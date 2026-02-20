Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA/EFE

Trang Politico và RBC Ukraine đưa tin, hôm qua (19/2), ông Trump tuyên bố dự định bổ nhiệm con rể Jared Kushner làm đặc phái viên hòa bình. Thông báo được đưa ra tại sự kiện "Hội đồng Hòa bình" với sự tham dự của hàng chục nhà lãnh đạo thế giới.

Người đứng đầu nước Mỹ nói ông Kushner sẽ tập trung vào việc làm trung gian cho các thỏa thuận ngoại giao mới. Tổng thống Trump đã ca ngợi vai trò trước đây của con rể ông trong các cuộc đàm phán ở Trung Đông, gồm cả việc tham gia chuẩn bị cho Hiệp định Abraham. "Đó là một người rất thông minh. Chúng tôi cũng đang bổ nhiệm Jared làm phái viên hòa bình. Cả Jared và ông Witkoff đều là phái viên hòa bình, tôi đã quan sát cả hai và tôi nói, ít nhất chúng ta cũng được đảm bảo về mặt IQ".

Trong thời gian trước đây tại Nhà Trắng, ông Jared Kushner từng là cố vấn cấp cao trong chính quyền Trump nhiệm kỳ 1 và đóng vai trò trung tâm trong nỗ lực bình thường hóa quan hệ giữa Israel và một số quốc gia Ảrập. Việc bổ nhiệm mới này sẽ chính thức hóa trách nhiệm của ông trong việc thúc đẩy các thỏa thuận hòa bình.

Trong suốt nhiệm kỳ 2 của chính quyền Trump, ông Kushner và ông Witkoff đã sát cánh với nhau trong các cuộc đàm phán liên quan tới Trung Đông và cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Ông Kushner ngày 19/2 nói: "Chúng ta không thể thay đổi quá khứ nhưng tôi nghĩ những gì các bạn đang thấy hôm nay đó là chúng ta có khả năng thay đổi tương lai nếu tập trung và làm điều này đúng cách... Nếu người Do Thái và người Hồi giáo có thể làm việc với nhau, người Israel và người Palestine, người Mỹ, người Anh, người Bulgaria và người dân từ khắp nơi trên thế giới... thì chúng ta có thể cùng hướng tới một mục tiêu chung đó là hòa bình và đoàn kết".