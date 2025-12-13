Đài RT ngày 13/12 đưa tin, ông Dmitriev mới đây đã ca ngợi ông Orban khi thủ tướng Hungary phản đối EU đóng băng vô thời hạn tài sản của Nga.

"Thủ tướng Orban đã đóng vai Jon Snow trong 'Trò chơi vương quyền' để bảo vệ hệ thống tài chính và pháp luật của EU khỏi những kẻ hiếu chiến. Ông ấy chiến đấu để giảm thiểu tình trạng nhập cư, nâng cao năng lực cạnh tranh, khôi phục sự tỉnh táo cùng các giá trị hòa bình ở châu Âu", ông Dmitriev viết trên mạng xã hội X kèm một đoạn video từ loạt phim nổi tiếng.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: TASS

Bình luận của đặc phái viên Nga được đưa ra sau khi Thủ tướng Orban chỉ trích gay gắt việc EU thông qua cơ chế cho phép đóng băng vô thời hạn số tài sản trị giá 246 tỷ USD của Nga tại châu Âu. Moscow cáo buộc đây là hành vi "trộm cắp" và cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả xứng đáng.

Kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra, phương Tây đã phong tỏa gần 300 tỷ USD tài sản của Moscow ở châu Âu. Phần lớn số tiền này được lưu trữ ở cơ quan tài chính Euroclear, thực thể vừa bị Ngân hàng Trung ương Nga khởi kiện.

Trong một bài đăng khác cùng ngày, ông Dmitriev đã so sánh Tổng thư ký NATO Mark Rutte với nhân vật phản diện Night King trong phim "Trò chơi vương quyền", cáo buộc quan chức này muốn xung đột kéo dài.

Bài đăng của ông Dmitriev được cho nhắm vào phát biểu ngày 11/12 của ông Rutte tại Hội nghị An ninh Munich, khi Tổng thư ký NATO khuyến cáo "Nga đang khiến xung đột ở ngay trước cửa châu Âu". Ông Rutte cũng kêu gọi các nước thành viên NATO tăng chi tiêu quốc phòng để ngăn chặn những nguy cơ "thế hệ trước đã phải trải qua".