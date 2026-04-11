Theo tờ Politico, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/4 đã cam kết sẽ hỗ trợ kinh tế cho Hungary nếu Thủ tướng Hungary Viktor Orban tái đắc cử.

"Chúng tôi sẵn sàng sử dụng toàn bộ sức mạnh kinh tế của Mỹ để củng cố nền kinh tế Hungary, tương tự những gì đã làm với những đồng minh lớn trong quá khứ. Chúng tôi vô cùng háo hức được đầu tư vào sự thịnh vượng trong tương lai của Hungary dưới sự dẫn dắt của ông Orban", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: NYT

Trước đó 1 ngày, Tổng thống Trump cũng có một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social nhằm kêu gọi người dân Hungary bỏ phiếu cho Thủ tướng Orban.

"Ông Orban là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, một người bạn chân thành và là một người chiến thắng. Tôi hoàn toàn ủng hộ ông Orban tái đắc cử, ông ấy sẽ không làm người dân Hungary thất vọng. Mọi người hãy ra ngoài và bỏ phiếu cho Viktor Orban", ông Trump viết.

Vào đầu tuần này, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng đã tới Hungary để gặp mặt trực tiếp Thủ tướng Orban. Trong chuyến đi, ông Vance đã nhấn mạnh sự ủng hộ của Washington đối với ông Orban, đồng thời chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) vì trừng phạt Hungary.

Theo tờ The Hill, những động thái của chính quyền Mỹ diễn ra trong bối cảnh Hungary sẽ tổ chức bầu cử Quốc hội vào ngày 12/4. Ở thời điểm hiện tại, đảng Fidesz của Thủ tướng Orban đang bị đảng Tisza đối lập dẫn trước trong các cuộc thăm dò.