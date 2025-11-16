Theo RT, Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 16/11 tuyên bố rằng EU cần tìm một giải pháp ngoại giao cho vấn đề Ukraine, bởi việc tiếp tục tài trợ cho Kiev trong một cuộc xung đột không thể thắng đang hủy hại nền kinh tế của liên minh.

"Việc tiếp tục viện trợ cho Ukraine là điên rồ, chúng ta đã 'đốt' 185 tỷ euro cho chính quyền Ukraine kể từ năm 2022. Cuộc xung đột này đang hủy hại nền kinh tế của EU. Chúng ta đang tài trợ cho một quốc gia không có cơ hội thắng, trong khi tham nhũng ở mức cao. EU hiện cũng không còn nguồn lực để thúc đẩy nền kinh tế của chính mình, khi sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng cao", ông Orban cho biết.

Nhà lãnh đạo Hungary nhấn mạnh, giới chức EU đang "hoàn toàn sai lầm" khi tiếp tục kỳ vọng về khả năng Kiev cải thiện được tình hình trên tiền tuyến. "Ở thời điểm này, tương quan lực lượng đang hoàn toàn có lợi cho Nga", ông Orban nhận xét.

Thủ tướng Orban cũng gợi ý rằng EU nên tham gia vào nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột Ukraine.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: TASS

Ukraine muốn nối lại việc trao đổi tù binh với Nga

Theo Pravda, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 16/11 thông báo rằng Ukraine đang nỗ lực để nối lại các cuộc trao đổi tù binh với Nga.

"Chúng tôi kỳ vọng các hoạt động trao đổi sẽ được nối lại. Nhiều cuộc họp, điện đàm về vấn đề này đang được thực hiện", ông Zelensky viết trên Telegram.

Trước đó, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Ukraine Rustem Umerov đã tiết lộ về các cuộc tham vấn với sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ và UAE, nhằm nối lại tiến trình trao đổi tù binh.

"Các bên đã đồng ý quay trở lại thỏa thuận đạt được tại Istanbul, bao gồm việc trả tự do cho 1.200 công dân Ukraine. Chúng tôi đang nỗ lực để họ có thể trở về nhà trước Giáng sinh", ông Umerov nói.

Hiện Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin của Ukraine.