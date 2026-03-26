Ảnh chụp Chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri, Tư lệnh hải quân IRGC hồi tháng 2/2025. Ảnh: Sepah News

Hãng tin BBC dẫn lời ông Katz hôm nay (26/3) cho biết Tư lệnh hải quân IRGC Tangsiri cùng các chỉ huy hải quân cấp cao khác của Iran đã thiệt mạng trong một vụ tấn công của Israel từ đêm 25/3 đến sáng 26/3.

Một số phương tiện truyền thông Israel đưa tin, ông Tangsiri đã bị hạ sát trong lúc đang ẩn náu cùng với các sĩ quan IRGC khác trong một căn hộ ở thành phố Bandar Abbas, miền nam Iran, trên bờ biển tiếp giáp eo biển Hormuz và là nơi đặt trụ sở của Hải quân Iran.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Tangsiri chịu trách nhiệm về chiến dịch của Iran nhằm ném bom ngăn chặn tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Ông Katz nhấn mạnh cuộc tấn công này sẽ là “thông điệp rõ ràng” gửi đến các quan chức quân sự cấp cao của Iran rằng quân đội Israel sẽ truy lùng họ.

Hiện Iran chưa có bất kỳ phản hồi chính thức nào trước thông tin trên.