48MP + 8x và ống kính “di động”

Theo MacRumors, các nguồn rò rỉ gần đây đều trùng khớp ở hai điểm: iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max sẽ chuyển sang tele 48MP và hỗ trợ tối đa 8x zoom quang.

Một concept iPhone 17 Pro Max. Ảnh: AR Technology

Một chi tiết kỹ thuật đáng chú ý là ống kính có thể di chuyển (movable lens), cho phép chuyển đổi tiêu cự 5x - 8x mà không cần “crop” cảm biến, khác hẳn cách Apple đang dùng trên iPhone 16 Pro/Pro Max với tele 12MP 5x tiêu cự cố định 120mm.

Cơ chế này kéo theo nhiều linh kiện và không gian hơn, góp phần lý giải vì sao cụm camera được đồn là sẽ lớn hơn đáng kể trên đời 17 Pro.

9to5Mac cũng nhấn mạnh kịch bản ống kính di động để mang 8x lên dòng Pro, đồng thời lưu ý khả năng Apple phân hóa: 17 Pro Max có thể vẫn chiếm ưu thế nhờ phần cứng lớn hơn, dù 17 Pro cũng được cải thiện so với đời trước.

Nói cách khác, 8x “toàn phần” nhiều khả năng xuất hiện trước tiên (hoặc mạnh nhất) trên iPhone 17 Pro Max, trong khi Pro có thể đạt 8x nhưng với giới hạn nào đó về khẩu độ/hiệu suất ánh sáng yếu do hạn chế kích thước.

Lý do “độc quyền” cho iPhone 17 Pro Max

Cuộc chơi tele lâu nay bị ràng buộc bởi thể tích module. Với tetraprism/periscope, để đạt tiêu cự dài (tương đương 8x) mà vẫn giữ chất lượng, nhà sản xuất phải hy sinh không gian bên trong máy cho cụm thấu kính, mô-đun chống rung, cơ cấu di chuyển và cả đường đi ánh sáng gấp khúc.

Vì vậy, các hãng thường ưu tiên bản kích thước lớn để “đỡ chật chội”. Apple đã làm như thế với iPhone 15 Pro Max (5x) trước khi đưa 5x xuống 16 Pro nhờ tối ưu bố trí.

Các nguồn tin gần đây cho biết bản 17 Pro 6,3 inch năm nay sẽ mỏng nhẹ hơn, cụm khung mới (đồn đoán chuyển sang nhôm, mặt lưng lai kính-kim loại) và bố cục anten quanh cụm camera có thay đổi — dấu hiệu Apple tối ưu lại nội thất nhưng vẫn phải “nắn” từng milimet cho phần camera.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max 6,9 inch được cho là dày hơn đôi chút để tăng pin và “nhường chỗ” cho camera lớn. Nếu Apple muốn đảm bảo khẩu độ sáng, ổn định quang học và độ tin cậy cơ cấu di chuyển ở mức cao nhất cho 8x, 17 Pro Max là lựa chọn ít rủi ro hơn.

Ngoài kích thước, còn vấn đề tản nhiệt và độ bền linh kiện chuyển động. Một module tele có cơ cấu di động cần môi trường nhiệt ổn định để duy trì độ chính xác khi lấy nét/đổi tiêu cự. Tin đồn về buồng hơi (vapor chamber) cho dòng iPhone 17 nhằm cải thiện tản nhiệt càng củng cố khả năng Apple sẽ thử nghiệm cấu hình “khắt khe” trước trên Pro Max rồi mới mở rộng.

Trường hợp “mở khóa” cho cả 17 Pro

Mặt khác, có cơ sở để kỳ vọng iPhone 17 Pro cũng nhận tele 8x (ít nhất là trên danh nghĩa). Thứ nhất, Apple từng độc quyền 5x cho Pro Max ở đời iPhone 15, nhưng chỉ một năm sau, iPhone 16 Pro đã bắt kịp.

Đây là mô hình “độc quyền có thời hạn”, tạo động lực nâng cấp cho người dùng thích bản lớn, sau đó phổ cập ở thế hệ tiếp theo để cân bằng dòng Pro. Việc 17 Pro “lên đời” sớm với 8x sẽ giúp Apple tránh lặp lại phàn nàn quen thuộc của cộng đồng: “Pro thường bị ‘giam’ camera so với Pro Max”.

