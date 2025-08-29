Apple đã xác nhận ngày 9/9 (ngày 10/9, giờ Việt Nam) sẽ ra mắt thế hệ iPhone mới. Nhiều người sẽ băn khoăn với câu hỏi có nên tiếp tục gắn bó với chiếc iPhone Pro đang dùng, hay “nhảy” lên iPhone 17 Pro theo những gì tin tức hé lộ? Và quan trọng không kém: nếu đổi máy, liệu nên chọn iPhone 17 Pro hay “quái vật” iPhone 17 Pro Max?

Một concept iPhone 17 Pro Max. Ảnh: X

Dưới đây là 8 tính năng được đồn đoán cho iPhone 17 Pro Max đáng chú ý nhất.

Bản “Max” nhiều thứ lớn hơn

Các mẫu Pro Max từ lâu đã được ví như những “chiếc SUV hạng trung” trong thế giới smartphone – to, chắc chắn, nhiều không gian và nhiều công nghệ hơn.

So với các phiên bản iPhone khác, bản Max nổi bật ở màn hình lớn, thân máy dày hơn, và đặc biệt là viên pin dung lượng cao hơn.

Theo rò rỉ từ 9to5Mac (tháng 5/2025), iPhone 17 Pro Max có thể dày tới 8,725mm, tăng gần nửa milimet so với đời trước. Nghe qua có vẻ nặng nề, nhưng thực tế nhiều người lại thích điều này, bởi nó đồng nghĩa với viên pin lớn hơn.

Thêm vào đó, tính năng Adaptive Power trong iOS 26 – dùng AI để phân bổ năng lượng thông minh – hứa hẹn tăng thời gian sử dụng, ngay cả khi dung lượng pin không đổi.

Một thay đổi nhỏ nhưng đáng chú ý: logo Apple có thể được dời xuống giữa vùng MagSafe ở mặt lưng, giúp các ốp lưng trong suốt trông gọn gàng hơn.

Một số hình ảnh rò rỉ từ nguồn tin Majin Bu trên X thậm chí còn cho thấy mẫu ốp thử nghiệm iPhone 17 Pro đã xuất hiện.

Sạc ngược không dây

Một trong những tin tức rò rỉ hấp dẫn nhất: sạc ngược không dây. Tính năng này sẽ cho phép iPhone chia sẻ pin cho Apple Watch hoặc AirPods chỉ bằng cách đặt chúng lên lưng máy – không cần dây, không cần pin dự phòng.

Trang 9to5Mac cho biết Apple có thể trang bị công nghệ này cho cả iPhone 17 Pro và 17 Pro Max.

Hiện nay, nhiều mẫu flagship Android (như dòng Samsung Galaxy S) đã làm được điều tương tự, nên khả năng Apple triển khai là rất cao.

Điểm hạn chế duy nhất là Apple Watch vẫn dùng chuẩn sạc riêng, nên có thể phải nhờ tới các hãng ốp lưng tạo ra thiết kế lõm nhẹ để đặt vừa khớp.

Cụm camera “khổng lồ” và nâng cấp mạnh mẽ

Nhắc đến iPhone Pro Max không thể bỏ qua camera. Rò rỉ từ hình ảnh của Majin Bu cho thấy cụm camera sau sẽ biến thành một “hòn đảo” kéo dài gần hết chiều ngang mặt lưng – thậm chí có thể gọi là “lục địa camera”.

Điều đáng chú ý nhất là camera tele 48MP – một nâng cấp được nhiều tín đồ chụp ảnh mong đợi. Các mẫu iPhone Pro hiện tại vốn đã dùng cảm biến 48MP cho camera chính, nhưng telephoto vẫn giới hạn ở mức 12MP.

Việc mở rộng độ phân giải này sang camera tele sẽ giúp chụp zoom rõ nét và chi tiết hơn.

Camera trước cũng được nâng từ 12MP lên 24MP, hứa hẹn cho ảnh selfie và video call sắc nét hơn. Nhưng nhiều chuyên gia cho rằng, nâng cấp này chủ yếu để phục vụ một tính năng khác: quay video đồng thời từ cả camera trước và sau – vốn đã có trên app bên thứ ba, nhưng giờ có thể được Apple tích hợp mặc định.

