Chỉ còn vài tuần nữa, toàn bộ dòng sản phẩm iPhone 17 sẽ chính thức được Apple ra mắt, với mỗi phiên bản đều có những điểm nhấn riêng để thu hút người dùng năm nay. Tuy nhiên, có một mẫu máy được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn hơn bình thường trong cuộc đua doanh số: iPhone 17 Pro.

Các màu mới dự kiến của iPhone 17 Pro sắp ra mắt. Ảnh: Appleinsider

iPhone 17 Air và 17 Pro Max có thể khiến iPhone 17 Pro trở thành “sản phẩm ngách”. Thông thường, Apple chỉ có hai mẫu iPhone cao cấp: Pro và Pro Max. Nhưng năm nay, người dùng sẽ có đến ba lựa chọn cao cấp: iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 Air.

Trong đó, iPhone 17 Air – phiên bản thay thế cho dòng Plus – sẽ được trang bị nhiều tính năng tiệm cận dòng Pro và có thể sở hữu mức giá cao hơn.

Điểm đặc biệt là iPhone 17 Air sẽ mang danh “cao cấp” chủ yếu nhờ thiết kế siêu mỏng, mang tính tương lai.

Nói cách khác, nếu người dùng muốn một mẫu iPhone 17 mang lại cảm giác “mới lạ” và “thế hệ tiếp theo”, thì iPhone 17 Air sẽ chính là lựa chọn đó.

Tất nhiên, không phải ai cũng sẽ chọn iPhone 17 Air, bởi hạn chế lớn nhất của máy vẫn nằm ở dung lượng pin và chất lượng camera.

Tuy nhiên, mẫu máy chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ sự xuất hiện của iPhone 17 Air sẽ chính là iPhone 17 Pro.

Với những ai muốn sở hữu chiếc iPhone mạnh mẽ, đầy đủ tính năng và cao cấp nhất, iPhone 17 Pro Max vẫn là lựa chọn hàng đầu.

Nhiều tin tức rò rỉ cho biết 17 Pro Max sẽ có thân máy dày hơn để chứa viên pin lớn nhất từ trước đến nay, đồng thời có thể được trang bị camera telephoto tốt hơn so với bản Pro.

Thêm vào đó, người dùng iPhone từ lâu đã cho thấy xu hướng ưa chuộng màn hình lớn.

Vì vậy, nếu ưu tiên hàng đầu của bạn là thời lượng pin, khả năng chụp ảnh và kích thước màn hình, thì iPhone 17 Pro Max chắc chắn sẽ là lựa chọn tối ưu.

Ngược lại, nếu bạn muốn một sản phẩm mang lại cảm giác tươi mới, khác biệt và mang tính biểu tượng giống như khi iPhone X ra mắt, thì iPhone 17 Air sẽ là cái tên xứng đáng.

Với thiết kế siêu mỏng và mang tính cách mạng về ngoại hình, 17 Air có thể trở thành mẫu iPhone khiến nhiều người muốn nâng cấp chỉ để trải nghiệm sự khác biệt.

iPhone 17 Pro sẽ đứng ở đâu?

Đặt trong bối cảnh này, iPhone 17 Pro có nguy cơ trở thành lựa chọn kém hấp dẫn hơn bình thường.

Trong khi 17 Pro Max đáp ứng tốt nhu cầu về hiệu năng, pin, camera và màn hình lớn, còn Air mang đến sự mới mẻ và đột phá trong thiết kế, thì iPhone 17 Pro có thể sẽ bị “kẹt ở giữa”, không đủ sức hút để thuyết phục người dùng.

Câu hỏi đặt ra là liệu Apple có để dòng Pro mất thị phần vào tay Pro Max và Air trong năm nay hay không?

Xem video 'mở hộp' mẫu iPhone 17 Pro màu cam. (Nguồn: Majin Bu / X):

(Theo 9to5mac)