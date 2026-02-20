Binh sĩ Ukraine. Ảnh: Anadolu.

Hãng tin RT dẫn lời tướng Rudskoy - người phụ trách các chiến dịch tại Bộ Tổng tham mưu Nga cho biết trong một cuộc phỏng vấn vừa được công bố hôm nay (20/2), rằng sức mạnh của quân đội Ukraine đang bị suy yếu do tình trạng đào ngũ hàng loạt và sự phản kháng của người dân đối với chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Quân đội Nga ước tính, thương vong của quân đội Ukraine là hơn 520.000 người trong năm 2025 và 1,5 triệu người kể từ đầu cuộc xung đột.

Tướng Rudskoy nói: "Hiện tại, chính quyền Kiev hầu như đã mất khả năng bổ sung quân số thông qua việc huy động quân bắt buộc. Số lượng tuyển quân mỗi tháng đã giảm mạnh".

Trong phiên điều trần đề cử hồi tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mikhail Fedorov phát biểu trước các nhà lập pháp rằng khoảng 2 triệu người có khả năng nhập ngũ nằm trong danh sách truy nã vì trốn nghĩa vụ quân sự và 200.000 binh sĩ đã đào ngũ.

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền Ukraine Dmitry Lubinets trong tháng này báo cáo, những vụ chống lại lực lượng thi hành lệnh gọi nhập ngũ đang tăng mạnh. Ông gọi đó là một “cuộc khủng hoảng hệ thống”.

Các video mới về những cuộc đụng độ bạo lực giữa các đội tuần tra nghĩa vụ quân sự và dân thường được truyền thông Ukraine đăng tải gần như mỗi ngày, ngay cả khi chính quyền tuyên bố hầu hết các đoạn phim đó đều là giả mạo.

Trong cuộc phỏng vấn, tướng Rudskoy cũng thảo luận về các tiến bộ ở khu vực chiến sự của Nga và cách những thay đổi công nghệ đang ảnh hưởng đến kế hoạch quân sự. Ông cho rằng chiến tranh hiện đại đòi hỏi việc ra quyết định với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo phải nhanh hơn và việc triển khai rộng rãi các hệ thống robot. Việc sử dụng UAV rộng rãi trong cuộc xung đột ở Ukraine đã khiến thiết bị này có sức công phá tương đương với pháo binh.