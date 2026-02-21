Đường ống dẫn dầu. Ảnh: Shutterstock

Theo Kyiv Independent, động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Ukraine và Hungary, một trong những quốc gia thân Nga nhất trong EU và chỉ vài ngày trước khi cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga tròn 4 năm.

Hãng tin RT dẫn lời Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết, động thái trên được thực hiện nhằm đáp trả việc Kiev "tống tiền" Budapest và vi phạm các nghĩa vụ với EU. Quan chức này tuyên bố: "Chúng tôi sẽ chặn khoản vay 106 tỷ USD của EU dành cho Ukraine cho đến khi việc vận chuyển dầu đến Hungary qua đường ống Druzhba được nối lại".

Đường ống Druzhba là đường ống thời Liên Xô được sử dụng để vận chuyển dầu thô của Nga đến Hungary và Slovakia thông qua Ukraine. Việc vận chuyển dầu qua đường ống này đã bị tạm dừng từ cuối tháng 1, với việc Ukraine đổ lỗi cho Nga gây hư hại đường ống. Moscow đã phủ nhận các cáo buộc này.

EU đã tìm cách gia hạn khoản vay không lãi suất 106 tỷ USD (90 tỷ Euro) cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027. Theo Ủy ban châu Âu (EC) và giới chức tại Kiev, khoản vay hỗ trợ Ukraine, được phê duyệt sơ bộ vào tháng 12/2025, đáp ứng 2/3 nhu cầu của Ukraine trong giai đoạn 2026-2027. Theo đó, 36 tỷ USD (30 tỷ Euro) dành cho hỗ trợ ngân sách chung và 70 tỷ USD (60 tỷ Euro) cho nhu cầu quân sự. EU vẫn cần sự nhất trí của tất cả 27 quốc gia thành viên trong khối để thực hiện kế hoạch này.

Hungary, cùng với một số thành viên EU khác, trước đó đã từ chối tham gia kế hoạch cho Ukraine vay tiền. Khoản 106 tỷ USD dự kiến ​​sẽ được trang trải thông qua khoản vay chung của EU. EC cảnh báo rằng kế hoạch trên có thể dẫn đến việc các nước thành viên khối phải trả tới 5,6 tỷ Euro tiền lãi hàng năm.

Nếu không có các khoản tiền này, Ukraine có nguy cơ cạn kiệt tiền mặt vào giữa năm 2026.