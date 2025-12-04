Galaxy S26 Ultra đang là cái tên được cộng đồng Android quan tâm nhất lúc này. Dù Galaxy Z TriFold vừa ra mắt với thiết kế gập ba 10 inch đầy ấn tượng, nhưng rõ ràng sản phẩm cực kỳ đắt đỏ đó chỉ dành cho số ít người dùng.

Một concept Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Cybo Tech

Trong khi đó, dòng Galaxy S Ultra lại là lựa chọn quen thuộc của đông đảo người dùng Android trên toàn cầu, những người sẵn sàng chi mạnh tay để sở hữu mẫu flagship ổn định, mạnh mẽ và bền bỉ nhất của Samsung.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra: Liệu Samsung có đang khiến ngay cả những fan trung thành nhất phải thất vọng? Bởi mới đây, Galaxy S26 Ultra bị cho là đã mất đi hai trong số rất ít nâng cấp thật sự quan trọng so với “người tiền nhiệm” S25 Ultra.

Một chiếc flagship phải khiến người dùng cảm nhận sự cao cấp ngay từ khoảnh khắc cầm lên: thiết kế tinh tế, vật liệu sang trọng, hiển thị sáng đẹp và hiệu năng luôn mượt mà.

Ứng dụng mở ngay lập tức, game chạy mượt, màn hình rực rỡ, camera ấn tượng, loa mạnh mẽ… tất cả phải vượt trội hơn hẳn so với điện thoại tầm trung.

Thế nhưng, chính phân khúc tầm trung hiện nay lại đang đe dọa tiêu chuẩn này: nhiều thiết bị đã đạt thời lượng pin hai đến ba ngày.

Chiếc Honor Power 2, theo tin đồn, thậm chí sở hữu pin 10.000mAh, gấp đôi Galaxy S25 Ultra.

Tất nhiên, hiệu năng không thể so sánh với S25 Ultra, nhưng cảm giác “bị tụt lại” về pin vẫn khiến flagship trở nên kém thuyết phục.

Samsung hiểu điều này và đó là lý do Galaxy S26 Ultra từng được kỳ vọng sẽ cuối cùng phá bỏ giới hạn 5.000mAh kéo dài suốt 6 thế hệ.

Galaxy S26 Ultra: Vẫn chỉ 5.000mAh sau 7 năm?

Từ Galaxy S20 Ultra đến S25 Ultra, Samsung đều dùng lại dung lượng pin 5.000mAh. Tin rò rỉ ban đầu cho rằng S26 Ultra sẽ tăng nhẹ lên 5.200 mAh, không nhiều, nhưng đủ để tạo khác biệt khi kết hợp chip mới và màn hình tiết kiệm năng lượng.

Mẫu Galaxy S20 Ultra. Ảnh: PhoneArena

Nhưng kỳ vọng đó vừa bị dội “gáo nước lạnh” bởi chuyên gia rò rỉ uy tín Ice Universe. Trong bảng so sánh chi tiết giữa S26 và S25 Ultra, ông khẳng định S26 Ultra vẫn chỉ 5.000mAh, năm thứ bảy liên tiếp.

Tin này vừa được ông nhắc lại một lần nữa gần đây, khiến khả năng tăng pin lên 5.200mAh gần như bằng 0.

Tin tốt duy nhất: S26 Ultra được cho là sẽ nâng tốc độ sạc từ 45W lên 60W, một cải tiến đáng giá nhưng không đủ để bù cho kỳ vọng pin tăng.

Chip, RAM, thiết kế: Nâng cấp có nhưng không đủ “đã”

Theo PhoneArena, Galaxy S26 Ultra dự kiến dùng Snapdragon 8 Elite Gen 5, mạnh hơn bản Elite đời trước. Dù vậy, thực tế Snapdragon 8 Elite hay thậm chí Snapdragon 8 Gen 3 đều đã quá mạnh so với nhu cầu hàng ngày. Chênh lệch hiệu năng thật sự khó cảm nhận.

Mẫu Galaxy S25 Ultra. Ảnh: PhoneArena

Về RAM, Samsung dự kiến giữ mức RAM tối đa 16GB, nhưng nâng chuẩn lên LPDDR5X giúp tốc độ cao hơn. Tuy nhiên, RAM hiện đang rất đắt đỏ và có khả năng Samsung sẽ tăng giá dòng S26 vào năm 2026.

Về thiết kế, S26 Ultra được cho là mỏng hơn 0,3 mm, nhẹ hơn 4g so với người tiền nhiệm. Một con số đẹp trên giấy tờ, nhưng trong thực tế, gần như chẳng ai cảm nhận được sự khác biệt giữa 214g và 218g.

Camera không có đột phá, màn hình M14 bị giới hạn

Samsung được cho là tiếp tục dùng cảm biến ISOCELL HP2 200MP quen thuộc cho camera chính. Các camera còn lại gần như giữ nguyên thông số từ S25 Ultra. Thậm chí, ống kính tele 3x còn bị đồn là dùng cảm biến nhỏ hơn.

Nhiều người kỳ vọng lớn vào tấm nền M14 OLED mới. Tuy nhiên, Ice Universe cảnh báo rằng Samsung sẽ không khai thác hết tiềm năng của M14.

Lý do là Samsung ưu tiên tiết kiệm năng lượng để bù đắp cho việc giữ pin 5.000mAh. Điều đó có nghĩa là giới hạn độ sáng tối đa ở mức 2.600 nits (không tăng), chỉ hiển thị 8-bit màu, sử dụng PWM tần số thấp và không mở khóa toàn bộ dải màu rộng của M14.

Trong khi đó, đối thủ iQOO 15 với cùng tấm nền lại đạt độ sáng cao hơn, gam màu rộng hơn và điều khiển màn hình linh hoạt hơn.

Vì vậy, M14 trên Galaxy S26 Ultra nhiều khả năng chỉ đóng vai trò tiết kiệm pin, thay vì nâng cấp trải nghiệm hình ảnh.

Video concept Galaxy S26 Ultra. (Nguồn: Cybo Tech/YouTube)

Nếu các thông tin rò rỉ là đúng, Galaxy S26 Ultra đang đối mặt với nguy cơ bị xem là phiên bản tinh chỉnh nhẹ của S25 Ultra, thay vì một bước tiến thực sự.

Hai yếu tố người dùng quan tâm nhất - pin và màn hình - đều không mang lại cải thiện đáng kể như kỳ vọng.

Dĩ nhiên, máy vẫn có những điểm mới hấp dẫn, bao gồm tính năng bảo mật màn hình được đồn đoán là “rất thú vị”. Nhưng liệu điều đó có đủ để thuyết phục người dùng nâng cấp?

Có lẽ, Samsung cần nhiều hơn thế để khiến Galaxy S26 Ultra xứng đáng với danh hiệu “flagship đầu bảng”.

(Theo PhoneArena, Tom's Guide, Macworld)