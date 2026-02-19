Theo đài RT, Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 19/2 đã chỉ trích mạnh mẽ việc Ukraine dừng trung chuyển dầu mỏ của Nga sang Hungary thông qua đường ống Druzhba.

"Đó là hành vi tống tiền chính trị. Ukraine hoàn toàn có thể khôi phục việc trung chuyển, nhưng họ không làm vậy. Kiev muốn gây sức ép buộc chúng tôi ủng hộ họ gia nhập Liên minh châu Âu (EU)", ông Orban cho biết.

Thủ tướng Hungary nhấn mạnh nước này sẽ không "nhượng bộ" và Budapest đã quyết định ngừng cung cấp dầu diesel cho Ukraine để đáp trả hành vi của Kiev.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: TASS

Cùng ngày, chính phủ Slovakia cũng khuyến cáo sẽ cắt nguồn cung điện cho Ukraine nếu dòng chảy dầu thông qua đường ống Druzhba không được khôi phục.

"Ukraine muốn dùng việc chặn đường ống như một cách 'tống tiền' với Slovakia. Nếu Tổng thống Zelensky cho rằng nguồn cung từ Slovakia không quan trọng, chúng tôi sẽ rút khỏi thỏa thuận cung cấp điện khẩn cấp", Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố.

Ông Fico khẳng định sẽ đề nghị cơ quan phụ trách của EU xem xét sự việc, trong khi Đại sứ Slovakia tại Ukraine đã gửi công hàm yêu cầu Kiev giải thích rõ về việc chặn nguồn cung dầu.

Vào đầu tuần này, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định Ukraine đang muốn gây sức ép lên 2 quốc gia thành viên EU thông qua việc dừng trung chuyển dầu qua đường ống Druzhba. "Các công ty dầu khí Nga đang xem xét phương án tăng nguồn cung cho Hungary qua tuyến Croatia", ông Peskov nói.