Hungary bầu cử quốc hội vào ngày 12/4. Ảnh: Anadolu

Vào thời điểm cuộc gọi diễn ra, đảng Tisza của ông Magyar đang dẫn trước đảng Fidesz của ông Orban với tỷ lệ 52% số phiếu ủng hộ so với 39% số phiếu bầu. Dữ liệu từ Văn phòng Bầu cử quốc gia Hungary cho thấy tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt mức kỷ lục 77,8%, cao nhất so với bất kỳ cuộc bầu cử nào trong lịch sử Hungary.

Theo đài RT, ông Magyar chiếm ưu thế trong các cuộc thăm dò trước bầu cử, sau khi vận động tranh cử dựa trên các vấn đề như chống tham nhũng, dịch vụ công cộng và khôi phục quan hệ với Liên minh châu Âu (EU). Chiến thắng của chính khách này không chỉ quyết định ai sẽ lãnh đạo Hungary, mà còn cả mức độ Budapest phản kháng các đề xuất chính sách đến từ Brussels.

Với 96% số phiếu đã được kiểm, đảng Tisza của ông Magyar được dự đoán đã giành được 138 trong tổng số 199 ghế trong Quốc hội Hungary, mang lại cho họ đa số tuyệt đối để có khả năng sửa đổi hiến pháp và các luật quan trọng.

Kết quả bầu cử phản ánh đảng Tisza có thể đảo ngược một số thay đổi do ông Orban và đảng Fidesz thực hiện cũng như có khả năng mở khóa các quỹ của EU. Đảng Fidesz giành được 55 ghế, trong khi đảng cực hữu Mi Hazánk giành được 6 ghế tại Quốc hội Hungary.

Kết quả bầu cử trên đã chấm dứt 16 năm cầm quyền của ông Orban và có khả năng định hình lại mối quan hệ giữa Hungary với EU.

Theo tờ Guardian, chưa đầy 3 giờ sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa vào ngày 12/4, ông Orban đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử có kết quả “đau đớn nhưng rõ ràng”. Nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân túy cánh hữu nói với những người ủng hộ ở Budapest: "Tôi đã chúc mừng đảng chiến thắng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ đất nước, tổ quốc Hungary của chúng ta với tư cách phe đối lập”.

Các lãnh đạo từ khắp châu Âu đã hoan nghênh kết quả bầu cử ở Hungary. Thủ tướng Anh Keir Starmer mô tả đó là “khoảnh khắc lịch sử, không chỉ đối với Hungary, mà còn đối với nền dân chủ châu Âu”.