Thứ hai, áp lực từ đối thủ Android ngày càng rõ. Samsung, Huawei, Xiaomi… đã đi rất xa với tele dài và biến thiên tiêu cự. Để giữ lợi thế kể chuyện nhiếp ảnh (từ 24mm tới 120/160mm, thậm chí xa hơn), Apple cần đảm bảo mọi mẫu Pro đều đủ “vũ khí” cho người dùng chuyên chụp.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đã bắt đầu ảnh hưởng toàn bộ quy trình xử lý ảnh, một module 48MP tele trên cả Pro và Pro Max sẽ giúp thuật toán fusion có nhiều “dữ liệu sạch” ở tiêu cự xa hơn, nâng chất lượng 8x thực chiến (đặc biệt trong video).

Cả MacRumors và Tom’s Guide đều ghi nhận các báo cáo chỉ ra tele 48MP và 8x dảnh cho cả hai mẫu Pro, dù mức độ “thuần quang” có thể khác nhau.

“8x” quan trọng, nhưng “trải nghiệm 8x” còn quan trọng hơn

Theo 9to5Mac, một số nhà phân tích cho rằng bước tiến ống kính di động, hơn là con số 8x, mới là chìa khóa. Zoom biến thiên quang (không phải nhảy tiêu cự bằng crop) giúp người dùng linh hoạt khung hình mà không đánh đổi quá nhiều chi tiết, đặc biệt ở tiêu cự 5x–8x vốn rất nhạy cảm với rung tay, méo hình và suy hao ánh sáng.

Nếu Apple tối ưu ổn định quang (OIS), dịch chuyển cảm biến và thuật toán Deep Fusion/Photonic Engine cho cụm tele 48MP, trải nghiệm 8x có thể vượt xa các thế hệ trước, kể cả khi khẩu độ hẹp hơn vì giới hạn kích thước trên bản Pro.

Trong khi, PhoneArena vẫn nghiêng về kịch bản Pro Max dẫn đầu với 8x “đúng nghĩa”, còn Pro có thể dừng ở giải pháp giữa chừng (ví dụ 5x quang + 8x “lai” nhờ cảm biến 48MP và thuật toán). Nếu điều này xảy ra, Apple nhiều khả năng sẽ truyền thông rất kỹ về “zoom lossless” ở một số mốc tiêu cự (như cách hãng gọi 2x từ cảm biến chính), để giảm cảm giác “thua thiệt” cho người chọn máy nhỏ.

Từ iPhone 12 trở đi, Apple liên tục thử nghiệm mức khác biệt hóa giữa Pro và Pro Max, đặc biệt ở camera tele. Nếu 8x “đầy đủ” chỉ có trên iPhone 17 Pro Max, đây sẽ là động lực nâng cấp mạnh cho nhóm người dùng sáng tạo nội dung, du lịch, nhiếp ảnh động vật/thiên nhiên , nơi tiêu cự 200–240mm (quy đổi) mở ra những khuôn hình trước đây phải ghép nhiều ảnh hoặc dùng phụ kiện mới có.

Ngược lại, nếu 17 Pro cũng sở hữu 8x (dù khẩu/hiệu suất “nhẹ” hơn), Apple sẽ giảm rủi ro thất vọng ở nhóm thích máy nhỏ, đồng thời giữ giá trị thương hiệu “Pro”. Hai hướng đi đều hợp lý, phụ thuộc việc Apple đánh đổi hiệu năng, pin và không gian linh kiện ra sao.

“Camera tele 8x” không chỉ là con số đẹp trên sân khấu mà còn là bước nhảy công nghệ đòi hỏi không gian vật lý, cơ khí chính xác và thuật toán xử lý hình ảnh tương ứng. Các rò rỉ đáng tin đều hội tụ về tele 48MP, tiêu cự biến thiên 5x–8x nhờ ống kính di động và cụm camera lớn hơn, những tín hiệu mạnh mẽ cho thấy Apple thực sự đặt cược vào nhiếp ảnh tầm xa ở đời iPhone 17.

Xem video 'mở hộp' mẫu iPhone 17 Pro màu cam. (Nguồn: Majin Bu / X):

(Theo PhoneArena, Tom’s Guide, 9to5mac)