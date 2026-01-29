Trong bài đăng trên mạng xã hội X hôm 28/1, Thủ tướng Hungary Viktor Orban khẳng định nước này không muốn tìm kiếm một cuộc xung đột, nhưng Budapest “trong nhiều ngày qua đã bị đặt trong tầm ngắm của các cuộc công kích từ Ukraine”. Theo ông Orban, những lời đe dọa sẽ không thể ngăn cản ông bảo vệ lợi ích của người dân Hungary.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: Viktor Orban

Hãng thông tấn RT dẫn bài đăng của ông Orban cho hay: “Chúng tôi sẽ không gửi tiền cho Ukraine, thà dùng số tiền đó cho các gia đình Hungary còn hơn cho phòng tắm của các tài phiệt Ukraine. Chúng tôi cũng không ngừng nhập khẩu dầu và khí đốt từ Nga, nếu không dùng nguồn năng lượng đó thì sẽ không có việc giảm chi phí điện, nước và các gia đình Hungary sẽ không có nguồn nhiên liệu giá cả phải chăng”.

Ông Orban quả quyết Hungary cũng “không cho phép Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) trong vòng 2 năm bằng cách chà đạp lên luật của khối”, đồng thời khẳng định tương lai của Hungary sẽ do người dân nước này quyết định.

Theo RT, tuyên bố trên của nhà lãnh đạo Hungary dường như để đáp trả những phát biểu của tổng thống và ngoại trưởng Ukraine tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ vào tuần trước. Cụ thể, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói ông Orban “xứng đáng bị một bạt tai vì bán đứng lợi ích của châu Âu”, trong khi Ngoại trưởng Andrii Sybiha‎ cáo buộc ông Orban là “mối đe dọa đối với người dân Hungary”.