Tại sự kiện ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, Apple tiếp tục không công bố trực tiếp dung lượng pin của iPhone mới. Đây vốn là một trong những thông số mà hãng thường tránh đề cập trong các sự kiện ra mắt sản phẩm.

iPhone 18 Pro Max được trang bị pin 5.391 mAh. Ảnh: Tom's Guide

Điều đáng chú ý là người dùng giờ đây không còn phải phỏng đoán về dung lượng pin của dòng iPhone Pro mới.

Cơ sở dữ liệu năng lượng của Liên minh châu Âu (EU) đã tiết lộ con số cụ thể, đồng thời cho thấy iPhone 18 Pro Max đang gặp bất lợi trước một số đối thủ Android chủ lực ở khả năng duy trì độ bền pin lâu dài.

iPhone 18 Pro và 18 Pro Max được tăng dung lượng pin đáng kể

Khi giới thiệu khả năng hoạt động của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, Apple cho biết cả hai thiết bị có thể đáp ứng một ngày sử dụng.

Hãng cũng công bố thời gian phát video lên tới 36 giờ trên iPhone 18 Pro và 45 giờ trên iPhone 18 Pro Max.

Tuy nhiên, Apple không cho biết bên trong mỗi thiết bị là viên pin có dung lượng bao nhiêu.

Thông tin này sau đó được cơ sở dữ liệu EPREL của Liên minh châu Âu tiết lộ. Theo dữ liệu được công bố, iPhone 18 Pro sở hữu viên pin 4.056 mAh, trong khi iPhone 18 Pro Max được trang bị pin 5.391 mAh.

Cả hai đều có dung lượng tăng so với thế hệ trước, nhưng mức tăng trên iPhone 18 Pro Max đáng chú ý hơn nhiều.

Cụ thể, iPhone 17 Pro có pin 3.988 mAh, đồng nghĩa iPhone 18 Pro chỉ tăng thêm 68 mAh.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max sở hữu pin 4.823 mAh, thấp hơn 568 mAh so với mức 5.391 mAh của iPhone 18 Pro Max.

Đây là bước cải thiện đáng kể đối với phiên bản Pro Max, đặc biệt trong bối cảnh Apple đang phải cạnh tranh với những smartphone Android ngày càng được trang bị pin dung lượng lớn.

Dù vậy, các con số trên áp dụng cho phiên bản iPhone dành cho thị trường quốc tế. Tại Mỹ, iPhone thường có pin lớn hơn một chút do máy không sử dụng khe SIM vật lý.

Chẳng hạn, iPhone 17 Pro Max tại Mỹ có viên pin 5.088 mAh, cao hơn 265 mAh so với phiên bản quốc tế.

Vì vậy, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max bản Mỹ nhiều khả năng cũng sẽ có dung lượng pin nhỉnh hơn con số được EPREL công bố.

Galaxy S26 vượt iPhone 18 Pro ở độ bền pin

Nếu chỉ xét dung lượng pin, iPhone 18 Pro Max đang có lợi thế trước Samsung Galaxy S26 Ultra. Mẫu flagship của Samsung sử dụng viên pin 5.000 mAh, thấp hơn 391 mAh so với iPhone 18 Pro Max.

Nhưng dung lượng pin không phải yếu tố duy nhất quyết định tuổi thọ của pin. Và ở khía cạnh này, Samsung lại đang chiếm ưu thế.

Dữ liệu từ EPREL cho thấy pin trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được thiết kế để duy trì 80% dung lượng ban đầu sau 1.000 chu kỳ sạc.

Nếu trung bình mỗi ngày người dùng hoàn thành một chu kỳ sạc, con số này tương đương khoảng ba năm sử dụng.

Nói cách khác, sau 1.000 chu kỳ sạc, pin được kỳ vọng vẫn còn 80% dung lượng thiết kế ban đầu.

Mức độ suy giảm này cũng tương tự những gì được ghi nhận trên dòng Pixel 11 mới của Google.

