Đây là vấn đề không chỉ liên quan đến thiết kế thẩm mỹ, mà còn thể hiện chiến lược dài hạn của Apple trong việc tái định hình trải nghiệm hiển thị trên iPhone.

Người dùng mong đợi công nghệ camera dưới màn hình xuất hiện trên iPhone 17 Pro Max. Ảnh minh hoạ

Kể từ khi iPhone X ra mắt vào năm 2017, Apple đã áp dụng thiết kế “tai thỏ” để chứa hệ thống Face ID và camera trước. Mặc dù gây tranh cãi, nhưng tai thỏ nhanh chóng trở thành biểu tượng nhận diện của iPhone.

Đến năm 2022, với iPhone 14 Pro, Apple đã chuyển sang thiết kế Dynamic Island – một sự biến tấu thông minh khi biến phần cắt màn hình thành khu vực hiển thị thông tin tương tác.

Dynamic Island được đánh giá cao về trải nghiệm phần mềm, nhưng thực chất vẫn là giải pháp tạm thời, chưa giải quyết triệt để vấn đề hiển thị toàn màn hình.

Vì thế, cộng đồng công nghệ tin rằng việc loại bỏ hoàn toàn tai thỏ/đục lỗ, thay bằng camera FaceTime dưới màn hình, là bước tiến tiếp theo tất yếu của Apple.

Camera ẩn dưới màn hình trên iPhone 17 Pro Max có khả thi?

Nhiều nguồn tin rò rỉ trong nửa đầu năm 2025, bao gồm từ các chuyên gia nổi tiếng như Ross Young (DSCC) và Ming-Chi Kuo, cho rằng Apple đang thử nghiệm công nghệ Under-Panel Camera (UPC) cho dòng iPhone 17 Pro.

Theo những thông tin này, iPhone 17 Pro Max có thể là chiếc iPhone đầu tiên loại bỏ hoàn toàn Dynamic Island, nhường chỗ cho màn hình liền mạch không viền, không khuyết điểm.

Camera FaceTime ẩn dưới lớp OLED sẽ chỉ “xuất hiện” khi cần dùng, còn bình thường thì màn hình hiển thị như không có gì che chắn.

Đây sẽ là một bước nhảy vọt về thiết kế, đưa iPhone tiến gần đến khái niệm “all-screen phone” – điều mà Apple đã theo đuổi trong nhiều năm.

Mặc dù Samsung, ZTE hay Xiaomi đã thử nghiệm camera dưới màn hình trên một số mẫu điện thoại từ 2021, nhưng chất lượng hình ảnh vẫn bị đánh giá thấp: ảnh selfie thiếu sáng, thiếu chi tiết, dễ mờ nhòe.

Apple vốn nổi tiếng khắt khe trong việc tối ưu camera và trải nghiệm hình ảnh. Camera FaceTime không chỉ để chụp ảnh tự sướng, mà còn phục vụ gọi video, Face ID và các ứng dụng AR. Vì thế, yêu cầu chất lượng của Apple cao hơn nhiều so với các đối thủ.

Các chuyên gia cho rằng Apple đang nghiên cứu kính phủ màn hình siêu mỏng với khả năng điều chỉnh độ trong suốt tại khu vực camera. Đồng thời, Apple có thể sử dụng thuật toán AI để bù chi tiết, tăng sáng, giúp ảnh và video từ camera ẩn đạt chất lượng tương đương camera thông thường.

Đây là lý do khiến tính năng này có thể chỉ xuất hiện trên iPhone 17 Pro Max – phiên bản cao cấp nhất, như một cách Apple thử nghiệm trước khi phổ biến cho toàn bộ dòng iPhone sau này.

Nếu thông tin rò rỉ trở thành sự thật, iPhone 17 Pro Max sẽ là cột mốc quan trọng trong lịch sử iPhone. Người dùng sẽ được hưởng lợi trên nhiều khía cạnh: Trải nghiệm hiển thị toàn màn hình, đặc biệt hữu ích khi xem phim, chơi game hay sử dụng ứng dụng AR; Thiết kế mang tính biểu tượng mới, định hình lại xu hướng smartphone, giống như cách Apple làm với tai thỏ năm 2017; Cải thiện trải nghiệm gọi FaceTime và video call: sự kết hợp của AI, hình ảnh từ camera ẩn có thể sắc nét hơn, tự nhiên hơn, mang lại trải nghiệm gần như “vô hình”; Tiền đề cho iPhone gập trong tương lai: công nghệ camera ẩn dưới màn hình có thể là bước đệm để Apple phát triển dòng iPhone gập dự kiến ra mắt năm 2026.

Rủi ro và điểm trừ tiềm ẩn

Tuy nhiên, không phải ai cũng lạc quan. Một số chuyên gia cảnh báo rằng camera dưới màn hình có thể gặp phải các vấn đề: Chất lượng hình ảnh kém trong điều kiện thiếu sáng; Chi phí sản xuất cao, có thể đẩy giá iPhone 17 Pro Max lên ngưỡng mới; Nguy cơ lỗi hiển thị ở khu vực camera do phải thay đổi cấu trúc màn hình; Giới hạn về độ bền khi lớp kính phủ mỏng hơn để cho phép ánh sáng đi qua.

Điều này đồng nghĩa với việc Apple có thể chọn “nửa ẩn nửa hiện”, tức là chỉ đưa camera dưới màn hình vào thử nghiệm giới hạn, trong khi vẫn duy trì Dynamic Island trên một số mẫu khác để đảm bảo an toàn.

Samsung Galaxy Z Fold và ZTE Axon đã từng giới thiệu camera dưới màn hình, nhưng đều bị chê về chất lượng ảnh. Huawei cũng đang thử nghiệm công nghệ tương tự.

Nếu Apple tung ra iPhone 17 Pro Max với camera FaceTime dưới màn hình đạt chất lượng ngang ngửa hoặc vượt trội camera thường, họ sẽ một lần nữa đặt ra tiêu chuẩn mới cho ngành smartphone.

Điểm mạnh của Apple nằm ở hệ sinh thái AI và thuật toán xử lý ảnh – yếu tố mà các hãng Android khó bì kịp.

Tuy vậy, hiện tại, chưa có xác nhận chính thức nào từ Apple. Các rò rỉ và bằng chứng công nghệ cho thấy iPhone 17 Pro Max sở hữu camera FaceTime dưới màn hình cũng tương đối ít.

Nhưng nếu điều này thành hiện thực, đây không chỉ là thay đổi về thiết kế, mà còn là bước tiến lớn trong công nghệ hiển thị, mở ra tương lai smartphone toàn màn hình và chuẩn bị nền tảng cho các sản phẩm đột phá hơn của Apple.

Dự kiến Apple sẽ ra mắt iPhone 17 series ngày 9/9 tới, khi đó người dùng sẽ có câu trả lời. Nhưng một điều chắc chắn: iPhone 17 Pro Max, dù có hay không có camera dưới màn hình, vẫn sẽ là tâm điểm chú ý của sự kiện này.

Xem video concept iPhone màn hình tràn viền đẹp lung linh. (Nguồn: ConceptsiPhone):

