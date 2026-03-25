Theo đài RT, trong một video đăng tải trên mạng xã hội Facebook ngày 25/3, ông Orban tuyên bố Ukraine đã chặn đường ống dẫn dầu có từ thời Liên Xô này trong 30 ngày. Nhà lãnh đạo Hungary nói: “Chừng nào Ukraine chưa cung cấp dầu, họ sẽ không nhận được khí đốt từ Hungary".

Theo Thủ tướng Hungary, số khí đốt lẽ ra được gửi đến Ukraine sẽ được lưu trữ tại các cơ sở của Hungary. Ông Orban nói thêm, động thái này là cần thiết vì Ukraine cũng đang tấn công đường ống dẫn khí cung cấp cho Hungary ở phía nam, ám chỉ tuyến đường TurkStream đưa khí đốt của Nga đến Hungary qua Thổ Nhĩ Kỳ và vùng Balkan.

Ông Orban tuyên bố: "Chúng tôi sẽ bảo vệ an ninh năng lượng của Hungary, bảo hộ giá xăng và giảm giá khí đốt". Ông Orban nhấn mạnh cho tới nay, Hungary đã có thể bảo vệ mình một cách thành công trước sự "gây khó dễ" của Ukraine nhờ vào cơ chế bảo hộ giá và người dân Hungary chỉ phải trả cái giá thấp nhất tại các trạm xăng trên toàn châu Âu.

Thông báo của Thủ tướng Hungary được đưa ra trong bối cảnh Budapest và Kiev tranh chấp năng lượng trong một thời gian dài, sau khi Ukraine chặn đường ống dẫn dầu Druzhba vào cuối tháng 1 với lý do bị hư hại do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga.

Moscow đã phủ nhận những cáo buộc này, trong khi Hungary và Slovakia, cả 2 nước đều phụ thuộc rất nhiều vào đường ống Druzba, đều nghi ngờ lý lẽ của Kiev và cáo buộc Ukraine cố tình chặn dòng chảy như một hình thức gây áp lực chính trị.

Theo Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto, hình ảnh vệ tinh cho thấy đường ống đang hoạt động bình thường và việc Kiev từ chối cho phép kiểm tra chung chứng tỏ quyết định này mang tính chính trị.

Budapest đã trả đũa bằng cách phủ quyết khoản vay 90 tỷ Euro (104 tỷ USD) của Liên minh châu Âu (EU) dành cho Kiev, ngăn chặn các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga và phản đối nỗ lực gia nhập EU của Ukraine. Ông Orban tuyên bố Budapest sẽ không lùi bước cho đến khi đường ống được khôi phục hoạt động.