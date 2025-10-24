Triều Tiên vừa tiến hành thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasong-11DA-4.5 (hay KN-23 theo phân loại NATO) vào sáng 22/10. Với đầu đạn ‘siêu lớn’ lên đến 4,5 tấn, một bước đột phá công nghệ có thể thay đổi cán cân sức mạnh khu vực, tên lửa này không chỉ khẳng định khả năng răn đe hạt nhân chiến thuật của Bình Nhưỡng mà còn đặt ra thách thức lớn cho hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương. Hãy cùng khám phá sâu về thông số kỹ thuật và những bí mật công nghệ đằng sau ‘quái vật’ này.

Bài viết sẽ phân tích sâu thông số kỹ thuật và công nghệ cốt lõi đằng sau "quái vật" Hwasong-11DA-4.5, dựa trên các nguồn aljazeera.com, reuters.com, armyrecognition.com, rbc.ru, nknews.org, scmp.com...

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết loại tên lửa mới có tên là Hwasongpho-11Da-4.5, được thiết kế để mang theo đầu đạn thông thường nặng 4,5 tấn. (Nguồn ảnh: KCNA)

Hwasong-11DA-4.5 là phiên bản nâng cấp đáng kể của dòng tên lửa Hwasong-11, được phát triển từ nền tảng KN-23 - một loại tên lửa đạn đạo ngắn tầm (SRBM) một tầng sử dụng nhiên liệu rắn, lần đầu tiên được Triều Tiên công bố vào năm 2019.

Biến thể mới này, được giới thiệu qua các thử nghiệm từ tháng 7/2024, tập trung vào việc tối ưu hóa tải trọng đầu đạn để đối phó với các mục tiêu lớn như căn cứ quân sự, tàu sân bay hoặc hạ tầng chiến lược.

Theo các phân tích từ tình báo phương Tây và Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc, tên lửa Hwasong-11DA-4.5 được thiết kế lấy cảm hứng từ Iskander-M của Nga, nhưng với những cải tiến riêng biệt giúp nó vượt trội hơn về khả năng sống sót và độ chính xác.

Cuộc thử nghiệm ngày 22/10, lần đầu tiên sau nhiều tháng gián đoạn, không chỉ kiểm tra độ tin cậy ở tải trọng nặng mà còn gửi thông điệp rõ ràng về ý chí quân sự của Bình Nhưỡng trước chuyến thăm châu Á của Tổng thống Mỹ.

Về thông số kỹ thuật, Hwasong-11DA-4.5 sở hữu chiều dài từ 7,3-9,8 mét, đường kính thân khoảng 0,9 mét, và trọng lượng phóng tổng thể dao động từ 3.415 - 5.000kg, tăng đáng kể so với phiên bản gốc KN-23 nhờ phần đầu đạn được mở rộng.

Điểm nổi bật nhất là đầu đạn nặng tới 4.5 tấn, gấp gần 9 lần so với 500kg của KN-23 tiêu chuẩn, có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân chiến thuật, hóa học hoặc đầu đạn thông thường để tạo hiệu ứng phá hủy diện rộng.

Tầm bắn tối đa của Hwasong-11DA-4.5 đạt 500-900km tùy theo tải trọng, nhưng ở chế độ đầy đủ đầu đạn, khoảng cách thực tế giảm xuống còn khoảng 500km, với độ cao quỹ đạo lên đến 50-100km theo đường cong bán đạn đạo.

Hệ thống đẩy sử dụng động cơ nhiên liệu rắn composite tiên tiến, đốt cháy trong 20-30 giây để đạt tốc độ Mach 5-6 ở giai đoạn giữa, trong khi hệ thống dẫn đường kết hợp quán tính (INS) và tín hiệu vệ tinh (có thể từ GNSS) đảm bảo độ lệch vòng tròn xác suất (CEP) chỉ từ 5-30 mét, đủ để nhắm trúng mục tiêu di động như tàu chiến.

Nền tảng phóng là xe tải di động 8x8 bánh lốp hoặc bánh xích (TEL), có thể mang theo 2 tên lửa, di chuyển với tốc độ lên đến 70 km/h và vượt địa hình khó khăn như độ dốc 45% hoặc lội nước sâu 1.4 mét.

Những con số này, dựa trên dữ liệu từ các thử nghiệm 2024-2025, chứng tỏ Triều Tiên đã sản xuất hàng loạt từ năm 2024, ưu tiên trang bị cho Lực lượng Tên lửa Chiến lược.

Các hình ảnh về vụ phóng tên lửa ngày 22/10 được KCNA đăng tải. (Nguồn: Yonhap)

Công nghệ cốt lõi khiến Hwasong-11DA-4.5 trở thành mối đe dọa thực sự nằm ở sự kết hợp giữa đầu đạn siêu lớn và khả năng cơ động cao.

Đầu đạn 4,5 tấn không chỉ tăng sức công phá mà còn hỗ trợ công nghệ đầu đạn tái nhập cơ động (MaRV), cho phép thay đổi quỹ đạo giữa chặng để tránh hệ thống đánh chặn như THAAD hay Patriot của Mỹ.

Trong thử nghiệm tháng 7/2024, Triều Tiên đã sử dụng mô hình đầu đạn để xác nhận độ ổn định bay ở tầm 500km, đạt độ chính xác vượt mong đợi.

Hệ thống đẩy nhiên liệu rắn giúp thời gian chuẩn bị phóng rút ngắn chỉ còn 15-20 phút, lý tưởng cho các cuộc tấn công bất ngờ, trong khi lớp vỏ composite nhẹ giữ cho tên lửa duy trì tầm bắn dù tải trọng nặng.

Về dẫn đường, sự tích hợp INS với chống nhiễu điện tử nâng cao khả năng sống sót trước radar, với CEP dưới 30 mét giúp nó trở thành "sát thủ" đối với các mục tiêu chính xác.

Nền tảng TEL di động còn làm phức tạp hóa nỗ lực phát hiện bằng vệ tinh, cho phép Triều Tiên triển khai nhanh chóng dọc biên giới với Hàn Quốc.

Cuộc thử nghiệm ngày 22/10, theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), tên lửa Hwasong-11DA-4.5 đã bay chính xác 350km, chứng minh độ tin cậy của biến thể mới trong điều kiện thực chiến.

Hwasong-11DA-4.5 không chỉ là biểu tượng của sự tiến bộ công nghệ Triều Tiên mà còn là lời cảnh báo về sự mất cân bằng an ninh khu vực.

Trong khi phương Tây lo ngại về tiềm năng hạt nhân hóa, Bình Nhưỡng coi đây là "lá chắn hòa bình" thiết yếu.