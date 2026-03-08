Video: RT

Báo The Guardian và hãng thông tấn RT đưa tin, trong tuyên bố đưa ra hôm nay, IRCS đã cảnh báo khả năng mưa axit có thể xảy ra ở thủ đô Tehran của Iran sau khi các hạ tầng năng lượng tại đây bị tấn công trong đêm 7/3.

Một phần thông cáo viết: “Người dân địa phương không nên ra ngoài sau khi trời mưa vì những lo ngại về mưa axit độc hại. Chúng tôi cũng khuyến cáo người dân nên súc miệng bằng nước muối nếu hít phải các muội than ướt (oily soot) bốc lên từ khói đen”.

Đoạn video được RT chia sẻ cho thấy, mây đen đang bao phủ bầu trời thủ đô Tehran của Iran. Sau khi mưa tạnh, các phóng viên đã ghi được hình ảnh nhiều chiếc ô tô đậu ở nơi công cộng bị bao phủ bởi các giọt mưa có chứa cặn đen lưu lại khắp vỏ ngoài của xe.

Ảnh: RT

Theo số liệu được kênh Al Jazeera cập nhật vào sáng 8/3 (giờ Qatar), từ khi xung đột nổ ra hôm 28/2, đã có tổng cộng 1.332 dân thường và quan chức Iran thiệt mạng cùng hàng nghìn người bị thương. Trong đó, đòn không kích nhằm vào một trường nữ sinh ở thành phố Minab thuộc miền nam Iran là vụ việc được ghi nhận có số người thương vong lớn nhất “với khoảng 180 trường hợp”.

Quốc gia xếp thứ 2 về số người thương vong do xung đột là Lebanon, với khoảng 339 người thiệt mạng và 1.000 trường hợp bị thương.

Về phần Israel, số liệu được Al Jazeera công bố cho thấy các đòn trả đũa của Iran đã khiến ít nhất 11 dân thường Israel thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Với Mỹ, số quân nhân thiệt mạng và bị thương từ hôm 28/2 đến nay lần lượt là 6 và 18 trường hợp.