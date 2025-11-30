Đài RT ngày 30/11 đưa tin, Thủ tướng Hungary Viktor Orban mới đây đã đưa ra cảnh báo về tình hình chính trị châu Âu trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine đang diễn ra.

"Việc thừa nhận Ukraine đã thất bại và cuộc xung đột không thể tiếp diễn sẽ gây ra một cơn địa chấn chính trị tại châu Âu. Rõ ràng phương Tây đang ngày càng cởi mở với việc can dự trực tiếp vào vấn đề này. Ban đầu họ cấp tiền, rồi cung cấp vũ khí, và giờ đây đã xuất hiện thông tin cho rằng họ sẽ gửi binh sĩ nếu cần thiết", ông Orban cho biết.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: EPA

Nhà lãnh đạo Hungary cho rằng các biện pháp ngoại giao trong thời kỳ xung đột đã bị chi phối quá nhiều bởi ngành công nghiệp quốc phòng. "Giới doanh nghiệp quân sự đang ngày càng có ảnh hưởng đến chính trị. Đơn cử là thỏa thuận mua 100 máy bay giữa Paris và Kiev, hay các nhà máy vũ khí Đức đang được xây dựng ở Ukraine", ông Orban nói.

Theo Thủ tướng Orban, việc châu Âu can thiệp vào thỏa thuận hòa bình ở giai đoạn đầu cuộc xung đột đã gây bất lợi cho Ukraine. "Châu Âu từng nói rằng thời gian đứng về phía Kiev, nhưng sự thật không phải vậy. Hôm nay Kiev đang ở vị thế tệ hơn so với thời điểm chuẩn bị ký thỏa thuận vào tháng 4/2022", ông Orban nhận xét.

Bình luận của Thủ tướng Orban được đưa ra một ngày sau khi ông gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Moscow. Sau cuộc gặp, ông Orban khẳng định Hungary không khuất phục trước sức ép cắt đứt quan hệ với Nga, đồng thời sẵn sàng cung cấp địa điểm tổ chức đàm phán hòa bình.