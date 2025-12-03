Điều này có nghĩa Galaxy S26 Ultra, mẫu flagship dẫn đầu năm 2026, có thể xuất hiện chỉ trong vài tuần nữa. Thay vì mua một chiếc Galaxy S25 Ultra đã gần tròn một năm tuổi, đâu là lý do đáng để bạn chờ đợi S26 Ultra?

Một concept Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Cybo Tech

Sức mạnh AI xử lý trực tiếp trên máy

Theo Forbes, lợi ích lớn nhất khi đợi Galaxy S26 Ultra chính là để tận dụng tối đa sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là AI chạy trực tiếp trên thiết bị. Nếu hiệu suất AI tiếp tục cải thiện theo đà tăng trưởng hiện tại, thời gian xử lý các tác vụ AI sẽ được rút ngắn đáng kể.

Các bộ xử lý hàng đầu như Snapdragon hay Exynos đều đang được tối ưu mạnh mẽ cho các tác vụ AI và với thế hệ mới, mức độ tinh chỉnh còn cao hơn nữa, không chỉ ở năng lực tính toán thuần túy mà còn ở cách chip phân bổ tài nguyên để mang lại kết quả nhanh hơn và chính xác hơn.

Bên cạnh đó, Samsung được đồn đoán sẽ tích hợp Perplexity vào Bixby và Galaxy AI. Đây là thay đổi ở cấp độ phần mềm, nhưng dù Samsung nổi tiếng cập nhật nhanh cho các thiết bị cũ, việc đưa toàn bộ tính năng mới lên những model trước đó vẫn cần thời gian.

Nếu bạn muốn sở hữu khả năng AI tiên tiến nhất trên điện thoại, bạn sẽ cần phần cứng mạnh nhất để hỗ trợ nó và Galaxy S26 Ultra chính là tiêu chuẩn mới của trải nghiệm AI di động.

Tốc độ sạc nhanh vượt trội

Một điểm nâng cấp hấp dẫn khác nằm ở khả năng sạc nhanh. Galaxy S26 Ultra được kỳ vọng sẽ nâng cấp tốc độ sạc có dây từ mức 45W của S25 lên 60W. Thông tin trong mã nguồn One UI cho thấy sự xuất hiện của chế độ “Super Fast Charging 3.0”.

Vì Samsung không sử dụng công nghệ sạc nhanh độc quyền, chi tiết này gần như chắc chắn liên quan đến bước tiến tiếp theo trong chuẩn USB Power Delivery, cụ thể là mức 60W.

Không chỉ vậy, năm 2026 còn đánh dấu sự thay đổi quan trọng về công nghệ pin. Cả Apple và Samsung đều được dự đoán sẽ chuyển sang pin silicon–carbon, loại pin giúp tăng dung lượng mà vẫn giảm kích thước. Điều này mang đến lợi ích kép: pin mỏng hơn nhưng dùng lâu hơn.

Với tốc độ sạc nhanh hơn và pin mới hiệu quả hơn, Galaxy S26 Ultra có thể trở thành một trong những smartphone hàng đầu về thời lượng sử dụng lẫn khả năng nạp lại năng lượng.

Camera nâng cấp với khẩu độ thay đổi

Camera luôn là lĩnh vực được các nhà sản xuất đầu tư mạnh nhất, bởi sự khác biệt rất dễ nhận ra trong trải nghiệm hàng ngày. Samsung nhiều khả năng sẽ tiếp tục tạo dấu ấn ở Galaxy S26 Ultra bằng một cải tiến đáng chú ý ở camera chính.

Theo các báo cáo ban đầu, cảm biến chính của máy vẫn được giữ nguyên, nhưng Samsung sẽ bổ sung cơ chế khẩu độ thay đổi (variable aperture) cho camera chính. Công nghệ này giúp camera điều chỉnh linh hoạt theo điều kiện ánh sáng bằng cách thay đổi cấu trúc ống kính - một lợi thế lớn khi chụp đêm hoặc chụp trong môi trường ánh sáng phức tạp.

Dù khẩu độ thay đổi từng xuất hiện trên một số smartphone trước đây nhưng đã dần biến mất trong vài năm gần đây. Samsung có vẻ sắp đưa công nghệ này trở lại và nếu được tối ưu tốt, đây có thể là yếu tố giúp S26 Ultra dẫn đầu về chất lượng hình ảnh trong năm 2026.

Một điểm nhỏ nhưng cũng rất quan trọng: Galaxy S25 được hỗ trợ cập nhật phần mềm trong 7 năm, nhưng tính từ ngày thiết bị ra mắt, không phải ngày bạn mua. Điều đó có nghĩa nếu bạn mua S25 vào đầu 2026, bạn sẽ mất đi gần một năm thời gian cập nhật so với người mua lúc máy vừa ra mắt.

Trong khi đó, Galaxy S26 Ultra, với chính sách hỗ trợ tương tự, sẽ có thời gian “tuổi thọ phần mềm” dài hơn một năm so với việc mua S25 ở thời điểm hiện tại.

Ngoài ra, việc chờ đợi còn giúp bạn có thêm lựa chọn. Nếu sự kiện Galaxy Unpacked khiến bạn không ấn tượng với dòng S26, rất có thể lúc đó dòng Galaxy S25 sẽ được giảm giá sâu, thậm chí còn hấp dẫn hơn cả các đợt Black Friday.

Với những nâng cấp quan trọng về AI, sạc nhanh, công nghệ pin, camera và thời gian hỗ trợ phần mềm, Galaxy S26 Ultra hứa hẹn sẽ trở thành một trong những smartphone hấp dẫn nhất đầu năm 2026.

Nếu đang cân nhắc nâng cấp smartphone cao cấp, việc chờ thêm vài tuần có thể giúp bạn sở hữu một thiết bị mạnh hơn, bền bỉ hơn và tiên phong hơn về công nghệ.

(Theo Forbes, PhoneArena)