Chia sẻ khi làm khách mời của Festival dello Sport, Zinedine Zidane xác nhận: “Chắc chắn tôi sẽ trở lại với công việc huấn luyện. Mục tiêu của tôi là trở thành HLV trưởng tuyển Pháp một ngày nào đó… Hãy chờ xem”.

Với việc Didier Deschamps sớm thông báo sẽ rời cương vị thuyền trưởng sắc áo Lam sau hơn 1 thập kỷ - khi kết thúc kỳ World Cup 2026, Zidane như được định sẵn là người kế nhiệm - một người mà Mbappe và đồng đội đều nhiệt liệt tán thưởng.

Zidane trên đường làm thầy Mbappe ở tuyển Pháp. Ảnh: Madrid Xtra

Nhiều người không khỏi ngạc nhiên, khi Zidane rất mát tay trong vai trò HLV, sao lại có thể vắng bóng ở đường biên hơn 4 năm qua, kể từ quyết định bất ngờ vào cuối tháng 5/2021 – rời Madrid ở nhiệm kỳ thứ 2.

Kể từ đó, Zidane đã nói “không” với rất nhiều lời đề nghị hấp dẫn, trong đó có MU và Chelsea – những CLB được cho đưa sẵn tờ séc trống, chỉ để huyền thoại bóng đá Pháp điền vào con số tùy thích.

Tại Real Madrid, Zidane đi vào lịch sử Cúp C1 khi là HLV đầu tiên dẫn dắt đội giành 3 chức vô địch liên tiếp, ngoài ra còn có 2 danh hiệu La Liga,…

Nhưng như Zidane chia sẻ, ông cảm thấy bản thân chỉ phù hợp với một vài đội bóng và sẽ chỉ gật đầu khi có niềm tin sẽ thành công tại đó.

Zidane học hỏi được rất nhiều khi làm trợ lý cho Ancelotti ở Real Madrid, trước khi ngồi 'ghế nóng' trong 2 nhiệm kỳ ở đây. Ảnh: EFE

Thực tế, việc Zidane ‘thất nghiệp’ hơn 4 năm qua, có thể nói một phần nằm ngoài dự kiến ban đầu của ‘gã hói’. Người ta cho rằng, đích nhắm của Zizou là dẫn dắt tuyển Pháp từ sau World Cup 2022.

Tuy nhiên, Deschamps đã gia hạn hợp đồng với LĐBĐ Pháp nên Zidane không còn cách nào khác là phải chờ.

Về tình hình tuyển Pháp (9 điểm) lúc này – toàn thắng tại vòng loại World Cup 2026, với chiến thắng mới nhất là trước Azerbaijan.

Nếu đêm nay (1h45 ngày 14/10), đoàn quân của Deschamps ‘bỏ túi’ thêm 3 điểm trước Iceland, cùng lúc Ukraine (4 điểm) để mất điểm khi gặp Azerbaijan, họ sẽ đặt vé sớm ở ngày hội bóng đá thế giới diễn ra vào năm sau.

Đội trưởng Mbappe do bị đau ở mắt cá chân, đã được Deschamps cho rút khỏi tuyển Pháp, về lại Real Madrid để thực hiện việc phục hồi.