Theo các nguồn tin rò rỉ mới nhất, mẫu iPhone cao cấp thế hệ tiếp theo của Apple - iPhone 18 Pro có khả năng sẽ không mang đến nhiều thay đổi về thiết kế như giới công nghệ từng kỳ vọng.

Ảnh render iPhone 18 Pro. Nguồn: Ice Universe

Khi iPhone 17 Pro quá ấn tượng

iPhone 17 Pro được đánh giá là một trong những cú “lột xác” lớn nhất của Apple trong nhiều năm trở lại đây. Thiết kế cụm camera nằm ngang hoàn toàn mới, kết hợp mặt lưng hai tông màu, đã giúp thiết bị này trở nên khác biệt rõ rệt so với thế hệ tiền nhiệm.

Những thay đổi này không chỉ tạo dấu ấn thị giác mạnh mẽ mà còn nhận được phản hồi tích cực từ người dùng và giới chuyên môn.

Chính thành công đó lại đang trở thành con dao hai lưỡi. Ban đầu, nhiều tin đồn cho rằng Apple sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới với iPhone 18 Pro, từ việc tinh giản mặt lưng, loại bỏ phong cách hai màu cho đến thay đổi hoàn toàn thiết kế phần hiển thị phía trước.

Tuy nhiên, các thông tin mới nhất cho thấy kế hoạch này có thể đã bị tạm gác.

Theo nguồn tin từ leaker Fixed Focus Digital, iPhone 18 Pro sẽ giữ nguyên phần lớn ngôn ngữ thiết kế của iPhone 17 Pro.

Apple được cho là đã quyết định “đi theo lối mòn” sau khi chứng kiến doanh số và phản hồi tích cực của thế hệ hiện tại.

Điều này đi ngược lại với những tin đồn trước đó, vốn cho rằng iPhone 18 Pro sẽ có mặt lưng đồng nhất hơn, camera trước dạng “đục lỗ” thay vì Dynamic Island, cùng với nút Camera Control được đơn giản hóa.

Nếu thông tin mới là chính xác, người dùng có lẽ sẽ khó phân biệt iPhone 18 Pro với người tiền nhiệm nếu chỉ nhìn thoáng qua.

Leaker này cũng nhấn mạnh rằng điểm nhấn lớn nhất của dòng iPhone 18 sẽ không nằm ở ngoại hình, mà ở sức mạnh phần cứng, cụ thể là bộ đôi vi xử lý A20 và A20 Pro hoàn toàn mới.

Apple sẽ chọn con đường an toàn?

Trên thực tế, thiết kế của một chiếc iPhone thường được Apple chốt từ rất sớm, thậm chí trước khi hãng có thể đánh giá mức độ thành công của thế hệ tiền nhiệm.

Vì vậy, việc Apple thay đổi kế hoạch thiết kế iPhone 18 Pro chỉ vì iPhone 17 Pro bán chạy là điều khó xảy ra.

Tuy nhiên, Apple cũng nổi tiếng với chiến lược tránh thay đổi lớn trong hai năm liên tiếp.

Sau một cuộc “đại tu” thiết kế, hãng thường chọn cách tinh chỉnh và hoàn thiện thay vì làm mới hoàn toàn.

Do đó, rất có thể Apple chưa từng có ý định mang đến một cuộc cách mạng về ngoại hình cho iPhone 18 Pro ngay từ đầu.

Đáng chú ý, một trong những thay đổi được mong chờ nhất, loại bỏ Dynamic Island để thay bằng lỗ camera tròn, cũng đã sớm bị bác bỏ bởi các nguồn tin đáng tin cậy.

Thay vì chạy đua thiết kế, Apple dường như đang đặt toàn bộ trọng tâm vào hiệu năng. A20 Pro được kỳ vọng sẽ là con chip 2nm đầu tiên của Apple, đánh dấu bước tiến lớn về hiệu suất lẫn khả năng tiết kiệm năng lượng.

Bên cạnh đó, một số báo cáo trước đây cũng cho rằng iPhone 18 Pro có thể được trang bị khẩu độ camera thay đổi, giúp cải thiện chất lượng ảnh trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Nếu trở thành hiện thực, đây sẽ là nâng cấp đáng giá cho người dùng yêu thích nhiếp ảnh di động.

Một chiếc iPhone 18 Pro với diện mạo gọn gàng hơn, không còn Dynamic Island “chiếm chỗ” và mặt lưng đồng nhất có thể đã giúp Apple tiếp tục khuếch đại thành công của iPhone 17 Pro. Đáng tiếc, những gì rò rỉ cho đến nay cho thấy Apple đang chọn con đường an toàn.

Dù vậy, thông tin iPhone 18 Pro không mang đến thay đổi lớn về mặt hình thức cũng không quá bất ngờ. Apple từ lâu đã nổi tiếng với việc tái sử dụng thiết kế cho đến khi nó trở nên nhàm chán.

Không chỉ riêng Apple, nhiều nhà sản xuất smartphone khác cũng có xu hướng trở nên thận trọng, thậm chí tự mãn, sau khi đạt được thành công lớn.

Có lẽ đó cũng là lý do vì sao smartphone ngày nay, dù ngày càng mạnh mẽ, lại ít mang đến cảm giác phấn khích như trước. Và iPhone 18 Pro, nếu đúng như những gì đang được đồn đoán, có thể sẽ là minh chứng tiếp theo cho xu hướng đó.

(Theo PhoneArena, AppleInsider)