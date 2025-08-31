Dù kỷ lục cần hơn một năm để xác lập, nhưng theo những tin tức rò rỉ hiện tại, iPhone 17 sẽ là chiếc điện thoại đầu tiên giành được “ngôi vương” này.

iPhone 4 – mẫu iPhone có vòng đời lâu nhất

Kỷ lục đang được giữ bởi iPhone 4, mẫu máy ra mắt tháng 6/2010 và duy trì vị trí flagship số một của Apple cho đến tận tháng 10/2011.

Steve Jobs giới thiệu iPhone 4 năm 2010. Ảnh: Apple

Lý do là bởi từ năm đó, Apple đã thay đổi lịch trình ra mắt iPhone từ mùa hè sang mùa thu. Nhờ vậy, iPhone 4 đã giữ vị trí “anh cả” trong gần 16 tháng – một con số chưa từng bị phá vỡ kể từ đó.

Đó cũng là giai đoạn khiến không ít người dùng thất vọng. Nhiều khách hàng chờ đợi để mua “iPhone 5” đã phải hụt hẫng khi Apple giới thiệu iPhone 4S – một chiếc máy trông gần như giống hệt iPhone 4. Những nâng cấp chủ yếu nằm bên trong: lần đầu tiên Siri xuất hiện, camera cải thiện và hiệu năng được tăng cường.

Hành trình của iPhone 4 cũng có nhiều mốc phát hành khác nhau. Ban đầu, AT&T là nhà mạng độc quyền phân phối iPhone tại Mỹ, ra mắt sớm nhất.

Sáu tháng sau, Verizon trở thành nhà mạng thứ hai cung cấp sản phẩm này. Cũng phải mất đến 10 tháng sau đó, phiên bản màu trắng vốn bị trì hoãn lâu dài mới chính thức được bán ra.

Kể từ đó, chưa một mẫu iPhone nào có vòng đời flagship kéo dài đến 15 tháng. Gần nhất là iPhone 11 Pro, với chu kỳ 13 tháng do sự trì hoãn lịch ra mắt iPhone 12 trong đại dịch Covid-19.

Một số trường hợp ngoại lệ khác cũng tồn tại, chẳng hạn khoảng cách 4 năm giữa iPhone SE – SE 2 – iPhone 16e, nhưng đó là chủ đích của Apple chứ không thuộc chu kỳ flagship truyền thống.

iPhone 17 – ứng cử viên phá kỷ lục

Theo các báo cáo mới nhất, iPhone 18 sẽ không xuất hiện trước mùa xuân 2027. Điều này đồng nghĩa iPhone 17 sẽ giữ vị trí flagship tiêu chuẩn của Apple trong khoảng 18 tháng – vượt qua kỷ lục 16 tháng của iPhone 4 và thiết lập cột mốc mới cho vòng đời lâu nhất của một mẫu iPhone chủ lực.

Concept iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Technizo Concept

Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai thời kỳ nằm ở dòng sản phẩm. Nếu như giai đoạn iPhone 4 tạo ra một “cơn khát nâng cấp” khi người dùng phải chờ đợi quá lâu cho một thiết kế mới, thì ngày nay Apple đã có dòng Pro và sắp tới là Air ra mắt hằng năm.

Nghĩa là ngay cả khi iPhone 18 chưa xuất hiện, người dùng vẫn có các lựa chọn nâng cấp với những cải tiến mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, chu kỳ iPhone 17 – iPhone 18 cũng dự kiến sẽ chứng kiến sự ra đời của chiếc iPhone gập đầu tiên – một thay đổi phần cứng mang tính đột phá nhất trong lịch sử sản phẩm. Tuy vậy, iPhone 17 vẫn sẽ ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành mẫu iPhone có vòng đời flagship lâu nhất.

Apple đã xác nhận sự kiện tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 9/9 (0h ngày 10/9, giờ Việt Nam), nơi iPhone 17 cùng Apple Watch Series 11 và Watch Ultra 3 dự kiến sẽ chính thức ra mắt.

Nếu như iPhone 17 chuẩn bị xác lập chu kỳ flagship dài nhất, thì ở chiều ngược lại, Apple cũng từng có những lần rút ngắn vòng đời iPhone đến mức bất ngờ.

Nhiều người nghĩ iPhone 12 – iPhone 13 là chu kỳ ngắn nhất với chỉ 11 tháng, do Apple phải điều chỉnh lịch ra mắt sau đại dịch. Nhưng thực tế, danh hiệu này thuộc về iPhone X. Ra mắt tháng 9/2017, iPhone X chỉ có mặt trên thị trường được 10 tháng trước khi bị iPhone XS thay thế, do máy phải đến tận tháng 11/2017 mới chính thức bán ra.

Trong suốt 15 năm, kỷ lục của iPhone 4 vẫn đứng vững, bất chấp Apple liên tục đổi mới và đẩy nhanh chu kỳ sản phẩm. Nhưng với những thông tin hiện tại, iPhone 17 đang trên đường trở thành chiếc iPhone phá vỡ lịch sử, mở ra giai đoạn mới cho chiến lược phát triển flagship của Apple.

Nếu kịch bản đúng như dự đoán, iPhone 17 không chỉ là một bản nâng cấp đơn thuần, mà còn là một dấu mốc quan trọng, gắn liền với sự thay đổi lớn của Apple trong lộ trình sản phẩm những năm tới.

Xem video concept iPhone 17 Pro Max màu cam mới. (Nguồn: Technizo Concept):

(Theo 9to5mac, AppleInsider)