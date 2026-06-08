Mới đây, các nguồn tin trong chuỗi cung ứng đã hé lộ thêm nhiều chi tiết đáng chú ý liên quan đến thiết kế của mẫu flagship cao cấp nhất năm nay – iPhone 18 Pro Max. Tâm điểm của đợt rò rỉ lần này là các tùy chọn màu sắc của khung nhôm, độ dày thân máy và dung lượng pin được cho là sẽ được nâng cấp đáng kể.

Khung nhôm iPhone 18 Pro màu xanh da trời. Ảnh: Yeux1122/Naver

Dark Cherry - màu chủ đạo mới của iPhone 2026

Theo các thông tin mới nhất, Apple được cho là đang thử nghiệm ba phiên bản màu sắc khác nhau cho phần khung nhôm của iPhone 18 Pro Max và iPhone 18 Pro, bao gồm Dark Cherry, Cloud Blue và Black. Đây đều là những gam màu được kỳ vọng sẽ tạo nên diện mạo khác biệt cho thế hệ iPhone cao cấp tiếp theo.

Đáng chú ý nhất là màu Dark Cherry – sắc đỏ đậm lấy cảm hứng từ màu rượu vang đỏ. Trong thời gian gần đây, nhiều nguồn tin đã liên tục nhắc đến tùy chọn màu sắc này như một điểm nhấn chiến lược của dòng iPhone 18 Pro. Nếu xuất hiện trên phiên bản thương mại, Dark Cherry có thể trở thành màu chủ đạo trong chiến dịch quảng bá sản phẩm của Apple, tương tự cách hãng từng làm với các màu Titan Xanh hay Titan Sa Mạc hay Cosmic Orange trên những thế hệ trước.

Những hình ảnh rò rỉ mới nhất cũng mang đến cái nhìn rõ ràng hơn về cách màu sắc này xuất hiện trên bộ khung máy. Sắc đỏ trầm kết hợp với chất liệu kim loại tạo cảm giác sang trọng, cao cấp và khác biệt so với những gam màu quen thuộc mà Apple thường sử dụng trong nhiều năm qua.

Khung nhôm iPhone 18 Pro màu Dark Cherry. Ảnh: Yeux1122/Naver

Bên cạnh đó, phiên bản Cloud Blue cũng đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng công nghệ. Màu xanh này được mô tả là tươi sáng, trẻ trung và nổi bật hơn đáng kể so với các tông xanh từng xuất hiện trên những mẫu iPhone trước đây. Sự kết hợp giữa sắc xanh nhẹ nhàng và bề mặt kim loại có thể giúp thiết bị trở nên bắt mắt hơn dưới các điều kiện ánh sáng khác nhau.

Khung nhôm iPhone 18 Pro màu Black. Ảnh: Yeux1122/Naver

Trong khi đó, phiên bản Black nhằm phục vụ nhóm khách hàng yêu thích phong cách tối giản và sang trọng. Đây nhiều khả năng sẽ là lựa chọn an toàn nhất trong danh mục màu sắc của iPhone 18 Pro Max và iPhone 18 Pro.

Chiếc iPhone nặng nhất từ trước tới nay

Một trong những thông tin gây bất ngờ nhất trong đợt rò rỉ lần này liên quan đến kích thước thân máy. Theo nguồn tin từ Ice Universe, một tài khoản nổi tiếng trên nền tảng Weibo với lịch sử tiết lộ khá chính xác các sản phẩm công nghệ, iPhone 18 Pro Max sẽ có độ dày 8,75mm, hoàn toàn tương đương với iPhone 17 Pro Max.

Thông tin này trái ngược với một số dự đoán trước đó cho rằng Apple sẽ tăng nhẹ độ dày của thiết bị nhằm tạo thêm không gian cho các linh kiện bên trong, đặc biệt là hệ thống pin mới. Thậm chí, chính Ice Universe từng nhận định rằng mẫu Pro Max thế hệ tiếp theo có thể sẽ dày hơn đôi chút so với phiên bản tiền nhiệm.

Việc Apple duy trì độ dày hiện tại cho thấy hãng đang cố gắng cân bằng giữa thời lượng pin và trải nghiệm cầm nắm. Trong nhiều năm qua, Apple luôn ưu tiên giữ thiết kế mỏng và tinh tế, ngay cả khi điều đó khiến hãng phải đối mặt với những hạn chế về không gian bên trong.

Nếu thông tin này chính xác, người dùng sẽ không nhận thấy sự khác biệt đáng kể về kích thước khi cầm iPhone 18 Pro Max so với iPhone 17 Pro Max. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa trọng lượng của máy sẽ được giữ nguyên.

iPhone 18 Pro Max sẽ có độ dày 8,75mm, hoàn toàn tương đương với iPhone 17 Pro Max. Ảnh chụp màn hình

Mặc dù độ dày không thay đổi, nhiều nguồn tin trong ngành vẫn cho rằng iPhone 18 Pro Max sẽ trở thành mẫu iPhone nặng nhất từ trước đến nay.

Nguyên nhân được cho là đến từ hàng loạt nâng cấp phần cứng bên trong, đặc biệt là hệ thống pin có dung lượng lớn hơn. Trọng lượng của máy được dự đoán sẽ vượt ngưỡng 240g, cao hơn so với thế hệ hiện tại.

Đây là xu hướng đã xuất hiện trên các dòng điện thoại cao cấp trong những năm gần đây. Khi các nhà sản xuất liên tục bổ sung pin lớn hơn, cảm biến camera phức tạp hơn và hệ thống tản nhiệt hiệu quả hơn, trọng lượng thiết bị cũng tăng theo.

Dù vậy, nhiều chuyên gia nhận định người dùng sẵn sàng chấp nhận một chiếc điện thoại nặng hơn đôi chút nếu đổi lại là thời lượng pin vượt trội và hiệu năng ổn định hơn trong quá trình sử dụng.

iPhone 18 Pro Max sẽ có pin 5.200mAh?

Bên cạnh những thay đổi về thiết kế, thông tin được quan tâm nhất có lẽ là dung lượng pin. Leaker nổi tiếng Digital Chat Station cho biết iPhone 18 Pro Max có thể được trang bị viên pin mới với dung lượng dao động từ 5.100mAh đến 5.200mAh.

Nếu dự đoán này trở thành hiện thực, đây sẽ là viên pin lớn nhất từng xuất hiện trên một mẫu iPhone. Con số này cao hơn đáng kể so với viên pin 5.088mAh được trang bị trên phiên bản iPhone 17 Pro Max sử dụng eSIM.

Mức tăng tuy không quá lớn về mặt thông số, nhưng kết hợp với những cải tiến về vi xử lý, màn hình và khả năng tối ưu hóa năng lượng của iOS, thời lượng sử dụng thực tế có thể được cải thiện rõ rệt. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các tính năng AI ngày càng tiêu tốn nhiều tài nguyên phần cứng và năng lượng hơn.

Nhiều nhà phân tích cho rằng Apple đang hướng tới mục tiêu biến iPhone 18 Pro Max trở thành thiết bị có thời lượng pin tốt nhất trong lịch sử iPhone. Nếu những thông tin rò rỉ hiện nay là chính xác, chiếc flagship này sẽ không chỉ gây chú ý nhờ màu sắc mới lạ mà còn có thể thiết lập một tiêu chuẩn mới về khả năng hoạt động bền bỉ trên smartphone cao cấp.

(Theo NDTV, PhoneArena, MacRumors)