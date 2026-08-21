Apple dường như sẽ thực hiện một số thay đổi đối với ngoại hình của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Nếu những thông tin rò rỉ mới nhất là chính xác, thế hệ iPhone Pro năm nay sẽ sở hữu mặt lưng liền mạch hơn, Dynamic Island được thu nhỏ đáng kể và những tùy chọn màu sắc nổi bật hơn.

iPhone 18 Pro màu Dark Cherry. Ảnh: Apple/D. Griffin Jones/Cult of Mac

Mặt lưng iPhone 18 Pro có thiết kế liền mạch hơn

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trên iPhone 17 Pro là Apple mạnh dạn làm mới thiết kế, đặc biệt ở hệ thống camera và màu sắc. Các tùy chọn màu mới nhanh chóng thu hút sự chú ý, trong khi thiết kế cụm camera kéo dài theo chiều ngang dường như cũng không gây ra quá nhiều tranh cãi.

Tuy nhiên, có một chi tiết khiến người dùng chia rẽ: phần kính mặt lưng và khung nhôm có màu sắc tương phản, tạo nên diện mạo hai tông màu khá rõ rệt.

Theo nguồn tin từ tài khoản rò rỉ Instant Digital trên Weibo, Apple có thể khắc phục vấn đề này trên iPhone 18 Pro bằng cách thiết kế lại mặt kính phía sau.

Nguồn tin cho biết mặt lưng của dòng iPhone 18 Pro sẽ được tinh chỉnh để giảm sự khác biệt về màu sắc giữa phần kính và tấm nhôm phía sau. Mục tiêu là tạo ra diện mạo đồng nhất và liền mạch hơn.

Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là thay đổi đáng hoan nghênh đối với những người không thích thiết kế hai tông màu trên iPhone 17 Pro. Apple dường như đang hướng tới một tổng thể hài hòa hơn, thay vì để phần kính và khung nhôm tạo cảm giác như hai vật liệu có màu sắc tách biệt.

Dynamic Island cuối cùng cũng được thu nhỏ

Apple giới thiệu Dynamic Island lần đầu trên iPhone 14 Pro cách đây 4 năm. Kể từ đó, khu vực này gần như không thay đổi đáng kể, dù đã xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng Apple đang tìm cách thu nhỏ Dynamic Island.

Điều này có thể thay đổi với iPhone 18 Pro.

Theo các nguồn tin rò rỉ, Dynamic Island trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ nhỏ hơn khoảng 35% so với thế hệ hiện tại. Đây có thể là một trong những thay đổi trực quan dễ nhận thấy nhất khi người dùng chuyển sang iPhone mới.

Để thực hiện điều này, Apple được cho là sẽ đưa một số thành phần phục vụ hệ thống Face ID xuống phía dưới màn hình. Tuy nhiên, không phải toàn bộ linh kiện Face ID đều được ẩn dưới màn hình.

Điều đó đồng nghĩa Apple vẫn chưa hoàn toàn chuyển sang thiết kế màn hình đục lỗ như nhiều smartphone Android. Dynamic Island có thể nhỏ hơn đáng kể, nhưng Apple dường như vẫn muốn duy trì cấu trúc đặc trưng của mình trong ít nhất một thế hệ nữa.

iPhone 18 Pro sẽ có màu sắc mới táo bạo

Một trong những bất ngờ của iPhone 17 Pro là Apple quyết định rời xa những màu sắc truyền thống như trắng, đen và xám để đưa lên dòng Pro những lựa chọn táo bạo hơn.

Đặc biệt, màu Cosmic Orange đã tạo được hiệu ứng mạnh trên thị trường, cho thấy chiến lược đưa màu sắc nổi bật lên dòng iPhone cao cấp có thể đã mang lại kết quả tích cực.

Với iPhone 18 Pro, Apple được cho là sẽ tiếp tục xu hướng này. Hiện các nguồn tin rò rỉ đang đề cập ít nhất ba màu gồm Dark Cherry, Silver và Light Blue.

Trong đó, Dark Cherry được dự đoán sẽ là màu chủ đạo trong chiến dịch tiếp thị của Apple. Tông màu này được mô tả là sự pha trộn giữa đỏ burgundy, nâu cà phê và tím đậm, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa khác biệt.

Ngoài ba màu trên, vẫn có những thông tin trái chiều về khả năng Apple đưa Space Gray hoặc Black trở lại. Nếu được xác nhận, đây có thể là lựa chọn màu thứ tư dành cho iPhone 18 Pro.

Nhìn tổng thể, iPhone 18 Pro có vẻ không thay đổi hoàn toàn ngôn ngữ thiết kế, nhưng Apple đang tập trung vào những chi tiết có thể tạo ra khác biệt lớn trong trải nghiệm thị giác.

(Theo 9to5mac)