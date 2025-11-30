Thế giới công nghệ đang xôn xao trước màn ra mắt của cảm biến di động Sony LYT-901 – model từng được biết đến với tên IMX09E. Đây là bước tiến tiếp theo trong chiến lược “tái sinh” dòng cảm biến từ IMX sang LYT của Sony.

Sony ra mắt cảm biến di động LYT-901 – model từng được biết đến với tên IMX09E. Ảnh: Sony

Tên gọi LYT xuất phát từ thương hiệu LYTIA, đánh dấu hướng phát triển mới của Sony trong lĩnh vực cảm biến di động cao cấp.

Kích thước lớn, tham vọng lớn

LYT-901 là cảm biến CMOS xếp chồng 200MP, sở hữu kích thước lớn 1/1.12 inch. Con số này nhỏ hơn đôi chút so với “quái vật” LYT-900 cỡ 1 inch từng xuất hiện trên Xiaomi 14 Ultra hay Oppo Find X7 Ultra, nhưng vẫn thuộc dạng cực lớn trong thị trường smartphone hiện nay.

Đường chéo cảm biến đạt khoảng 14,287mm – vượt trội so với cảm biến 1/1.56 inch (gần 10mm) hay cảm biến 1/2.52 inch (gần 7mm) mà Samsung trang bị cho Galaxy S25 Ultra.

Việc Sony chuyển dịch lên chuẩn 200MP rõ ràng là lời tuyên chiến trực tiếp với dòng cảm biến 200MP mà Samsung đã thống trị nhiều năm qua.

Trước khi cảm biến này xuất hiện trên smartphone, dự kiến năm 2026, giới công nghệ chỉ có thể dựa trên những gì Sony công bố.

Hãng cho biết LYT-901 mang lại “độ phân giải cao” và “độ nhạy sáng vượt trội”, đồng thời tích hợp mạch xử lý hình ảnh có “công nghệ AI ngay trong cảm biến”.

Điều này đồng nghĩa cảm biến có thể xử lý tốt nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau, đặc biệt trong môi trường thiếu sáng – điểm yếu kinh điển của cảm biến độ phân giải lớn.

Sony còn tuyên bố khả năng crop tới 4x vẫn giữ chất lượng cao – một lợi thế rõ ràng khi đối đầu với Samsung, vốn đang dẫn đầu về zoom trên điện thoại cao cấp.

Nhiều khả năng Oppo Find X9 Ultra và Vivo X300 Ultra sẽ là những thiết bị đầu tiên trang bị LYT-901, dự kiến không sớm hơn tháng 3/2026.

Sức mạnh kỹ thuật: nhỏ nhưng tinh xảo

Điểm đáng chú ý nhất là kích thước điểm ảnh. LYT-901 sử dụng pixel 0,7 μm – rất nhỏ nhưng lại cho phép chứa lượng thông tin khổng lồ. Nhờ kiến trúc xếp chồng (stacked), cảm biến vẫn thu đủ ánh sáng để duy trì hiệu năng trong điều kiện tối.

So sánh chất lượng ảnh HDR (chụp bằng LYTIA 901). Ảnh: Sony

Sony áp dụng công nghệ Quad-Quad Bayer Coding (QQBC), gom 16 pixel cùng màu thành một đơn vị lớn nhằm tăng khả năng bắt sáng khi chụp thường. Khi zoom, hệ thống AI tích hợp sẽ “tách” chúng trở lại thành các pixel độc lập, giúp hình ảnh sắc nét và chi tiết tối đa.

Cảm biến này hỗ trợ quay video 4K tới 30 fps với zoom 4x mà không đánh mất độ nét. Công nghệ HDR tiên tiến cung cấp dải tương phản hơn 100dB, giữ lại chi tiết trong cả vùng sáng chói lẫn vùng tối sâu – điều mà nhiếp ảnh di động luôn khó đạt được.

So sánh độ phân giải với cảm biến 50MP thông thường, phóng to vùng khung đỏ trong ảnh chụp bởi mỗi cảm biến. Ảnh: Sony

Theo xác nhận, LYT-901 chính là phiên bản thương mại của cảm biến IMX09E từng được nhắc đến trước đây.

Sony cho biết LYT-901 có thể chụp 10 khung hình/giây ở độ phân giải đầy đủ 200MB theo tỷ lệ 4:3 – con số rất cao đối với cảm biến lớn. Ở chế độ 50MP, tốc độ còn tăng lên 30 khung hình/giây, phù hợp cho chụp chuyển động nhanh hoặc chụp liên tục.

Nhờ vậy, LYT-901 không chỉ mạnh về nhiếp ảnh tĩnh mà còn hỗ trợ tốt cho quay video và chụp thể thao, chuyển động.

Đối thủ mới của Galaxy S26 Ultra?

PhoneArena nhận định, với hàng loạt cải tiến, không khó hiểu vì sao giới công nghệ cho rằng Galaxy S26 Ultra sẽ phải dè chừng.

Samsung đã đầu tư mạnh mẽ vào cảm biến 200MP cho dòng Ultra trong nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên Sony tung ra cảm biến 200MP “kích thước lớn kèm AI tích hợp”.

Nếu LYT-900 khiến cộng đồng nhiếp ảnh di động trầm trồ nhờ màu sắc và dải tương phản đẹp mắt, thì LYT-901 có thể đưa cuộc chơi lên tầm cao hơn nữa – nhất là khi Sony vốn có tiếng về chất lượng xử lý ảnh tự nhiên, trung thực.

Những ai từng dùng smartphone với cảm biến LYT-900 đều đánh giá cao khả năng tái tạo màu sắc, độ mở sáng và chi tiết ấn tượng.

Chính vì vậy, LYT-901 được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những cảm biến ấn tượng nhất thập kỷ mới.

Các flagship năm 2026 như Oppo Find X9 Ultra hay Vivo X300 Ultra có thể là những “kẻ tiên phong” và từ đó tạo áp lực không nhỏ lên Samsung khi ra mắt Galaxy S26 Ultra.

Cuộc đua cảm biến di động đang nóng hơn bao giờ hết và Sony vừa ném thêm “bom tấn” khiến toàn bộ ngành công nghiệp phải chú ý.

Nếu LYT-901 đạt được những gì Sony tuyên bố, năm 2026 có thể chứng kiến một tiêu chuẩn mới trong nhiếp ảnh di động, cùng những chiến lược camera hoàn toàn mới từ các hãng và cuộc chạy đua phần cứng kết hợp AI quyết liệt hơn.

Dù Samsung ra mắt Galaxy S26 Ultra trước, spotlight hoàn toàn có thể bị tước mất khi đối thủ tung máy trang bị LYT-901 vài tháng sau đó.

(Theo PhoneArena, Android Authority)