Theo nhiều nguồn tin trong chuỗi cung ứng, mẫu Galaxy Z Fold 8 mà giới công nghệ chờ đợi lâu nay có thể sẽ không còn tồn tại dưới tên gọi quen thuộc.

Thay vào đó, Samsung được cho là sẽ đổi tên thiết bị này thành Galaxy Z Fold 8 Ultra, đồng thời tung ra một mẫu máy gập hoàn toàn mới mang tên Galaxy Z Fold 8 với thiết kế màn hình siêu rộng.

Samsung sẽ ra mắt hai mẫu điện thoại cao cấp có màn hình gập ngang trong năm nay. Ảnh: Android Headlines

Động thái này được xem là một trong những thay đổi lớn nhất của Samsung đối với dòng điện thoại gập kể từ khi dòng Fold ra đời.

Galaxy Z Fold 8 Ultra sẽ là “quái vật” phần cứng mới của Samsung

Theo các thông tin rò rỉ, thiết bị vốn được biết đến với tên Galaxy Z Fold 8 sẽ trở thành Galaxy Z Fold 8 Ultra nhằm nhấn mạnh vị thế flagship cao cấp nhất trong dòng điện thoại gập của Samsung.

Điều này cũng khá hợp lý nếu nhìn vào cấu hình được đồn đoán. Galaxy Z Fold 8 Ultra được cho là sẽ sở hữu viên pin 5.000 mAh, mức dung lượng mà người dùng Galaxy Fold mong đợi từ nhiều năm nay.

Đây được xem là nâng cấp cực kỳ đáng giá bởi pin luôn là điểm khiến dòng Fold bị phàn nàn, đặc biệt khi so với các smartphone truyền thống có kích thước tương đương.

Ngoài pin lớn hơn, mẫu Ultra còn được cho là tiếp tục sử dụng cụm ba camera cao cấp, bao gồm cả ống kính telephoto.

Điều này giúp thiết bị giữ được vị thế flagship thực thụ thay vì chỉ là một chiếc điện thoại màn hình gập đắt tiền.

Trong khi đó, mẫu máy gập màn hình rộng mới của Samsung lại có phần “khiêm tốn” hơn về thông số.

Các tin đồn cho biết thiết bị này chỉ có hai camera sau và không được trang bị camera telephoto. Dung lượng pin cũng thấp hơn đôi chút, khoảng 4.800 mAh.

Điều đáng chú ý là Samsung dường như đang cố tình tạo khoảng cách rõ rệt giữa hai sản phẩm để phân cấp rõ ràng hơn trong dòng Fold.

Galaxy Z Wide Fold “biến mất” trước ngày ra mắt?

Trước đây, giới công nghệ từng nhắc tới hai cái tên dành cho mẫu điện thoại gập màn hình rộng mới của Samsung gồm Galaxy Z Wide Fold và Galaxy Z Fold 8 Wide. Tuy nhiên, cả hai cách đặt tên này đều bị đánh giá là khá dài dòng và khó nhớ.

Giờ đây, theo các báo cáo mới, Samsung có thể sẽ đơn giản hóa mọi thứ bằng cách gọi thiết bị mới là Galaxy Z Fold 8. Trong khi đó, mẫu Fold truyền thống sẽ được đẩy lên thành phiên bản “Ultra”.

Nếu điều này xảy ra, chiến lược đặt tên của Samsung sẽ khá giống cách hãng từng áp dụng với dòng Galaxy S. Tên gọi tiêu chuẩn sẽ dành cho mẫu phổ thông hơn, còn “Ultra” đại diện cho phiên bản mạnh nhất.

Đây là cách tiếp cận có thể giúp người dùng dễ phân biệt sản phẩm hơn, nhưng đồng thời cũng tạo ra không ít bối rối trong giai đoạn đầu, đặc biệt với những ai đã quen với hệ thống tên cũ của dòng Fold suốt nhiều năm qua.

Không chỉ đổi tên, Samsung còn được cho là đang thử nghiệm công nghệ camera selfie mới trên cả hai mẫu điện thoại gập sắp ra mắt.

Theo các hình ảnh dựng và báo cáo rò rỉ, camera trước trên màn hình ngoài sẽ nhỏ hơn đáng kể so với các thế hệ trước.

Điều này giúp thiết kế mặt trước trở nên hiện đại hơn, tối ưu không gian hiển thị và mang lại cảm giác liền mạch hơn khi sử dụng.

Giới phân tích cho rằng đây có thể là công nghệ Samsung đang thử nghiệm trước khi đưa lên dòng Galaxy S27 vào năm sau. Nếu thành công, thay đổi này sẽ giúp điện thoại Galaxy tiến gần hơn tới thiết kế “toàn màn hình” thực sự.

Apple cũng đang đi theo hướng tương tự?

Điều thú vị là Apple được cho là cũng đang thực hiện chiến lược đặt tên gần giống Samsung cho chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên.

Các nguồn tin gần đây cho biết mẫu iPhone gập dự kiến ra mắt cùng dòng iPhone 18 Pro có khả năng mang tên iPhone Ultra thay vì iPhone Fold.

Điều này cho thấy Apple muốn định vị thiết bị như một sản phẩm siêu cao cấp thay vì chỉ là một biến thể màn hình gập thông thường.

iPhone gập dự kiến ra mắt cùng dòng iPhone 18 Pro có khả năng mang tên iPhone Ultra. Ảnh: 9to5mac

Ở chiều ngược lại, Samsung lại được đồn đoán sẽ áp dụng tên gọi “Pro” cho dòng Galaxy S27. Một mẫu Galaxy S27 Pro đang được phát triển với phần cứng gần tương đương Galaxy S27 Ultra nhưng nhỏ gọn hơn và có thể không đi kèm bút S Pen.

Việc hai đối thủ lớn nhất thị trường smartphone cùng chuyển sang các tên gọi như Ultra và Pro cho thấy ngành công nghiệp di động có thể đang bước vào giai đoạn chuẩn hóa thương hiệu mới.

Có khá nhiều giả thuyết xoay quanh quyết định đổi tên của Samsung, nhưng nổi bật nhất là hai lý do chính.

Đầu tiên, Samsung có thể đang chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh trực diện với chiếc iPhone gập tương lai của Apple.

Nếu thiết kế màn hình siêu rộng thực sự trở thành xu hướng mới, Samsung chắc chắn không muốn bị bỏ lại phía sau.

Việc đặt tên mẫu máy màn hình rộng là Galaxy Z Fold 8 giúp Samsung biến nó thành “lựa chọn mặc định” trong mắt người dùng, thay vì một phiên bản thử nghiệm phụ như cách đặt tên “Wide Fold” trước đây.

Lý do thứ hai đơn giản hơn nhiều: mẫu Fold truyền thống sở hữu cấu hình mạnh hơn, cao cấp hơn, nên việc gắn thêm nhãn “Ultra” là hoàn toàn hợp lý.

Điều này giúp Samsung phân tầng sản phẩm rõ ràng hơn, tương tự chiến lược mà hãng đã rất thành công với dòng Galaxy S.

Sau nhiều năm duy trì hệ thống tên gọi ổn định, Samsung có vẻ đang chuẩn bị cho một cuộc tái định vị lớn không chỉ với điện thoại gập mà có thể với toàn bộ hệ sinh thái smartphone Galaxy trong tương lai.

(Theo PhoneArena, BGR)