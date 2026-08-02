Apple vừa phát đi cảnh báo đáng chú ý về tình trạng nguồn cung linh kiện khi cho biết doanh thu trong quý kết thúc vào tháng 9/2026 có thể chịu tác động đáng kể do những hạn chế trong chuỗi cung ứng.

Thông tin được CEO Tim Cook chia sẻ trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh Quý 3/2026, chỉ vài tuần trước khi Apple dự kiến ra mắt iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max cùng mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên trong lịch.

iPhone 17 Pro Max và 17 Pro. Ảnh: MacRumors

Theo Tim Cook, các vấn đề về nguồn cung lần này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ba dòng sản phẩm chủ lực gồm iPhone, iPad và máy tính Mac.

Apple nhận thấy chuỗi cung ứng hiện có ít dư địa điều chỉnh hơn so với thông thường, đặc biệt là nguồn cung các tiến trình bán dẫn tiên tiến, nền tảng sản xuất những con chip mới nhất của hãng.

Dù vậy, Apple khẳng định nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm của mình vẫn ở mức rất cao. Chính sức mua vượt kỳ vọng mới là nguyên nhân khiến áp lực nguồn cung trở nên nghiêm trọng hơn trong thời gian tới.

Nhu cầu iPhone và Mac tăng mạnh ngoài dự đoán của Apple

Tim Cook nhấn mạnh rằng đây không phải là vấn đề đến từ các đối tác sản xuất hay nhà cung cấp linh kiện. Theo ông, Apple đang trải qua một chu kỳ sản phẩm đặc biệt thành công, khiến lượng khách hàng đặt mua iPhone và Mac vượt xa mọi dự báo trước đó.

CEO Apple cho biết doanh số của hai dòng sản phẩm này đang "tốt hơn đáng kể" so với kỳ vọng ban đầu của công ty.

Điều này khiến kế hoạch sản xuất được xây dựng từ nhiều tháng trước không còn đáp ứng đủ tốc độ tăng trưởng của nhu cầu thực tế.

Ông cũng khẳng định Apple vẫn tin tưởng sức mua sẽ duy trì ở mức cao trong quý tới.

Tuy nhiên, do chuỗi cung ứng hiện thiếu tính linh hoạt, tác động của tình trạng khan hiếm linh kiện sẽ lớn hơn nhiều so với quý trước và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đáp ứng đơn hàng.

Chi phí bộ nhớ tăng mạnh, Apple chịu áp lực ngày càng lớn

Bên cạnh những hạn chế về năng lực sản xuất chip, Apple còn phải đối mặt với một thách thức khác là giá bộ nhớ DRAM tiếp tục leo thang.

Theo Tim Cook, trong quý kết thúc vào tháng 6, Apple đã phải chi nhiều tiền hơn để mua bộ nhớ so với quý trước đó.

Đến tháng 9, chi phí này được dự báo sẽ còn tăng cao hơn nữa, tạo thêm áp lực lên biên lợi nhuận của công ty.

Apple cho biết hãng vẫn có thể giảm bớt phần nào tác động nhờ hai yếu tố. Thứ nhất là lượng hàng tồn kho được tích lũy từ các quý trước giúp giảm áp lực trong ngắn hạn. Tuy nhiên, lợi thế này sẽ dần biến mất sau tháng 9 khi lượng tồn kho cạn dần.

Yếu tố thứ hai là giá của một số linh kiện khác ngoài bộ nhớ có xu hướng giảm, qua đó bù đắp một phần chi phí gia tăng. Dẫu vậy, Apple thừa nhận sự hỗ trợ này không đủ để triệt tiêu hoàn toàn tác động từ việc giá bộ nhớ liên tục tăng.

Tim Cook cũng chỉ ra một trong những nguyên nhân cốt lõi của tình trạng hiện nay là thị trường DRAM toàn cầu chỉ còn ba nhà sản xuất lớn.

Theo ông, nếu thị trường có thêm nhiều doanh nghiệp tham gia, nguồn cung sẽ dồi dào hơn, đồng thời giúp cải thiện khả năng tiếp cận linh kiện và có thể tạo sức ép làm giảm giá bán trong dài hạn.

Dù chưa thể khẳng định việc xuất hiện thêm nhà cung cấp sẽ kéo giá bộ nhớ đi xuống, Apple cho rằng điều này chắc chắn sẽ mang lại lợi ích về mặt nguồn cung.

Chính vì vậy, công ty đang xem xét nhiều phương án khác nhau nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng và giảm sự phụ thuộc vào số ít doanh nghiệp sản xuất DRAM hiện nay.

iPhone 18 Pro và iPhone màn hình gập sẽ ra mắt giữa lúc nguồn cung căng thẳng

Những cảnh báo từ Apple xuất hiện đúng thời điểm công ty chuẩn bị bước vào mùa kinh doanh quan trọng nhất trong năm.

Theo kế hoạch, Apple sẽ giới thiệu loạt smartphone mới vào tháng 9, bao gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max cùng mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên trong lịch sử hãng.

Đây được kỳ vọng sẽ là một trong những đợt nâng cấp lớn nhất của Apple trong nhiều năm qua, góp phần thúc đẩy nhu cầu mua sắm trên toàn cầu.

Tuy nhiên, với việc nguồn cung chip tiên tiến và bộ nhớ tiếp tục bị siết chặt, Apple có thể gặp nhiều thách thức trong việc đáp ứng lượng đơn đặt hàng khổng lồ ngay sau khi các sản phẩm mới lên kệ. Điều này đồng nghĩa người dùng tại nhiều thị trường có thể phải chờ lâu hơn để nhận máy.

(Theo Mashable, MacRumors)