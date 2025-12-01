Nâng cấp nhỏ

Theo rò rỉ, Galaxy S26 Ultra sẽ tiếp tục sử dụng màn hình 6,9 inch độ phân giải QHD giống hệt bản tiền nhiệm. Điểm khác biệt duy nhất là tấm nền mới sử dụng vật liệu M14 hiện đại hơn.

Hình ảnh render so sánh Samsung Galaxy S26 Ultra với S25 Ultra. Ảnh: Ice Universe

Theo PhoneArena, điểm nâng cấp đáng chú ý tiếp theo nằm ở vi xử lý: mẫu máy mới sẽ dùng Snapdragon 8 Elite Gen 5 – con chip cao cấp nhất cho Android năm sau.

Tuy nhiên, dung lượng RAM vẫn giữ nguyên 12GB và 16GB, cùng các tùy chọn bộ nhớ 256GB, 512GB và 1TB, không có sự mở rộng nào.

Hệ thống camera cũng không thay đổi về độ phân giải. Thậm chí, camera tele 10MP zoom quang 3x có thể sử dụng cảm biến nhỏ hơn, điều khó khiến người dùng hào hứng nâng cấp.

Pin vẫn giữ dung lượng 5.000mAh quen thuộc, chỉ có tốc độ sạc được đồn đoán tăng từ 45W lên 65W. Kích thước máy dự kiến mỏng hơn chút, từ 8,2mm xuống 7,9mm và nhẹ hơn 4 gram – từ 218g xuống 214g.

Thông số không nói hết câu chuyện

Nhìn qua bảng cấu hình, Galaxy S26 Ultra dường như chỉ là bản tinh chỉnh nhẹ của Galaxy S25 Ultra. Nhưng bức tranh thực sự nằm ở những chi tiết ít được chú ý.

Vật liệu M14 trên màn hình OLED là điểm cải thiện quan trọng. Đây là công nghệ tấm nền tiên tiến nhất hiện nay, giúp tăng độ sáng, giảm tiêu thụ điện năng và kéo dài tuổi thọ màn hình.

Kết hợp với công nghệ Color Filter on Encapsulation (CoE) – vốn được đồn đoán sẽ xuất hiện – màn hình của S26 Ultra có thể mỏng hơn và sáng rõ hơn một cách đáng kể.

Về hiệu năng, dù RAM không tăng về dung lượng, Samsung được cho là sẽ chuyển sang chuẩn LPDDR5X tốc độ tới 10,7Gbps.

Đây là bước nhảy vọt quan trọng, không chỉ giúp máy phản hồi nhanh hơn mà còn cải thiện hiệu suất xử lý hình ảnh và camera.

Hệ thống camera tuy giữ nguyên số “chấm” nhưng có thể nâng cấp phần khẩu độ. Camera chính 200MP và camera 5x 50MP được đồn sẽ có khẩu độ lớn hơn, thu sáng tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng.

Những thay đổi nhỏ về phần cứng này, kết hợp với cải tiến phần mềm, có thể mang lại chất lượng ảnh tốt hơn đáng kể.

Về mặt thiết kế, Galaxy S26 Ultra sẽ có cảm giác cầm nắm nhẹ và thoải mái hơn nhờ độ mỏng giảm xuống 7,9mm. Song chính việc thu gọn thân máy có thể là lý do khiến Samsung khó bố trí pin lớn hơn hoặc cảm biến camera tốt hơn.

Giá có thể… tăng lớn

Điều khiến người dùng phân vân nhất có lẽ không nằm ở cấu hình, mà là giá bán. Dù chỉ là bản nâng cấp nhẹ, Galaxy S26 Ultra được dự đoán có thể đắt hơn Galaxy S25 Ultra, vốn đã có mức khởi điểm rất cao 1.299,99 USD.

Galaxy S26 series sẽ không có nhiều nâng cấp mạnh mẽ. Ảnh concept: Macworld

Trong bối cảnh giá linh kiện tăng, không chỉ Samsung mà nhiều nhà sản xuất khác cũng có khả năng điều chỉnh giá flagship. Việc tăng giá có thể khiến người dùng dễ chấp nhận hơn vì trở thành xu hướng chung của thị trường.

Tuy nhiên, đối với một sản phẩm có cải tiến nhỏ, mức giá cao hơn chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức hút của Galaxy S26 Ultra.

Galaxy S26 Ultra có thể mang đến những cải tiến tinh tế, hữu ích: màn hình sáng hơn, chip mạnh hơn, RAM tốc độ cao hơn và camera tối ưu hơn.

Tuy nhiên, phần lớn những thay đổi này đều diễn ra phía sau hậu trường – không đủ “đập vào mắt” để thuyết phục người dùng đang sử dụng Galaxy S25 Ultra.

Thậm chí, một số yếu tố như cảm biến tele nhỏ hơn có thể khiến trải nghiệm đi xuống.

Với khả năng tăng giá, Galaxy S26 Ultra nhiều khả năng là một bản nâng cấp “ít mà đắt”, phù hợp cho những người dùng máy cũ hơn là chủ nhân hiện tại của Galaxy S25 Ultra.

Nếu mong chờ một bước nhảy vọt về thiết kế hoặc camera, người dùng có lẽ sẽ phải đợi đến thế hệ Galaxy S27 Ultra hoặc một chiến lược mới táo bạo hơn từ Samsung trong những năm tới.

(Theo PhoneArena, Macworld)