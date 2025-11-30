Nhờ danh tiếng được xây dựng từ những thế hệ trước, Galaxy S26 Ultra mới mặc nhiên được kỳ vọng góp mặt trong “hội đồng” những camera phone xuất sắc nhất thị trường.

Dù nhiều tin đồn cho rằng Galaxy S26 Ultra không mang đến thay đổi mang tính cách mạng về phần cứng camera so với S25 Ultra, một nâng cấp quan trọng lại xuất hiện: khẩu độ lớn hơn cho camera chính.

Đây là thay đổi hứa hẹn cải thiện mạnh mẽ chất lượng ảnh, đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng.

Tuy vậy, một câu hỏi đặt ra: liệu người dùng sẽ chú ý đến nâng cấp khẩu độ… hay sức nóng đến từ cảm biến camera flagship hoàn toàn mới của Sony – LYT-901?

Bước nhảy khẩu độ: Nhỏ về con số, lớn về hiệu quả

Từ f/1.7 (trên S25 Ultra) xuống f/1.4 (dự kiến trên S26 Ultra) nghe có vẻ không lớn, nhưng trong “thế giới khẩu độ”, đây là sự khác biệt đáng kể.

Việc dùng khẩu độ f/1.4 giúp thu sáng nhiều hơn khoảng 50%, không phải gấp đôi – nhưng đủ tạo thay đổi rõ rệt trong điều kiện ánh sáng yếu.

Với cùng cảm biến ISOCELL HP2 200MP, khẩu độ lớn hơn sẽ đem đến: Ảnh thiếu sáng sạch hơn, ít nhiễu hơn; ISO thấp hơn, tốc độ chụp nhanh hơn; Hiệu ứng xóa phông tự nhiên mạnh hơn; Phong cách chân dung nổi bật hơn.

Trong thời đại AI có thể tạo hiệu ứng bokeh “giả” khá tốt, sự cải thiện từ phần cứng vẫn có giá trị thực tiễn và độ tự nhiên mà các thuật toán chưa thể thay thế hoàn toàn.

Sony LYT-901: Vũ khí mới trên đường đua di động

Mới đây, Sony đã công bố LYT-901, cảm biến 200MP đầu tiên trong dòng sản phẩm của hãng.

Theo PhoneArena, đây là cảm biến xếp chồng (stacked) kích thước 1/1.12 inch – nhỏ hơn chút so với LYT-900 1 inch, nhưng vẫn lớn hơn phần lớn cảm biến điện thoại hiện nay.

Cảm biến dùng pixel 0.7 μm và công nghệ Quad-Quad Bayer, gộp 16 pixel nhỏ thành 1 pixel lớn để cải thiện khả năng chụp đêm, sau đó dùng AI để tái tạo chi tiết khi zoom.

Sony cho biết LYT-901 có khả năng giữ chi tiết vùng sáng – vùng tối tốt hơn; AI xử lý hình ảnh tích hợp; chụp RAW 200MP tối đa 10 fps; chụp 50MP ở 30 fps và zoom crop chất lượng cao lên tới 4x.

Nhiều khả năng cảm biến này sẽ xuất hiện trên Oppo Find X9 Ultra hoặc Vivo X300 Ultra vào Quý 1 – 2/2026.

Samsung dẫn trước các đối thủ?

Galaxy S26 Ultra dự kiến ra mắt cuối tháng 1 – tức đi trước các đối thủ mạnh như Find X9 Ultra và X300 Ultra khoảng 1–2 tháng. Hai mẫu máy này gần như chắc chắn sẽ dùng cảm biến LYT-901.

Đây có thể trở thành tâm điểm chú ý quan trọng. Dù Samsung vẫn dẫn đầu thị trường, nhưng các hãng Trung Quốc đang thu hẹp dần khoảng cách về trải nghiệm nhiếp ảnh.

Về thông số camera rò rỉ, Galaxy S26 Ultra nhiều khả năng giữ lại cấu hình quen thuộc: Ultrawide 50MP; periscope 5x 50MP; tele 3x nâng từ 10MP lên 12MP; selfie 12MP và camera chính 200MP ISOCELL HP2 với khẩu độ f/1.4.

Sự ổn định này có thể khiến cộng đồng công nghệ hướng sự chú ý sang “kẻ thách thức” mới – cảm biến LYT-901 của Sony – nếu nó thực sự tạo ra bước đột phá như kỳ vọng.

Điều khiến giới đam mê nhiếp ảnh hào hứng không chỉ nằm ở số megapixel, mà ở khả năng tái tạo chi tiết thật trong thế giới thực: kết cấu vật liệu, độ sắc nét, khả năng giữ chi tiết trong môi trường ánh sáng phức tạp hoặc khi quay video tốc độ cao.

Nếu LYT-901 đạt được những gì Sony tuyên bố, năm 2026 có thể chứng kiến một tiêu chuẩn mới trong nhiếp ảnh di động, cùng những chiến lược camera hoàn toàn mới từ các hãng và cuộc chạy đua phần cứng kết hợp AI quyết liệt hơn.

Dù Samsung ra mắt Galaxy S26 Ultra trước, spotlight hoàn toàn có thể bị tước mất khi đối thủ tung máy trang bị LYT-901 vài tháng sau đó.

Giữa những tranh luận về thông số kỹ thuật, thực tế là Galaxy S25 Ultra và sắp tới là Galaxy S26 Ultra vẫn là những công cụ nhiếp ảnh cực kỳ mạnh mẽ. Nếu cần minh chứng, chỉ cần nhìn cách S25 Ultra được người dùng tại Nhật Bản sử dụng và đánh giá.

Không khó để hiểu vì sao thị trường máy ảnh compact gần như đã “chết”.

