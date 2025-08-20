Video ghi lại hình ảnh mở hộp bản mô hình iPhone 17 Pro màu cam được nguồn tin Majin Bu chia sẻ trên mạng xã hội X mới đây đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và hàng trăm bình luận.

Cũng như các hình ảnh về iPhone 17 rò rỉ trước đó, đây được cho là một bản mô hình iPhone 17 Pro màu cam, đặt cạnh một bản màu trắng.

Đoạn video dài 15 giây cho cái nhìn toàn bộ thiết kế bên ngoài của flagship Apple sắp ra mắt, với cụm camera sau được thiết kế mới hoàn toàn, các nút chức năng ở cạnh bên sắc nét.

Các màu mới dự kiến của iPhone 17 Pro. Ảnh: AppleInsider

Trước đó, hồi cuối tháng 7, theo các bản dựng do AppleInsider chia sẻ, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max được cho là sẽ có một màu sắc rất “kỳ lạ”.

Màu sắc táo bạo này được cho là cam “phát quang” rực rỡ, có thể đánh dấu sự thay đổi lớn trong phong cách thiết kế của Apple.

Màu cam nổi bật này có thể sẽ được phát hành cùng các màu truyền thống như xanh đậm, xám, đen và bạc.

Những màu sắc tiềm năng này được gợi ý bởi nguồn tin Sonny Dickson – nguồn tin đã chia sẻ một bức ảnh về các vòng bảo vệ ống kính camera được cho là của iPhone 17 sắp ra mắt.

Ảnh: Sonny Dickson

Ngay sau khi thông tin màu cam mới rò rỉ, cộng đồng iFan đã vô cùng háo hức. Ông Dickson, người đang kinh doanh các mẫu iPhone cũ, cho rằng màu “cam” có thể thực chất là màu đồng hoặc vàng đồng đậm, phù hợp hơn với truyền thống màu sắc của dòng Pro.

Tuy nhiên, một rò rỉ khác từ Macworld lại cho rằng không phải như vậy.

Macworld cho biết họ đã tiếp cận được “một tài liệu nội bộ với mã màu Pantone được dùng làm tham chiếu để thiết kế và sản xuất iPhone mới”.

Tài liệu này cho biết tông màu cam sẽ mang tên TCX Papaya – một màu cam tươi sáng và bão hòa cao.

Nếu điều này là đúng, thì đây sẽ là một bước rẽ lớn so với các thiết kế tông trầm và kim loại mà Apple đã áp dụng cho các dòng Pro và Pro Max trong những năm gần đây.