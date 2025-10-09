“Patrick Kluivert không thể sánh với thành tích mà HLV Shin Tae Yong từng đạt được khi dẫn dắt đội tuyển Indonesia đối đầu Saudi Arabia”, tờ Bola viết sau trận thua 2-3 tại Jeddah.

Theo Bola, “nếu dưới thời HLV người Hàn Quốc, Indonesia từng thắng 2-0 và hòa 1-1, thì nay Kluivert phải nhận thất bại”.

Diks mở tỷ số từ sớm, nhưng Indonesia không giữ được lợi thế. Ảnh: AFC

Kevin Diks mở tỷ số cho Indonesia ở phút 11, sau khi VAR công nhận tình huống phạt đền vì hậu vệ Saudi Arabia để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Sau đó, Saudi Arabia ghi liên tiếp 3 bàn, với siêu phẩm của Saleh Abu Al-Shamat, cùng cú đúp của Firas Al-Buraikan – trong đó có tình huống đá phạt đền.

Cuối trận, Diks ghi bàn thứ 2 cho Indonesia, cùng từ cút sút 11 mét. Tuy nhiên, thời gian không đủ cho thầy trò Kluivert giành lại 1 điểm.

Sau trận thua, chiến thuật của Kluivert bị nhiều chuyên gia bóng đá và truyền thông Indonesia chỉ trích dữ dội.

Bola nhấn mạnh: “Dưới thời Shin Tae Yong, Indonesia không hề thua Saudi Arabia, ngay cả khi đại diện Tây Á được dẫn bởi HLV danh tiếng Roberto Mancini.

Giờ đây, chiến thắng đã lùi vào dĩ vãng, nhường chỗ cho nỗi thất vọng ở Jeddah, nơi Kluivert vẫn chưa thể giúp đội tuyển Indonesia duy trì phong độ ấn tượng mà Shin Tae Yong từng tạo dựng”.

Trong khi đó, tờ Kompas chỉ trích nhà cầm quân người Hà Lan thiếu linh hoạt với dòng tít: “Kluivert không có phương án dự phòng”.

Kompas đề cập: “Trong những phút đầu, Indonesia vận hành khá trơn tru và dẫn trước ngay ở phút thứ 11.

Tuy nhiên, thế trận dần đổi chiều khi Saudi Arabia lấy lại quyền kiểm soát bóng. Sức ép liên tục từ những pha tấn công biên và các tình huống phối hợp trung lộ buộc hàng thủ Indonesia phải căng mình chống đỡ.

Lợi thế dẫn bàn chỉ tồn tại vỏn vẹn 6 phút. Sau đó, Jay Idzes và các đồng đội nỗ lực cải thiện lối chơi, nhưng không chịu được áp lực của Saudi Arabia”.

Saudi Arabia ngược dòng thắng xứng đáng. Ảnh: AFC

Ngoài ra, Kompas cũng dẫn lời chuyên gia bóng đá Gita Suwondo về hạn chế của Indonesia.

Ông cho rằng trận thua không chỉ phản ánh kết quả, mà còn bộc lộ điểm yếu trong khả năng ứng biến chiến thuật của Kluivert.

“Phải nói đây là điều đã được dự đoán trước. Kluivert không có phương án B, C hay Z khi kế hoạch A của ông thất bại”, Gita Suwondo chia sẻ.

Trận thua khiến hy vọng dự World Cup 2026 của Indonesia trở nên mờ nhạt. Ngày 11/10, Garuda buộc phải thắng Iraq với cách biệt cao để nuôi hy vọng mong manh.