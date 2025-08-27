Chiếc ốp lưng mang tên Russian Roulette của thương hiệu xa xỉ Caviar có giá 11.490 USD (khoảng hơn 302 triệu đồng), đắt gấp 10 lần so với chính chiếc iPhone 17 Pro Max sắp ra mắt.

Chiếc ốp lưng của Caviar dành cho iPhone 17 Pro Max có giá ngang chiếc ô tô. Ảnh: Caviar

Caviar – thương hiệu nổi tiếng chuyên biến smartphone và các sản phẩm công nghệ khác thành những tác phẩm xa hoa, cầu kỳ và được giới thiệu như các tác phẩm nghệ thuật, nên mức giá này không có gì đáng bất ngờ.

Mới đây, hãng này ra mắt bộ sưu tập “Desperado”, gồm những chiếc ốp lưng được tích hợp các chi tiết như dao găm giấu kín, khớp nối đồng và thậm chí cả đầu đạn mạ vàng 24K, có một mẫu được xem là “ngôi sao” – đó chính là Russian Roulette.

Điểm nhấn của chiếc ốp này là một ổ quay súng lục thật, có chứa duy nhất một viên đạn. Thiết kế này có thể bị đánh giá là quá “sến súa”, nhưng theo Caviar, nó mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc.

Bộ sưu tập ốp lưng cho iPhone mới của Caviar. Ảnh: Caviar

Theo đội ngũ Caviar, mẫu Russian Roulette, 2025 là một biểu tượng táo bạo của rủi ro, quyết tâm và lòng dũng cảm để đặt cược tất cả. Russian Roulette không dành cho những người thận trọng. Nó dành cho những ai hiểu rằng: để chiến thắng, bạn phải dám liều. Vì may mắn chỉ đến với những người không biết sợ hãi.

Chiếc ốp lưng “hàng khủng” này không chỉ sản xuất cho iPhone 17 Pro Max mà còn có phiên bản dành cho iPhone 16 Pro Max, với giá rẻ hơn… 1.000 USD. Trên website của Caviar, phiên bản dành cho iPhone 16 Pro Max được niêm yết ở mức 10.490 USD.

Ngoài Russian Roulette, Caviar vẫn còn một lựa chọn khác cho các fan hâm mộ Bruce Willis, với mức giá cũng không kém phần xa xỉ: 10.340 USD.

Mẫu ốp lưng Die Hard trong cùng bộ sưu tập “Desperado”, tương thích với các mẫu điện thoại: iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max.

Caviar cho biết đây là “một sự tri ân táo bạo dành cho vũ khí mang tính biểu tượng trong điện ảnh”, với chi tiết khảm vàng, điểm nhấn thép tinh xảo và các hoa văn chạm khắc độc đáo.

Mẫu ốp lưng iPhone mới dành cho các fan hâm mộ Bruce Willis. Ảnh: Caviar

Trung tâm của ốp lưng là một bản thu nhỏ của khẩu súng huyền thoại Beretta 92 – loại vũ khí gắn liền với hình tượng John McClane, nhân vật kinh điển do Bruce Willis thủ vai trong loạt phim hành động Die Hard.

Với Caviar, mức giá luôn gây choáng ngợp. Một chiếc iPhone Caviar tùy chỉnh có giá từ 5.000 USD đến hàng trăm nghìn USD, tùy thuộc vào chất liệu. Trong nhiều trường hợp, chiếc ốp lưng Caviar có giá trị vượt xa chiếc điện thoại, vốn chỉ chiếm phần nhỏ trong tổng chi phí.

(Xem video Caviar giới thiệu bộ sưu tập ốp lưng “Desperado”. Nguồn: Caviar)

Theo Forbes, khách hàng của Caviar chủ yếu đến từ Trung Đông, Trung Quốc và Nga – những thị trường có tầng lớp siêu giàu thích thể hiện đẳng cấp thông qua đồ xa xỉ hiếm có. “Họ không mua iPhone, họ mua sự độc nhất”, một chuyên gia ngành hàng xa xỉ bình luận.

(Theo PhoneArena, Forbes)