Sau nhiều năm thiết kế iPhone chỉ thay đổi nhỏ giọt, Táo khuyết giờ đây đã bước vào một kế hoạch tái thiết đầy tham vọng kéo dài ba năm cho dòng điện thoại quan trọng nhất của hãng.

Khởi đầu là iPhone 17 Pro Max với cụm camera sau lớn hơn cùng khung nhôm mới. Tiếp theo, iPhone 18 Pro Max sẽ là bước đệm quan trọng trước khi Apple tung ra “quân bài chiến lược” thực sự: iPhone 20 Pro Max vào năm 2027, nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày chiếc iPhone đầu tiên ra đời. Nhiều khả năng Apple sẽ bỏ qua tên gọi iPhone 19 giống cách hãng từng bỏ qua iPhone 9 trước đây.

Theo các thông tin và bản dựng mới từ nguồn tin nổi tiếng Jon Prosser, iPhone 20 Pro Max có thể trở thành mẫu smartphone táo bạo nhất Apple từng tạo ra.

Màn hình tràn tuyệt đối, không còn bất kỳ chi tiết gây xao nhãng nào

Tham vọng lớn nhất của Apple với iPhone 20 Pro Max là tạo nên một thiết bị gần như chỉ còn lại màn hình. Không còn viền hiển thị theo nghĩa truyền thống, không còn Dynamic Island và cũng không còn bất kỳ “lỗ khoét” nào trên màn hình.

Khác với các mẫu điện thoại màn hình cong đời cũ như dòng Galaxy Edge của Samsung, Apple được cho là không muốn tạo cảm giác méo nội dung ở hai cạnh bên.

Thay vào đó, màn hình sẽ uốn cong nhẹ nhàng ở cả bốn cạnh và hòa liền vào khung máy theo cách tự nhiên hơn.

Người dùng vẫn có cảm giác sử dụng một màn hình gần như phẳng, nhưng đồng thời viền hiển thị gần như biến mất hoàn toàn.

Điểm đáng chú ý hơn cả là Dynamic Island cũng sẽ bị loại bỏ. Apple không thay thế nó bằng camera “đục lỗ” như nhiều hãng Android đang làm, mà muốn toàn bộ cảm biến Face ID cùng camera selfie được ẩn hoàn toàn dưới màn hình.

Nếu thành công, đây sẽ là bước đột phá lớn nhất của smartphone trong nhiều năm qua: đưa màn hình điện thoại trở lại đúng ý nghĩa ban đầu, một không gian hiển thị liền mạch và không bị phân tâm.

Theo các bản dựng của Prosser, iPhone 20 Pro Max cũng sẽ từ bỏ thiết kế cạnh phẳng hiện nay. Thay vào đó, các cạnh cong mềm mại sẽ nâng đỡ màn hình, khiến thiết bị trông giống một món trang sức công nghệ hơn là một chiếc điện thoại thông thường.

“Liquid Glass Display” và tham vọng định nghĩa lại trải nghiệm hiển thị

Apple được cho là đang phát triển lớp phủ chống phản chiếu hoàn toàn mới cho màn hình của iPhone 20 Pro Max. Công nghệ này hứa hẹn giúp hiển thị ngoài trời tốt hơn đáng kể, đồng thời tạo cảm giác cao cấp hơn khi sử dụng.

Một số nguồn tin cho rằng Apple có thể gọi công nghệ màn hình mới này là “Liquid Glass Display”.

Cái tên ấy cũng rất phù hợp với giao diện Liquid Glass mà hãng đang theo đuổi trên iOS những năm gần đây.

Không chỉ tập trung vào màn hình, Apple còn được cho là phát triển loại pin hoàn toàn mới nhằm tăng dung lượng mà không cần mở rộng kích thước viên pin.

Dù vậy, công nghệ này sẽ không phải pin silicon-carbon đang phổ biến trên nhiều smartphone Trung Quốc hiện nay.

Tham vọng của Apple thậm chí còn đi xa hơn. Một vài báo cáo tiết lộ hãng muốn biến iPhone 20 Pro Max thành thiết bị “nguyên khối” thực sự: không nút bấm vật lý, không khe loa ngoài, gần như mọi thành phần đều được ẩn đi để tạo nên thiết kế liền mạch tuyệt đối.

Khả năng điều đó xuất hiện ngay trong năm 2027 vẫn còn khá thấp, nhưng rõ ràng Apple đang hướng tới tương lai nơi smartphone trở thành một khối kính hoàn chỉnh.

Vẫn còn nhiều thách thức kỹ thuật khó hoàn thiện

Dù kế hoạch nghe rất hấp dẫn, Apple đang gặp không ít khó khăn trên con đường hiện thực hóa tham vọng đó.

Ban đầu, hãng muốn đưa Face ID xuống dưới màn hình ngay trên iPhone 18 Pro Max để chuẩn bị cho người dùng làm quen với thiết kế toàn màn hình thật sự. Tuy nhiên, điều này hiện chưa chắc thành hiện thực.

Theo nhiều báo cáo, các cảm biến Face ID dưới màn hình hiện vẫn hoạt động chậm và thiếu chính xác.

Đây là điều Apple khó có thể chấp nhận với một tính năng được xem là biểu tượng trên iPhone nhiều năm qua.

Nếu Apple chưa thể hoàn thiện công nghệ này kịp thời, iPhone 18 Pro Max có thể sẽ chỉ là bản nâng cấp tương đối mờ nhạt và không đủ tạo khác biệt lớn.

Không chỉ iPhone 18 Pro Max gặp khó, ngay cả dự án iPhone 20 Pro Max cũng đang đối mặt nhiều thách thức kỹ thuật.

Apple được cho là chưa đạt được chất lượng hiển thị như kỳ vọng đối với thiết kế màn hình “không viền tuyệt đối”.

Cấu trúc màn hình mới nhiều khả năng vẫn gây méo nội dung nhẹ ở các cạnh, dù mức độ không quá nghiêm trọng.

Ngoài ra, thiết kế này cũng có thể khiến độ sáng màn hình bị ảnh hưởng phần nào ở một số khu vực nhất định.

Nói cách khác, kế hoạch cải tổ iPhone kéo dài ba năm của Apple đang không diễn ra hoàn hảo như hãng mong muốn. iPhone 18 Pro Max có thể chỉ đóng vai trò “trạm trung chuyển” trước khi Apple tiến tới chiếc iPhone mà họ thực sự kỳ vọng vào năm 2027.

Dù còn nhiều trở ngại, iPhone 20 Pro Max vẫn là dự án khiến giới công nghệ đặc biệt hào hứng. Sau nhiều năm smartphone gần như rơi vào trạng thái bão hòa thiết kế, Apple có vẻ đang chuẩn bị cho cuộc cách mạng hiển thị tiếp theo.

(Theo PhoneArena, AppleInsider, MacRumors)