Trong khi đó, dòng Galaxy S26 hỗ trợ tới 1.200 chu kỳ sạc trước khi dung lượng pin giảm xuống ngưỡng 80%. Như vậy, smartphone Samsung có thêm khoảng 200 chu kỳ so với iPhone 18 Pro.

Khoảng cách thậm chí còn lớn hơn nếu đặt iPhone 18 Pro cạnh OnePlus 15. Mẫu máy ra mắt từ năm ngoái được cho là hỗ trợ khoảng 1.400 chu kỳ sạc.

Tất nhiên, số chu kỳ sạc chỉ là một chỉ số tham khảo. Tuổi thọ thực tế của pin còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thói quen sạc, nhiệt độ môi trường, mức độ sử dụng, công suất sạc và cách thiết bị quản lý nhiệt.

Dù vậy, nếu đặt các sản phẩm trong điều kiện so sánh tương đương, những con số này cho thấy Galaxy S26 và OnePlus 15 có lợi thế về độ bền pin dài hạn so với iPhone 18 Pro.

Việc iPhone 18 Pro thua kém một số đối thủ về số chu kỳ sạc không đồng nghĩa thời lượng sử dụng mỗi ngày của máy sẽ kém hơn.

iPhone 18 Pro thua kém một số đối thủ về số chu kỳ sạc. Ảnh: Apple

Trên thực tế, Apple đã thực hiện một loạt nâng cấp phần cứng có thể giúp dòng iPhone mới sử dụng năng lượng hiệu quả hơn.

Đáng chú ý nhất là chip A20 Pro được sản xuất trên tiến trình 2nm, mang lại những cải thiện đáng kể về hiệu suất năng lượng.

Apple đồng thời cải thiện khả năng kiểm soát nhiệt và bổ sung hệ thống tản nhiệt bằng buồng hơi.

Những thay đổi này có thể giúp thiết bị duy trì hiệu năng ổn định hơn trong các tác vụ nặng, đồng thời giảm lượng năng lượng tiêu hao do nhiệt.

Nhờ đó, dù dung lượng pin iPhone 18 Pro chỉ tăng nhẹ, thời lượng sử dụng thực tế vẫn có thể được cải thiện đáng kể so với iPhone 17 Pro.

Đây cũng là lý do nhiều người dùng trên các diễn đàn trực tuyến, trong đó có Reddit, kỳ vọng dòng iPhone Pro mới sẽ mang lại thời lượng pin tốt hơn thế hệ trước.

Apple có nên chuyển sang pin silicon-carbon?

Một trong những thay đổi được mong đợi tiếp theo không nằm ở chip hay màn hình mà ở chính công nghệ pin.

Việc Apple lần đầu đưa viên pin vượt mốc 5.000 mAh lên iPhone Pro Max là một bước tiến đáng chú ý.

Tuy nhiên, công nghệ pin silicon-carbon có thể mở ra dư địa lớn hơn nữa cho việc tăng dung lượng mà không nhất thiết phải làm thiết bị dày và nặng hơn quá nhiều.

Samsung đã bắt đầu áp dụng công nghệ này trên một số mẫu smartphone gập mới, trong khi những thông tin rò rỉ cũng cho rằng công nghệ pin mới có thể xuất hiện trên dòng Galaxy S27.

Google được cho là cũng đang cân nhắc silicon-carbon cho dòng Pixel 12 sắp tới.

Nếu xu hướng này tiếp tục mở rộng, áp lực đối với Apple sẽ ngày càng lớn. Trong bối cảnh smartphone Android liên tục tăng dung lượng pin và cải thiện độ bền qua các chu kỳ sạc,

Apple có thể cần cân nhắc nghiêm túc công nghệ silicon-carbon nếu muốn duy trì vị thế cạnh tranh về thời lượng pin trong những thế hệ iPhone tiếp theo.

(Theo PhoneArena, Tom's Guide)