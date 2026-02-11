Tuy nhiên, câu hỏi được nhiều người quan tâm lúc này là: chính xác thì khi nào iPhone 17e, mẫu iPhone mới và rẻ nhất của Apple, sẽ chính thức xuất hiện? Một báo cáo mới cho rằng thế giới có thể chỉ cần chờ thêm hơn một tuần nữa để nghe tin chính thức. Nhưng liệu tin đồn này có đáng tin?

Mẫu iPhone 16e. Ảnh: Always-on

Nguồn tin nói trên đến từ Macwelt và được đăng tải trên ấn phẩm “chị em” của họ là Macworld. Theo báo cáo, thời điểm được nhắc đến là ngày 19/2 (mùng 3 Tết Nguyên đán), tròn một năm sau khi iPhone 16e được ra mắt. Tuy nhiên, điều khiến giới quan sát cảm thấy khá lạ là ngày 19 rơi vào thứ Năm, một lựa chọn không quen thuộc với Apple.

“Apple thường công bố sản phẩm mới vào thứ Hai hoặc thứ Ba và hiếm khi là thứ Tư. Việc ra mắt vào thứ Năm là điều khá bất thường. Apple cũng không chia sẻ trước thông tin về các đợt ra mắt với các nhà sản xuất ốp lưng hay phụ kiện, nhưng nhiều công ty thường dựa vào nguồn tin nội bộ để lên lịch phát hành sản phẩm của họ trùng với Apple”, báo cáo của Macwelt nhận định.

Độ tin cậy của tin đồn iPhone 17e

Ngay từ đầu, chính báo cáo cũng thừa nhận đây là một dự đoán “khá kỳ lạ”. Và quả thực, điều đó có cơ sở. Tuy nhiên, cần nhớ rằng iPhone 16e năm ngoái không được ra mắt tại một sự kiện lớn, mà chỉ thông qua thông cáo báo chí. Nếu Apple tiếp tục cách làm này trong năm nay thì việc chọn ngày thứ Năm cũng không còn quá quan trọng.

Trong kịch bản đó, nếu Apple công bố iPhone 17e vào thứ Năm, ngày 19/2, thì ngày bán chính thức nhiều khả năng sẽ rơi vào 27/2, tức đúng một tuần sau. Về mặt logic, điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, bối cảnh thị trường trong tháng 2 năm nay lại khiến dự đoán này trở nên đáng nghi ngờ.

Cuộc cạnh tranh dày đặc: Apple đối đầu Google và Samsung?

Lý do chính khiến nhiều chuyên gia tỏ ra hoài nghi là bởi tháng 2 sắp tới sẽ cực kỳ “chật chội” với hàng loạt sự kiện và màn ra mắt smartphone lớn.

Google vừa chính thức xác nhận rằng họ sẽ mở bán mẫu điện thoại tầm trung mới của mình vào ngày 18/2, tức chỉ một ngày trước thời điểm mà Macworld dự đoán Apple sẽ công bố iPhone 17e. Điều này khiến khả năng Apple “chen ngang” trở nên kém hấp dẫn, bởi hãng vốn rất cẩn trọng trong việc tránh để sản phẩm của mình bị lu mờ.

Chưa dừng lại ở đó, Samsung cũng được đồn đoán mạnh mẽ sẽ ra mắt dòng Galaxy S26 trong tuần tiếp theo, với sự kiện Unpacked có thể diễn ra vào tuần bắt đầu từ thứ Hai, ngày 23/2. Đây là một trong những sự kiện lớn nhất năm của Samsung, thu hút sự chú ý toàn cầu.

Cuối tháng, tâm điểm của giới công nghệ lại tiếp tục dịch chuyển sang Barcelona, nơi diễn ra hàng loạt buổi họp báo vào thứ Bảy (28/2) và Chủ nhật (1/3), mở màn cho triển lãm Mobile World Congress (MWC), sự kiện công nghệ di động lớn nhất thế giới.

Apple từ lâu đã nổi tiếng là hãng rất giỏi trong việc lựa chọn thời điểm công bố sản phẩm, sao cho không bị “chìm nghỉm” giữa hàng loạt tin tức khác. Dù không thể loại trừ hoàn toàn khả năng iPhone 17e xuất hiện trước Pixel giá rẻ của Google, nhưng nhiều khả năng Apple sẽ không chọn thời điểm giữa cơn bão sự kiện như cuối tháng 2.

Khả năng cao hơn là Apple sẽ đợi đến đầu tháng 3, khi làn sóng công bố ban đầu của Google, Samsung và MWC đã lắng xuống. Thời điểm hợp lý nhất là trong tuần diễn ra MWC, khi giới truyền thông đã ổn định lịch trình và người dùng bắt đầu tìm kiếm những thông tin mới.

Cụ thể, một thông báo vào thứ Ba, ngày 3/3, hoặc muộn hơn trong tuần đó sẽ hợp lý hơn nhiều. Nếu theo lịch trình quen thuộc của Apple, ngày mở bán iPhone 17e có thể rơi vào thứ Sáu, ngày 13/3.

Tất nhiên, đây vẫn chỉ là dự đoán ở thời điểm hiện tại. Những thông tin chính xác hơn sẽ dần lộ diện trong những ngày tới và khi đó, bức tranh về iPhone 17e sẽ trở nên rõ ràng hơn.

(Theo Forbes, Macworld, PhoneArena)