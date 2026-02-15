Trong bài phát biểu thường niên về tình hình Hungary hôm 14/2, Thủ tướng Orban nhấn mạnh các nỗ lực "gieo rắc nỗi sợ hãi về Tổng thống Nga Vladimir Putin là cổ lỗ, thiếu nghiêm túc” và chính EU mới là “thực thể hiện hữu cũng như nguồn gốc của mối nguy hiểm cận kề”.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: Viktor Orban

Theo hãng tin DW của Đức, ông Orban sau đó cáo buộc EU đang hậu thuẫn cho lãnh đạo đảng Tisza đối lập Peter Magyar trong cuộc bầu cử Quốc hội Hungary dự kiến diễn ra vào tháng 4 tới.

“Chúng ta đã biết đối thủ thực sự không phải là các đảng đối lập của Hungary, mà là những kẻ chủ mưu ở Brussels. Sự trỗi dậy của đảng Tisza do Nghị sĩ Đức Manfred Weber, Chủ tịch Đảng Nhân dân châu Âu (EPP), nhóm chính trị lớn nhất trong Nghị viện châu Âu và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen dàn dựng”, Thủ tướng Hungary phát biểu.

Cho đến nay, các quan chức lãnh đạo EU vẫn chưa lên tiếng bình luận về những cáo buộc của ông Orban.

Hãng thông tấn Al Jazeera nhận định, tuyên bố trên được Thủ tướng Hungary đưa ra giữa lúc tỷ lệ ủng hộ dành cho đảng Fidesz cầm quyền của ông đang kém đảng đối lập Tisza từ 8 - 12% trong khi chỉ còn 8 tuần nữa là đến thời điểm diễn ra bầu cử ở Hungary.