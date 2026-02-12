iPhone 18 Pro Max sẽ được trang bị pin lớn hơn rõ ràng là tin vui với fan Táo khuyết và có thể giúp Apple củng cố vị thế dẫn đầu. Tuy nhiên, nó cũng đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi nghiêm túc về chiến lược pin và tương lai của Samsung.

Samsung đã sử dụng pin dung lượng 5.000mAh trên các mẫu flagship cao cấp nhất của mình trong nhiều năm liền. Ảnh: PhoneArena

Vì sao Samsung có vẻ như đang “giậm chân tại chỗ”?

Một sự thật gần như không bao giờ thay đổi trong thế giới smartphone là người dùng luôn muốn pin tốt hơn. Bất kể điện thoại hiện tại đã dùng được bao lâu, mong muốn pin “trâu” hơn nữa dường như chưa bao giờ biến mất.

Ai cũng biết rằng Samsung đã sử dụng pin dung lượng 5.000mAh trên các mẫu flagship cao cấp nhất của mình trong nhiều năm liền. Điều này có lẽ không quá đáng lo nếu các đối thủ không tiến lên nhanh đến thế.

Khi Galaxy S20 Ultra ra mắt với pin 5.000mAh, nó từng nằm trong nhóm những smartphone có pin lớn nhất thị trường. Trong vài năm tiếp theo, mức dung lượng này vẫn đủ cạnh tranh. Nhưng đến năm 2025, 5.000mAh không còn là lợi thế, mà chỉ được xem như mức tối thiểu cần có trên một flagship.

Trong lúc Samsung tỏ ra hài lòng với vị thế sẵn có, các hãng Trung Quốc lại tăng tốc mạnh mẽ. OnePlus, Oppo, Vivo, Xiaomi hay Honor đã nhanh chóng vượt mốc 6.000mAh, thậm chí 7.000mAh trên những chiếc điện thoại có kích thước tiêu chuẩn. Nhờ công nghệ pin silicon–carbon, các thương hiệu này không ngừng đẩy giới hạn về dung lượng.

Apple vẫn chưa tiến xa đến những con số đó, nhưng pin trên các mẫu iPhone Pro Max đã tăng đều qua từng thế hệ. Phải mất nhiều năm Apple mới bắt kịp Samsung, điều này cho thấy Samsung từng dẫn trước xa đến mức nào cách đây 6 năm.

Vào năm 2020, Galaxy S20 Ultra đã được trang bị viên pin 5.000mAh. Ảnh: PhoneArena

Tuy nhiên, hiện tại, Apple được cho là đang nghiên cứu một công nghệ pin tiên tiến hơn, có thể thay đổi hoàn toàn thời lượng sử dụng của iPhone 18 Pro Max và cả iPhone Fold trong tương lai.

Và đây là lúc Samsung bắt đầu bị xem là “đứng yên”. Các mẫu máy của hãng không hề kém và khó ai có thể nói Galaxy S25 Ultra có vấn đề về pin. Nhưng dòng sản phẩm này đã chuyển mình từ hình mẫu của công nghệ tiên phong thành sự lặp lại của những ý tưởng cũ, dù phải thừa nhận rằng chúng vẫn đủ tốt để mang lại trải nghiệm ổn định trong năm 2026.

Không chỉ là dung lượng pin

Công bằng mà nói, dung lượng pin không phải là thước đo chính xác cho thời gian sử dụng thực tế. Samsung không tăng dung lượng pin, nhưng thời lượng pin vẫn cải thiện qua từng thế hệ. Galaxy S20 Ultra chỉ trụ được chưa đầy 6 giờ sử dụng màn hình, trong khi Galaxy S25 Ultra được kỳ vọng đạt khoảng 8 giờ, một bước tiến rõ rệt nhờ phần cứng ngày càng hiệu quả hơn.

Những cải tiến này không chỉ riêng Samsung mới có. Tất cả các hãng đều hưởng lợi từ chip tiết kiệm điện hơn và linh kiện tối ưu hơn. Chính yếu tố hiệu quả đã giúp Apple sử dụng pin nhỏ hơn đáng kể nhưng vẫn đạt, thậm chí vượt, thời lượng pin của các flagship Samsung trong nhiều năm liền. Tuy nhiên, chỉ hiệu quả thôi là chưa đủ.

Apple và Samsung có sự khác biệt lớn về triết lý sản phẩm. Apple chưa bao giờ quá đặt nặng thông số kỹ thuật, miễn là thiết bị đạt được hiệu năng và trải nghiệm mong muốn. Triết lý đó vẫn không thay đổi và Apple sẵn sàng tăng hoặc giảm thông số nếu điều đó phục vụ mục tiêu tổng thể.

Samsung thì ngược lại. Hãng từng được xem là thương hiệu luôn phá vỡ mọi giới hạn, bất chấp chi phí hay rủi ro. Nhưng thời kỳ đó dường như đã qua. Samsung giờ đây tỏ ra hài lòng với những sản phẩm “đủ tốt”, thay vì những bước nhảy vọt táo bạo. Các thử nghiệm công nghệ táo bạo nhất giờ chủ yếu thuộc về các hãng Trung Quốc, còn Samsung từ vị thế dẫn đầu tuyệt đối đã trở thành kẻ theo sau.

Một sự thật ít khi được nói thẳng là pin lớn không đồng nghĩa với thời lượng pin vượt trội. Dù dung lượng pin ngày càng tăng, rất ít mẫu máy thực sự mang lại mức cải thiện tương xứng. Có lẽ OnePlus 15, với pin 7.300mAh, là một trong số hiếm hoi cho thấy dung lượng tăng song hành với hiệu năng thực tế.

Cũng vì vậy, việc đánh giá pin là thách thức lớn với các nhà thử nghiệm. Samsung có thể không dẫn đầu về công nghệ pin, nhưng trải nghiệm người dùng mà hãng mang lại vẫn rất tốt. Tương tự, Apple hiếm khi sử dụng công nghệ tiên tiến nhất trên iPhone kể từ năm 2007, không chỉ riêng pin. Dẫu vậy, trải nghiệm iPhone vẫn được cả ngành công nghiệp xem là chuẩn mực.

Sau cùng, phần lớn người dùng không thực sự quan tâm pin to hay nhỏ, dùng công nghệ gì, miễn là điện thoại hoạt động ổn định và đủ lâu trong ngày. Samsung đã và đang đáp ứng được kỳ vọng đó và với hãng, chừng đó dường như đã là đủ.

Dù điều này có thể khiến những người mê thông số thất vọng, nhưng Samsung của thời “luôn phải đi trước tất cả” có lẽ đã thuộc về quá khứ. Một Samsung mới đang hiện diện, sẵn sàng sử dụng công nghệ cũ, miễn là nó vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

(Theo PhoneArena, AppleInsider)