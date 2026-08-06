Sự vắng mặt của Huỳnh Như và Trần Thị Duyên là đáng chú ý nhất trong danh sách tuyển nữ Việt Nam vừa được HLV Hoàng Văn Phúc công bố. Ở chiều hướng ngược lại, HLV Văn Phúc trao cơ hội cho một số gương mặt trẻ như Bảo Trâm, Thanh Hiếu, Hoàng Vân...

Tuyển nữ Việt Nam hội quân từ ngày 7/8 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, bắt đầu quá trình chuẩn bị hướng tới Asiad 2026. Theo kế hoạch, đội duy trì tập luyện trong nước kết hợp thi đấu giao hữu trước khi lên đường tập huấn tại nước ngoài, hoàn thiện khâu chuyên môn trước khi bước vào tranh tài.

Huỳnh Như không được triệu tập lên tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: S.N

Theo kết quả bốc thăm môn bóng đá nữ Asiad, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc nằm ở bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan. Đây được đánh giá là bảng đấu có tính cạnh tranh rất cao khi quy tụ nhiều đội bóng giàu thành tích của bóng đá nữ châu Á.

Asiad 2026 diễn ra tại Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19/9 đến 4/10. Riêng môn bóng đá nữ khởi tranh sớm từ ngày 14/9 và kết thúc vào ngày 2/10.