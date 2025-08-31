Theo những tin tức rò rỉ mới nhất, công ty sẽ ra mắt iPhone Air siêu mỏng, tiếp theo là iPhone gập (iPhone Fold) vào năm 2026, và cuối cùng là phiên bản kỷ niệm 20 năm iPhone vào năm 2027.

Concept iPhone 17 Air. Ảnh: TT Technology

Ba năm tới có thể chứng kiến những thay đổi đáng kể nhất kể từ khi iPhone X ra đời năm 2017.

iPhone 17 Air – mở màn cho làn sóng mới

Trong nhiều năm, Apple duy trì nhịp phát hành iPhone khá ổn định kể từ thời iPhone 3G.

Điều này có nghĩa là thiết kế được giữ nguyên trong một đến hai thế hệ, sau đó mới thay đổi. Tuy nhiên, đôi khi Apple kéo dài chu kỳ này, như trường hợp của iPhone 16 với ngoại hình gần như không khác biệt so với iPhone 12 ra mắt từ năm 2020.

Điều này khiến một bộ phận người dùng và giới phân tích cho rằng Apple đang thiếu đi sự đổi mới trong thiết kế, dù hãng vẫn liên tục cải tiến về hiệu năng, camera và hệ sinh thái phần mềm.

Theo bản tin Power On của Bloomberg, Apple sẽ khởi đầu chuỗi thay đổi bằng việc tung ra iPhone 17 Air vào năm 2025.

Đây được dự đoán là mẫu iPhone mỏng và nhẹ nhất từ trước đến nay, với điểm nhấn là thanh camera ngang hoàn toàn mới.

Tuy nhiên, việc thu gọn độ dày đồng nghĩa với hy sinh dung lượng pin. Điều này khiến iPhone 17 Air có thể có thời lượng sử dụng ngắn hơn so với các mẫu iPhone 17 Pro hoặc iPhone 17 Pro Max. Thiết bị dự kiến sẽ trang bị chip modem C1 do Apple tự phát triển, thay thế dần modem của Qualcomm. iPhone 17 Air vẫn thuộc dòng tiêu chuẩn, sử dụng chip A19 và cổng USB-C tốc độ thấp hơn so với bản Pro.

Dù còn nhiều tranh cãi về trải nghiệm pin, iPhone 17 Air được kỳ vọng sẽ là “biểu tượng thiết kế mới”, tiếp nối di sản của iPhone X năm 2017 khi Apple lần đầu loại bỏ nút Home.

iPhone Fold – bước ngoặt 2026

Sau nhiều năm tin đồn, iPhone gập (iPhone Fold) được cho là sẽ xuất hiện vào năm 2026 cùng dòng iPhone 18.

Một concept iPhone Fold. Ảnh: 9to5mac

Thiết bị này có thể mang kiểu dáng tương tự Samsung Galaxy Fold, với màn hình phụ bên ngoài và màn hình lớn bên trong khi mở ra, gần giống một chiếc iPad mini gập gọn. Tuy nhiên, Apple sẽ cố gắng giữ lại bản sắc thiết kế riêng của iPhone, thay vì sao chép hoàn toàn đối thủ.

Một chi tiết quan trọng là Touch ID có khả năng quay trở lại, vì người dùng cần phương thức xác thực ở nhiều chế độ mở/gập khác nhau mà Face ID có thể chưa tối ưu. Nếu đúng như dự đoán, đây sẽ là lần đầu Apple mang Touch ID quay lại iPhone kể từ iPhone SE (2022).

Nhiều chuyên gia nhận định iPhone Fold có thể mở ra một phân khúc mới cho Apple, cạnh tranh trực tiếp với Samsung, Huawei và Oppo – những hãng đã có nhiều năm kinh nghiệm trong mảng điện thoại gập.

iPhone 20 – phiên bản kỷ niệm 2027

Năm 2027 sẽ đánh dấu 20 năm kể từ khi iPhone đầu tiên ra mắt. Theo các tin đồn, Apple sẽ tung ra iPhone 20, có thể bỏ qua tên gọi iPhone 19 để nhấn mạnh yếu tố biểu tượng. Cũng có giả thuyết Apple sẽ gọi nó là iPhone XX (tượng trưng cho số 20 trong chữ số La Mã).

Xem video concept iPhone XX Ultra với drone camera. (Nguồn: 4RMD)

Dù thông tin còn hạn chế, một số nguồn rò rỉ cho biết iPhone 20 có thể sở hữu cạnh cong liền mạch với chất liệu Liquid Glass, một công nghệ mới được giới thiệu trong iOS 26. Thiết kế này sẽ khác biệt hoàn toàn so với kiểu cạnh phẳng mà Apple duy trì từ iPhone 12 đến nay.

Giới phân tích so sánh iPhone 20 với iPhone X năm 2017 – thiết bị từng thay đổi toàn diện diện mạo iPhone bằng màn hình tràn viền và Face ID.

Giữ chân người dùng và khẳng định sự đổi mới

Dù những thay đổi thiết kế này thu hút sự chú ý, các mẫu iPhone phổ biến nhất có thể vẫn là những phiên bản ít thay đổi.

Điều này phù hợp với xu hướng tiêu dùng, khi nhiều người vẫn ưu tiên độ ổn định và quen thuộc. Tuy vậy, việc Apple ra mắt ít nhất một mẫu iPhone “khác biệt rõ rệt” mỗi năm sẽ góp phần kích thích nhu cầu nâng cấp và chống lại những chỉ trích rằng Apple đang thiếu sáng tạo.

Chuyên gia phân tích Mark Gurman của Bloomberg nhận định: “Apple dường như đã lên một kế hoạch ba năm đầy tham vọng. Nếu thành công, công ty có thể tái tạo lại cảm giác hứng khởi từng có với iPhone X”.

Song song với phần cứng, Apple đang đẩy mạnh cải tiến phần mềm. iOS 19, iOS 20 và iOS 21 dự kiến sẽ tích hợp sâu hơn Apple Intelligence – nền tảng AI riêng của công ty. Những tính năng như trợ lý cá nhân thông minh, chỉnh sửa ảnh/video nâng cao, hoặc tích hợp AI vào công cụ sáng tạo sẽ dần trở thành tiêu chuẩn.

Theo giới quan sát, những nâng cấp này không chỉ củng cố sức hút của iPhone mới, mà còn mở ra nền tảng cho thập kỷ tiếp theo, hướng tới mốc 1 tỷ iPhone bán ra trong vòng 10 năm tới.

Ba năm tới sẽ là giai đoạn “nóng bỏng” của Apple với iPhone 17 Air siêu mỏng, iPhone Fold đột phá và iPhone 20 kỷ niệm 20 năm. Chuỗi sản phẩm này không chỉ thể hiện nỗ lực đổi mới về thiết kế, mà còn kết hợp với bước tiến mạnh mẽ trong trí tuệ nhân tạo và hệ sinh thái phần mềm.

Nếu những dự đoán trở thành sự thật, Apple có thể một lần nữa tạo ra cột mốc lịch sử, giống như những gì hãng từng làm với iPhone X, và củng cố vị thế dẫn đầu trong ngành công nghệ di động toàn cầu.

(Theo AppleInsider, Bloomberg)