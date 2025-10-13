Trong khi nhiều ông lớn còn chật vật thì Quần đảo Faroe lại khiến cả lục địa già phải ngỡ ngàng. Sau loạt trận thứ 7, Faroe xếp thứ ba bảng L, chỉ kém Cộng hòa Séc đúng một điểm - thành tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá quốc đảo này.

Quần đảo Faroe gây địa chấn khi hạ CH Séc. Ảnh: 433

Điều kỳ diệu ấy càng trở nên phi thường khi nhìn lại hành trình vừa qua. Đội bóng tí hon này đã thắng Montenegro 4-0, trước khi gây “địa chấn” bằng chiến thắng 2-1 trước Cộng hòa Séc.

Trận đấu ấy, Hanus Sorensen mở tỷ số bằng cú sút xa không tưởng, và Martin Agnarsson trở thành người hùng với bàn quyết định ở phút 81.

Đó đã là trận thắng thứ ba liên tiếp của họ - một kỳ tích với đội bóng chưa từng thắng quá hai trận ở một kỳ vòng loại.

Quần đảo Faroe (áo trắng) đứng trước cơ hội làm nên lịch sử. Ảnh: One Football

Không chỉ tiến bộ vượt bậc về kết quả, Quần đảo Faroe còn thể hiện tinh thần chiến đấu đáng kinh ngạc khi chưa từng thua quá một bàn trong suốt chiến dịch.

Ngày 14/11 tới, họ sẽ làm khách trên sân Croatia - thử thách lớn nhất nhưng cũng là cơ hội vàng để viết tiếp giấc mơ. Nếu giành quyền dự play-off, Quần đảo Faroe sẽ trở thành quốc gia nhỏ nhất từng tiến gần tới World Cup – minh chứng rằng trong bóng đá, không có giới hạn cho những kẻ dám mơ.