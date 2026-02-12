Tuy nhiên, theo nhận định từ hai nhà phân tích uy tín trong giới theo dõi Apple, Táo khuyết nhiều khả năng sẽ không tăng giá bán khởi điểm của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, bất chấp áp lực chi phí ngày càng lớn.

Giá iPhone 18 Pro có thể không tăng bất chấp áp lực chi phí ngày càng lớn. Ảnh: Apple

Giữ nguyên giá, bất chấp chi phí tăng

Jeff Pu, chuyên gia phân tích của GF Securities, vừa công bố một báo cáo nghiên cứu mà MacRumors đã tiếp cận được. Trong báo cáo này, ông cho biết các khảo sát chuỗi cung ứng gần đây cho thấy Apple đang tập trung mạnh vào chiến lược “quản lý chi phí”.

Theo Pu, Apple dự kiến sẽ giữ nguyên mức giá khởi điểm của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max so với thế hệ iPhone 17 Pro. Cụ thể, hai mẫu máy này sẽ tiếp tục có giá lần lượt là 1.099 USD và 1.199 USD cho phiên bản tiêu chuẩn 256GB.

Dòng iPhone 18, bao gồm cả iPhone 18e và iPhone Air 2, được cho là sẽ trình làng vào Quý 1/2027.

Trong khi đó, ngay trong tháng 9 năm nay, Apple nhiều khả năng sẽ tung ra iPhone Fold, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên, cùng với iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, đánh dấu bước tiến chính thức của hãng vào thị trường thiết bị gập.

Theo Jeff Pu, để có thể giữ giá bán ổn định, Apple đã tiến hành đàm phán với hai nhà cung cấp bộ nhớ lớn của Hàn Quốc là Samsung và SK Hynix nhằm đạt được mức giá thuận lợi hơn.

Đây là hai đối tác chiến lược cung cấp RAM và bộ nhớ NAND cho iPhone trong nhiều năm qua.

Không chỉ dừng lại ở bộ nhớ, Pu tin rằng Apple cũng sẽ tiếp tục phát huy “ma thuật” đàm phán của mình để giảm chi phí linh kiện màn hình và camera, hai thành phần chiếm tỷ trọng lớn trong cấu trúc giá thành của iPhone cao cấp.

Chiến lược này phản ánh thế mạnh truyền thống của Apple: quy mô đặt hàng khổng lồ và khả năng kiểm soát chuỗi cung ứng chặt chẽ, cho phép hãng gây áp lực giá đáng kể lên các nhà sản xuất linh kiện.

Jeff Pu không phải là người duy nhất đưa ra dự báo lạc quan về giá iPhone 18 Pro. Ming-Chi Kuo, một trong những nhà phân tích Apple nổi tiếng và có độ chính xác cao nhất thị trường, cũng chia sẻ quan điểm tương tự.

Trong một bài đăng gần đây, Kuo cho biết giá RAM thực tế đang tăng sát với mức đồn đoán trước đó, trong khi giá bộ nhớ NAND Flash tăng thấp hơn một chút so với tin đồn.

Nguyên nhân chính của đợt tăng giá này đến từ nhu cầu khổng lồ của các trung tâm dữ liệu AI, vốn đang tiêu thụ lượng chip nhớ khổng lồ để phục vụ các mô hình trí tuệ nhân tạo.

Ông Kuo nhấn mạnh rằng Apple có lợi thế khi đàm phán giá bộ nhớ theo quý thay vì theo chu kỳ 6 tháng như nhiều hãng khác.

Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc Apple sẽ phải đối mặt với các đợt tăng giá linh kiện trong Quý 2/2026, tương tự như những gì đã xảy ra trong Quý 1/2026.

Một concept iPhone 18 Pro. Ảnh: Fpt.

Theo Kuo, Apple đã chuẩn bị sẵn kế hoạch ứng phó với chi phí linh kiện tăng cao, ngay cả khi điều đó có thể làm giảm biên lợi nhuận gộp trong ngắn hạn.

Thay vì chuyển gánh nặng sang người tiêu dùng bằng cách tăng giá, Apple có thể chấp nhận “nuốt” phần chi phí tăng thêm này.

Mục tiêu của chiến lược là giữ giá khởi điểm ổn định để hỗ trợ hoạt động marketing, đồng thời gia tăng thị phần trong bối cảnh nhiều đối thủ buộc phải tăng giá.

Kuo cho rằng Apple sẵn sàng kiếm ít lợi nhuận hơn trên mỗi chiếc iPhone, vì hãng có thể bù đắp bằng doanh thu từ mảng Dịch vụ.

Thực tế, mảng Services hiện là trụ cột lớn thứ hai của Apple, chỉ sau iPhone. Trong quý tài chính đầu tiên của năm 2026, doanh thu từ dịch vụ đã tăng 13,93% so với cùng kỳ năm trước, đạt 30,01 tỷ USD.

Con số này cho thấy Apple ngày càng phụ thuộc vào hệ sinh thái phần mềm và dịch vụ, từ App Store, Apple Music, iCloud đến Apple TV+, để tạo ra nguồn thu ổn định và biên lợi nhuận cao.

Việc giữ giá phần cứng ở mức hấp dẫn hơn có thể giúp hãng mở rộng tập khách hàng, qua đó thúc đẩy tăng trưởng dài hạn cho mảng dịch vụ.

Giá smartphone toàn cầu có thể tăng mạnh

Theo dự báo của công ty nghiên cứu IDC, giá smartphone toàn cầu có thể tăng từ 6% đến 8% trong năm nay do chi phí bộ nhớ leo thang dưới tác động của nhu cầu AI. Điều này khiến khả năng tăng giá trên diện rộng trong ngành trở nên rõ ràng hơn.

Đáng chú ý, đồng CEO Samsung – ông TM Roh gần đây đã ám chỉ rằng giá các sản phẩm của hãng có thể tăng trong thời gian tới.

Nếu Samsung thực sự điều chỉnh giá dòng Galaxy cao cấp, Apple sẽ có thêm động lực để giữ nguyên giá iPhone, qua đó tạo lợi thế cạnh tranh trực tiếp.

Thông tin về giá Galaxy S26 có thể sớm được xác nhận trong sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Samsung vào ngày 25/2 tới.

Trong bối cảnh toàn ngành đối mặt áp lực tăng giá, việc Apple giữ nguyên giá iPhone 18 Pro, nếu trở thành hiện thực, sẽ là một động thái chiến lược mang tính “đi ngược dòng”.

Quyết định này không chỉ phản ánh sức mạnh đàm phán chuỗi cung ứng mà còn cho thấy niềm tin của Apple vào mô hình kinh doanh dựa trên hệ sinh thái dịch vụ.

Với người tiêu dùng đang cân nhắc nâng cấp lên iPhone 18 Pro, đây có thể là một tin vui đáng chờ đợi. Tuy nhiên, từ nay đến thời điểm ra mắt chính thức, thị trường linh kiện và nhu cầu AI toàn cầu vẫn có thể biến động mạnh.

Liệu Apple có giữ vững được cam kết giá hay không sẽ phụ thuộc vào khả năng kiểm soát chi phí trong một môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

(Theo PhoneArena, MacRumors)