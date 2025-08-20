Apple thường công bố phần cứng mới vào mùa thu và năm nay có lẽ cũng không ngoại lệ. Sự kiện dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 9/9, nơi Apple được cho là sẽ ra mắt dòng iPhone 17 cùng với các bản cập nhật cho Apple Watch và AirPods.

Concept iPhone 17 Pro Max màu cam. Ảnh: Technizo Concept

Như thường lệ, có rất nhiều tin tức rò rỉ xoay quanh các phiên bản iPhone mới, bao gồm màn hình lớn hơn, camera cải tiến cho các mẫu iPhone 17 và đặc biệt là sự xuất hiện của mẫu iPhone Air siêu mỏng – có thể thay thế dòng Plus.

iPhone 17, 17 Pro và 17 Pro Max

iPhone 17 được kỳ vọng sẽ có một cuộc lột xác đáng kể để tiệm cận hơn với các mẫu Pro. Máy có thể được trang bị màn hình 6,3 inch – lớn hơn 0,2 inch so với iPhone 16 – cùng với màn hình 120Hz, nâng cấp lớn so với mức 60Hz hiện tại.

Ngoài ra, máy còn được đồn đoán sẽ có camera trước 24MP và bổ sung thêm màu tím và xanh lá mới.

Đối với dòng Pro, những nâng cấp sẽ thể hiện rõ rệt ở mặt lưng. Các hình ảnh concept cho thấy ba camera sau có thể được bố trí trong một thanh hình chữ nhật kéo dài từ cạnh này sang cạnh kia.

Đèn flash, cảm biến ánh sáng và micro sẽ nằm về phía bên phải. Ở khu vực MagSafe, logo Apple được cho là sẽ được đặt ở chính giữa để tăng tính thẩm mỹ.

Đáng chú ý, iPhone 17 Pro có thể thay đổi chất liệu khung, từ titan sang nhôm. Điều này vừa giúp Apple giảm chi phí, vừa khiến máy nhẹ hơn.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max có thay đổi lớn nhất có thể là thân máy dày hơn một chút, nhằm chứa viên pin lớn hơn, điều mà nhiều người dùng mong đợi.

iPhone 17 Pro Max được kỳ vọng với viên pin 5.000mAh. Ảnh: Technizo Concept

Theo nguồn tin Instant Digital, iPhone 17 có thể được định giá khoảng 800 USD, trong khi iPhone 17 Pro Max khoảng 1.250 USD. Các màu mới của dòng Pro có thể bao gồm xanh đậm và màu cam.

Giá của iPhone 17 Pro dự kiến khoảng 1.050 USD. Tuy nhiên, một rò rỉ gần đây cho thấy Apple sẽ cắt giảm tùy chọn bộ nhớ so với iPhone 16 Pro – chỉ còn ba mức 256GB, 512GB và 1TB, thay vì bốn lựa chọn như trước (bao gồm 128GB).

iPhone 17 Air

Tin tức rò rỉ được bàn tán nhiều nhất là Apple có thể sẽ tung ra chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay – iPhone 17 Air – để thay thế cho dòng Plus.

Concept iPhone 17 Air màu tím. Ảnh: TT Technology

Mẫu máy này được cho là chỉ dày 5,5mm và sẽ có màn hình 6,6 inch.

Động thái này dường như nhằm đáp ứng xu hướng điện thoại siêu mỏng mà các hãng như Samsung và Huawei đang theo đuổi.

iPhone 17 Air có thể sẽ vượt qua Galaxy S25 Edge của Samsung, vốn dày 5,8mm. Ngoài ra, nó có thể mở đường cho mẫu iPhone màn hình gập lâu nay được đồn đoán, dự kiến ra mắt vào tháng 9/2026.

Tuy nhiên, thiết kế mỏng đồng nghĩa với một số đánh đổi. Dựa trên những bản dựng, iPhone 17 Air có thể chỉ có một camera sau – trong khi iPhone Plus hiện tại có hai.

Hơn nữa, có tin rằng sẽ không đủ không gian để đặt loa dưới đáy máy, đồng nghĩa với việc loa thoại phía trên có thể là nguồn âm thanh duy nhất.

Theo báo cáo, iPhone 17 Air có giá khoảng 950 USD và sẽ có các màu: đen, bạc và vàng nhạt.

Apple Watch Series 11, Ultra 3 và SE 3

Sau hai năm, Apple Watch Ultra 3 được đồn đoán sẽ có nhiều thay đổi đáng kể: tốc độ sạc nhanh hơn, hỗ trợ 5G và kết nối vệ tinh. Ngoài ra, màn hình cũng có thể được nâng cấp lớn hơn.

Một trong những cải tiến hấp dẫn nhất cho Ultra 3 và Series 11 có thể là khả năng đo huyết áp. Tính năng này sẽ cảnh báo người dùng khi huyết áp quá cao hoặc quá thấp.

Apple cũng được cho là đang thử nghiệm tính năng phát hiện chứng ngưng thở khi ngủ. Tuy nhiên, theo Mark Gurman của Bloomberg, những tính năng này có thể sẽ bị trì hoãn để tinh chỉnh thêm.

Apple gần đây đã công bố tính năng đo nồng độ oxy trong máu được thiết kế lại cho một số mẫu Series 8, 10 và Ultra.

Điều này khiến nhiều người tin rằng Ultra 3 cũng sẽ có khả năng này, dù hãng chưa xác nhận liệu nó có xuất hiện trong watchOS 26 hay không.

Trong khi đó, Apple Watch SE thế hệ thứ 3 được cho là sẽ không có nâng cấp lớn, ngoài khả năng có màn hình lớn hơn. Ngoài ra, theo Gurman, Apple cũng có thể ra mắt một phiên bản bằng nhựa.

Giá dự kiến: 250 USD cho Apple Watch SE 3, 400 USD cho Series 11, và 800 USD cho Ultra 3.

AirPods Pro 3

Sau khi ra mắt AirPods Pro 2 vào năm 2022, đã đến lúc Apple mang đến bản nâng cấp mới.

Theo tin tức rò rỉ, AirPods Pro 3 sẽ có thiết kế mảnh mai hơn, tai nghe nhỏ gọn hơn, hộp sạc mỏng hơn và hỗ trợ điều khiển cảm ứng. Ngoài ra, chip H3 được kỳ vọng sẽ nâng cao khả năng khử tiếng ồn chủ động và âm thanh thích ứng.

Sự kiện ra mắt phần cứng mới của Apple dự kiến diễn ra vào ngày 9/9 tới (thứ Ba), tại khuôn viên Apple Park ở Cupertino, California.

Mặc dù Apple chưa chính thức công bố, nhưng dựa trên các rò rỉ và lịch sử tổ chức sự kiện hàng năm (thường vào tháng 9 để giới thiệu iPhone mới), ngày này được nhiều nguồn uy tín dự đoán. Apple có thể gửi thư mời chính thức vào khoảng cuối tháng 8 này.

Xem video concept iPhone 17 Air siêu mỏng. (Nguồn: Techy Paradise):

(Theo TechCrunch, Forbes)