Camera zoom quang học 8x biến thiên

Một trong những tin tức rò rỉ gây phấn khích nhất: zoom quang học 8x với ống kính có khả năng dịch chuyển cơ học.

Theo MacRumors, Apple có thể cho phép zoom mượt trong khoảng 5x đến 8x hoàn toàn bằng quang học, thay vì cắt ghép số như hiện tại.

Hiện nay, iPhone 16 Pro Max mới chỉ có zoom 5x nhờ thiết kế thấu kính “tetraprism”.

Nếu Apple thực sự thành công với ống kính di động này, nó sẽ là bước đột phá lớn trong nhiếp ảnh di động.

Quay video 8K – iPhone thành máy quay chuyên nghiệp

Các nguồn tin từ MacRumors tiết lộ Apple đã thử nghiệm quay 8K từ đời iPhone 16 Pro, nhưng nhiều khả năng sẽ chính thức xuất hiện trên iPhone 17 Pro Max.

Đây sẽ là bước tiến lớn cho giới làm phim bằng iPhone, đặc biệt khi trước đó Apple đã quảng bá khả năng quay phim điện ảnh qua dự án 28 Years Later hay bộ phim F1.

Kết hợp với tính năng dual-recording (quay cùng lúc camera trước và sau), iPhone 17 Pro Max sẽ trở thành công cụ lý tưởng cho vlog, phỏng vấn hay video reaction.

Hệ thống tản nhiệt buồng hơi

Quay video 4K đã đủ khiến iPhone nóng lên, huống chi 8K. Vì vậy, rò rỉ từ Majin Bu cho rằng iPhone 17 Pro sẽ dùng tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) – giải pháp đã phổ biến trên gaming phone.

Công nghệ này hoạt động bằng cách cho chất lỏng bay hơi – ngưng tụ luân chuyển liên tục, giúp duy trì hiệu suất và tránh tình trạng máy quá nhiệt phải tạm ngừng.

Kết nối: Wi-Fi 7 và modem mới của Apple

Về kết nối, iPhone 17 Pro Max được kỳ vọng sẽ hỗ trợ Wi-Fi 7 cùng modem di động thế hệ mới. Trước đó, iPhone 16E là mẫu đầu tiên dùng modem Apple C1 tự phát triển, nhưng lại thiếu sóng mmWave và Wi-Fi 7.

Theo MacRumors, Apple có thể tung ra modem C2 trên iPhone 17 Pro, vừa cải thiện tốc độ vừa tiết kiệm pin. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định Apple vẫn có khả năng tiếp tục dựa vào Qualcomm cho dòng Pro để đảm bảo hiệu năng mạng 5G cao cấp.

Màu cam nổi bật

Cuối cùng, một tin tức rò rỉ thú vị về ngoại hình: iPhone 17 Pro Max có thể xuất hiện với phiên bản màu cam ánh đồng. Majin Bu đã đăng ảnh render, cho thấy màu sắc nổi bật này sẽ tạo sự khác biệt so với gam lạnh, trầm quen thuộc của dòng Pro những năm qua.

Ngoài ra, Apple cũng được cho là sẽ bổ sung màu xanh da trời nhạt cho toàn bộ dòng iPhone 17.

Những tin tức rò rỉ này chưa được Apple xác nhận, nhưng rõ ràng chúng đủ sức khiến người dùng – kể cả những ai đã định “giữ máy cũ” – phải phân vân.

Với zoom 8x, camera 48MP tele, quay 8K, sạc ngược không dây, Wi-Fi 7, và cả phiên bản màu cam nổi bật, iPhone 17 Pro Max đang dần hình thành hình ảnh của một chiếc iPhone “tối thượng” dành cho cả giới công nghệ lẫn nhiếp ảnh gia.

Tháng 9 đã ở rất gần và nếu tất cả những nâng cấp này trở thành hiện thực, có lẽ không ít người sẽ khó lòng cưỡng lại việc “lên đời”.

Xem video concept iPhone 17 Pro với các nâng cấp mới. (Nguồn: DrTech):

(Theo CNET, MacRumors)