Hãng công nghệ khổng lồ đến từ Cupertino vừa chính thức công bố sự kiện đặc biệt mang tên “Awe Dropping” sẽ diễn ra vào ngày 9/9, được dự đoán ra mắt dòng iPhone 17 và các sản phẩm mới.

Apple thông báo sẽ tổ chức sự kiện "Awe Dropping", dự kiến ra mắt dòng iPhone 17 vào 0h ngày 10/9 (giờ Việt Nam) tại khuôn viên Apple Park (Mỹ). Ảnh: Apple

Đây sẽ là nơi dòng iPhone 17 chính thức lộ diện. Như thường lệ, Apple không tiết lộ chi tiết nào ngoài ngày tổ chức và khẩu hiệu, nhưng thiết kế của thư mời và lịch sử “giấu Easter eggs” trong các sự kiện trước đây đã mang đến những gợi ý quan trọng về những gì sẽ ra mắt.

Dưới đây là 5 chi tiết từ thư mời sự kiện có thể được xem như dấu hiệu Apple đã ngầm xác nhận một số tin tức rò rỉ xoay quanh iPhone 17.

1. Một thiết kế iPhone gây “sốc” sắp ra mắt

Khẩu hiệu năm nay, “Awe Dropping”, dường như ám chỉ đến một điều gì đó thực sự ấn tượng về mặt thị giác – một thiết kế có thể khiến người dùng phải ngạc nhiên.

Một concept iPhone 17 Air. Ảnh: TT Technology

Trong nhiều tháng qua, giới thạo tin đã rò rỉ thông tin về việc Apple sẽ giới thiệu một mẫu iPhone 17 Air siêu mỏng để thay thế dòng iPhone Plus vốn kém thành công.

Đây được coi là thay đổi mang tính cách mạng lớn nhất trong thiết kế iPhone kể từ thời iPhone X, đồng thời mở đầu cho một chu kỳ nâng cấp kéo dài ba năm.

Nếu Apple thực sự muốn khiến công chúng “ngỡ ngàng”, thì một thiết kế mỏng đến mức đột phá chắc chắn là bước đi phù hợp.

2. iPhone 17 sẽ có nhiều màu sắc táo bạo

Theo Macworld, Apple đã chuẩn bị một loạt màu sắc mới cho dòng iPhone 17. Trong đó, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max được cho là sẽ có phiên bản màu cam, bên cạnh các sắc độ xanh dương khác nhau.

Nguồn tin cho biết, iPhone 17 và iPhone 17 Air sẽ có tùy chọn xanh dương nhạt.

Trong khi, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sẽ xuất hiện với xanh dương đậm và cam nổi bật. Các màu truyền thống như đen và trắng vẫn được giữ lại.

Điều thú vị là phần đồ họa logo Apple trong thư mời sự kiện dường như bao gồm toàn bộ những màu này – một dấu hiệu rõ ràng rằng các tin tức rò rỉ hoàn toàn có cơ sở.

Nếu đúng vậy, người dùng có thể bắt đầu “nghĩ trước” về màu sắc mình muốn chọn cho chiếc iPhone mới.

3. iPhone 17 Pro được nâng cấp hệ thống tản nhiệt mới

Một trong những tin tức rò rỉ đáng chú ý là dòng iPhone 17 Pro sẽ được trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber). Công nghệ này sẽ giúp thiết bị duy trì nhiệt độ tối ưu ngay cả khi chạy các tác vụ nặng như chơi game đồ họa cao.

Lợi ích mang lại không chỉ là cầm máy thoải mái hơn mà còn giúp hiệu suất ổn định lâu dài.

Thư mời sự kiện cũng khiến nhiều người chú ý: hoạt ảnh logo Apple hiển thị giống hệt bản đồ nhiệt (heat map) với sắc đỏ nóng và xanh lạnh xoáy vào nhau. Đây có thể là “ẩn ý” Apple đang ám chỉ đến hệ thống làm mát mới trên iPhone 17 Pro.

4. Bộ sưu tập hình nền mới

Trong nhiều năm qua, Apple thường để lộ manh mối về hình nền iPhone sắp ra mắt ngay trong đồ họa quảng bá sự kiện.

Ví dụ, logo Apple cho sự kiện tháng 9/2023 đã lấy cảm hứng từ hình nền đi kèm iPhone 15 Pro.

Năm nay, nhiều khả năng iPhone 17 sẽ có hình nền tối màu với hiệu ứng bản đồ nhiệt hoặc sắc xanh – cam xoáy động giống như trong thư mời.

Thậm chí, trang chủ Apple còn bổ sung hiệu ứng tương tác: khi người dùng di chuột hoặc chạm vào logo, các màu sắc sẽ chuyển động và hòa trộn.

Đây có thể là gợi ý cho một dạng hình nền tương tác mới trên iOS 26.

5. iOS 26 và Liquid Glass là tâm điểm

Điểm nhấn khác trong thư mời là hiệu ứng logo tương tác, rất giống với cách Liquid Glass hoạt động trong iOS 26.

Apple dự kiến sẽ chính thức phát hành iOS 26 cho công chúng ngay sau sự kiện tháng 9 – truyền thống đã duy trì suốt nhiều năm.

Đáng chú ý, theo Mark Gurman của Bloomberg, Liquid Glass không chỉ đơn giản là một bản thiết kế lại giao diện cho năm 2025. Nó còn là khởi đầu cho chu kỳ “siêu iPhone” kéo dài 3 năm, bao gồm: Một mẫu iPhone gập sẽ ra mắt trong giai đoạn tiếp theo; iPhone kỷ niệm 20 năm vào năm 2027, với màn hình kính cong, mô phỏng sự phát triển của giao diện Liquid Glass.

Vì thế, Apple chắc chắn muốn nhấn mạnh yếu tố này ngay từ bây giờ.

Xem video concept iPhone 17 Pro với các nâng cấp mới. (Nguồn: DrTech)

Apple luôn thiết kế thư mời sự kiện với nhiều lớp ý nghĩa, và năm nay cũng không ngoại lệ. Từ màu sắc mới, ẩn ý về hệ thống tản nhiệt, cho đến Liquid Glass trên iOS 26, tất cả dường như đã được hé lộ một cách khéo léo.

Mọi thứ sẽ được xác nhận vào ngày 9/9, nhưng nếu nhìn vào quá khứ, người dùng có thể tin rằng Apple vừa trao cho người dùng một cái nhìn sơ bộ khá rõ ràng về tương lai của iPhone.

Sự kiện “Awe Dropping” không chỉ là màn ra mắt của iPhone 17, mà còn có thể mở đầu cho một chu kỳ cải tiến toàn diện về thiết kế, màu sắc, công nghệ tản nhiệt và giao diện iOS. Với tất cả những gợi ý từ thư mời, Apple dường như đã sẵn sàng viết tiếp một chương mới cho hành trình iPhone.

(Theo Macworld, CNET)