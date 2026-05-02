Apple đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng với dòng iPhone. Nếu bản thiết kế mới dành cho iPhone 18 Pro không kịp hoàn thiện, không chỉ một sản phẩm bị ảnh hưởng mà toàn bộ chiến lược ba năm của hãng có thể mất đà, thậm chí trượt dài vào sự tầm thường.

Hình ảnh minh họa cho giao diện Dynamic Island nhỏ hơn trên iPhone 18 Pro. Ảnh: Ice Universe

Với màn lột xác trên iPhone 17 Pro, Apple đã khởi động một kế hoạch dài hơi kéo dài ba năm. Theo đó, hãng dự kiến tiếp tục mang đến những thay đổi lớn tương tự cho iPhone 18 Pro và iPhone 20 Pro, trong khi dòng iPhone 19 có thể bị bỏ qua để tập trung nguồn lực.

Đây rõ ràng là tín hiệu tích cực. Dù từng gây tranh cãi trước khi ra mắt, thiết kế mới của iPhone 17 Pro lại nhận được sự đón nhận vượt mong đợi từ người dùng.

Không phải ngẫu nhiên mà dòng iPhone 17 series trở thành thế hệ iPhone bán chạy nhất trong lịch sử Apple. Thành công này tạo nền tảng đầy hứa hẹn cho các bước đi tiếp theo, nhưng cũng kéo theo áp lực không nhỏ.

Rào cản công nghệ: Face ID dưới màn hình chưa sẵn sàng

Khác với cuộc đại tu mạnh mẽ ở iPhone 17 Pro, iPhone 18 Pro ban đầu được định hướng nâng cấp tinh tế hơn. Điểm nhấn lớn nhất dự kiến là thu nhỏ “viên thuốc” Dynamic Island nhờ đưa hệ thống Face ID xuống dưới màn hình.

Tuy nhiên, thực tế đang phức tạp hơn dự kiến. Theo nhiều nguồn tin, Apple đã thử nghiệm công nghệ Face ID ẩn dưới màn hình, nhưng kết quả vẫn chưa đạt yêu cầu.

Cụ thể, tốc độ nhận diện bị chậm lại đáng kể khi cảm biến hoạt động xuyên qua lớp hiển thị.

Đây là vấn đề Apple khó có thể chấp nhận. Face ID không chỉ là tính năng bảo mật mà còn là biểu tượng của trải nghiệm cao cấp trên iPhone.

Trong khi nhiều smartphone Android vẫn chưa thể đạt được độ chính xác và tốc độ tương đương, việc đánh đổi hiệu năng chỉ để đổi lấy tính thẩm mỹ sẽ đi ngược triết lý sản phẩm của Apple.

Chính vì vậy, hãng được cho là đang cân nhắc loại bỏ hoàn toàn kế hoạch này và dồn sức cho bước nhảy vọt lớn hơn trên iPhone 20 Pro.

iPhone 18 Pro không thể là một bản nâng cấp “cho có”

Nếu điều đó xảy ra, iPhone 18 Pro có nguy cơ trở thành một sản phẩm gây thất vọng. Dù ánh đèn sân khấu có thể phần nào bị chia sẻ bởi mẫu iPhone gập được đồn đoán - iPhone Ultra nhưng dòng Pro vẫn cần giữ vai trò chủ lực.

Sau thành công của iPhone 17, người dùng giờ đây kỳ vọng nhiều hơn: thiết kế mới táo bạo, nâng cấp đáng giá và trải nghiệm vượt trội. Một chiếc iPhone 18 Pro chỉ mang đến chip nhanh hơn đôi chút cùng vài tùy chọn màu sắc mới sẽ khó đáp ứng kỳ vọng đó.

iPhone 17 Pro. Ảnh: PhoneArena

Nguy hiểm hơn, điều này còn làm suy giảm sự háo hức đối với iPhone 20 Pro, thiết bị được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá lớn nhất trong nhiều năm. Nếu chuỗi đổi mới bị gián đoạn, chiến lược ba năm của Apple có thể mất đi tính liên kết và sức hút.

Trong kịch bản đó, sự chú ý của công chúng có thể dồn sang thế hệ tiếp theo như iPhone Ultra 2. Tuy nhiên, đây lại là dòng sản phẩm có giá cao, chủ yếu thu hút sự tò mò hơn là nhu cầu mua thực tế.

Apple cần một “kế hoạch B” đủ sức hấp dẫn

Trong trường hợp xấu nhất, khi Face ID dưới màn hình chưa thể hoàn thiện, Apple không thể chỉ đơn giản “chờ đợi”. Hãng cần một phương án thay thế đủ sức giữ nhiệt cho thị trường.

Một lựa chọn hợp lý là tiếp tục tinh chỉnh Dynamic Island theo hướng gọn gàng hơn, đồng thời trấn an người dùng rằng iPhone 20 Pro vẫn đang đi đúng lộ trình. Nhưng chỉ vậy có thể vẫn chưa đủ.

Apple cần một điểm nhấn thiết kế thực sự khác biệt. Ví dụ, hãng có thể khai thác mạnh hơn yếu tố màu sắc. Những tin đồn về phiên bản “Dark Cherry” đã tạo được sự chú ý, nhưng một ý tưởng táo bạo hơn như màu “Liquid Glass” sẽ còn ấn tượng hơn.

Hãy hình dung một chiếc iPhone màu trắng có khả năng phản chiếu ánh sáng thành nhiều gam màu khác nhau tùy góc nhìn, với hiệu ứng khúc xạ lan tỏa quanh các cạnh máy, gợi nhớ đến bề mặt kính lỏng.

Đây không chỉ là thay đổi thẩm mỹ, mà còn có thể trở thành bước đệm cho công nghệ màn hình “Liquid Glass Display” được kỳ vọng xuất hiện trên iPhone 20 Pro.

Apple đang ở một vị thế thuận lợi hiếm có. Sau nhiều năm bị chỉ trích vì những nâng cấp lặp lại, hãng cuối cùng đã tìm lại được nhịp đổi mới với iPhone 17. Nhưng chính vì thế, áp lực duy trì đà này càng lớn hơn.

iPhone 18 Pro không nhất thiết phải là một cuộc cách mạng, nhưng nó không được phép trở thành biểu tượng của sự trì trệ. Nếu Apple để sản phẩm này rơi vào vùng an toàn quen thuộc, toàn bộ chiến lược dài hạn có thể bị chệch hướng.

Trong cuộc đua công nghệ, đôi khi điều quan trọng không phải là tiến nhanh nhất, mà là không được phép dừng lại. Apple hiện đang đi đúng hướng. Vấn đề là liệu hãng có đủ quyết tâm để tiếp tục tiến lên, hay sẽ chấp nhận chững lại ngay khi mọi thứ vừa bắt đầu khởi sắc.

(Theo PhoneArena, Macworld, CNET)