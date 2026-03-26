“Các nhà đàm phán Iran rất khác biệt và ‘kỳ lạ’. Họ đang ‘van xin’ chúng tôi đạt một thỏa thuận, điều họ nên làm vì họ đã bị loại bỏ hoàn toàn về mặt quân sự, không còn cơ hội phục hồi. Vậy mà họ lại công khai tuyên bố rằng họ chỉ đang ‘xem xét đề xuất của chúng tôi’. Sai lầm!!! Họ tốt hơn hết nên sớm nghiêm túc trước khi quá muộn bởi vì một khi điều đó xảy ra, sẽ không có đường quay lại và điều đó sẽ không tốt đẹp gì”, Tổng thống Mỹ Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm nay (26/3).

Theo hãng tin CNN, ông Trump đưa ra cảnh báo trên sau khi tuyên bố hồi đầu tuần rằng Mỹ và Iran đang đàm phán để chấm dứt xung đột, đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ so với lập trường trước đó của ông. Hôm 25/3, lãnh đạo Nhà Trắng nói Iran muốn “đạt được một thỏa thuận nhưng họ e ngại công khai điều đó” vì sợ những hậu quả trong nước.

Nhà Trắng cho biết các cuộc đàm phán không đi đến bế tắc, ngay cả sau khi Tehran không lập tức chấp nhận thỏa thuận khung do Mỹ đề xuất để chấm dứt cuộc xung đột đang tiếp diễn. Theo các quan chức Mỹ, Washington đang nỗ lực sắp xếp một cuộc đối thoại tiềm năng với các đại diện của Tehran tại Pakistan như một phần trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.

Ngược lại, cả Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đều bác bỏ thông tin nước này và Mỹ đang đàm phán. Tuy nhiên, ông Araghchi thừa nhận hai bên đang trao đổi các thông điệp thông qua các bên trung gian, đồng thời bày tỏ sự hoài nghi về lập trường của Washington.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar hôm 26/3 thông báo nước này đang đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Mỹ - Iran và đã trao cho Tehran một kế hoạch hòa bình 15 điểm do Washington đề ra. Ông Dar cho biết thêm, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và các quốc gia khác cũng đang “ủng hộ sáng kiến ​​này”.