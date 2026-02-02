Trong bối cảnh Apple công bố hàng loạt bước tiến mới liên quan đến Apple Intelligence và Siri thế hệ tiếp theo, một trong những mối lo lớn nhất của người dùng iPhone là vấn đề quyền riêng tư.

Việc Apple hợp tác với Google, công ty sở hữu mô hình AI Gemini cực kỳ mạnh, đã làm dấy lên nghi ngại rằng dữ liệu người dùng iPhone có thể bị chia sẻ hoặc xử lý ngoài tầm kiểm soát của Apple.

Tuy nhiên, CEO Tim Cook một lần nữa khẳng định: Apple sẽ không thay đổi bất kỳ nguyên tắc bảo mật nào.

Google Gemini đóng vai trò gì trong Apple Intelligence?

Apple đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Apple Intelligence được xây dựng xoay quanh hai trụ cột cốt lõi: xử lý trực tiếp trên thiết bị (on-device) và hệ thống Private Cloud Compute, nền tảng điện toán đám mây riêng do Apple kiểm soát chặt chẽ. Theo Tim Cook, việc hợp tác với Google không làm thay đổi kiến trúc này.

Trong một cuộc trao đổi ngắn với CNBC trước buổi công bố kết quả kinh doanh hàng quý, Tim Cook thẳng thắn cho biết: “Chúng tôi không thay đổi các quy tắc bảo mật của mình.

Kiến trúc vẫn y như những gì đã công bố trước đây: xử lý trên thiết bị kết hợp với Private Cloud Compute”.

Thông điệp của Cook rất rõ ràng và dứt khoát. Apple Intelligence vẫn là sản phẩm do Apple thiết kế, vận hành và kiểm soát, bất chấp việc có sự hỗ trợ từ Google ở hậu trường.

Theo các thông tin hiện có, Apple đang làm việc với Google để tiếp cận một phiên bản Gemini cực lớn, được thiết kế phù hợp với hệ thống kỹ thuật của Apple, đặc biệt là Private Cloud Compute.

Tuy nhiên, điều quan trọng là Gemini không trực tiếp chạy trên iPhone và cũng không phải là mô hình mà người dùng tương tác.

Nhiều nguồn tin cho rằng Apple sẽ sử dụng mô hình Gemini với quy mô khoảng 1.200 tỷ tham số như một công cụ hỗ trợ huấn luyện và tinh chỉnh các Apple Foundation Models, tức các mô hình nền tảng do chính Apple phát triển.

Những mô hình này mới là “bộ não” đứng sau các tính năng AI mà người dùng thực sự sử dụng.

Nói cách khác, Google Gemini chỉ xuất hiện trong quá trình đào tạo và củng cố hệ thống AI của Apple, chứ không trực tiếp xử lý yêu cầu hay dữ liệu cá nhân của người dùng.

Theo cách Apple mô tả, ngay cả khi có sự hỗ trợ từ Gemini trong giai đoạn huấn luyện, toàn bộ trải nghiệm cuối cùng của người dùng vẫn được vận hành bởi Apple Foundation Models.

Điều này có nghĩa là dữ liệu cá nhân, yêu cầu tìm kiếm, ngữ cảnh sử dụng Siri hay thông tin trên thiết bị vẫn được xử lý theo tiêu chuẩn bảo mật của Apple.

Trừ khi có thay đổi lớn trong chiến lược, Apple Intelligence sẽ không phụ thuộc vào hạ tầng AI của Google theo cách mà người dùng có thể “chạm” tới. Từ góc nhìn người dùng cuối, mọi thứ vẫn là Apple, không phải Google.

Siri tiến gần hơn đến chatbot thực thụ

Phiên bản Apple Intelligence nâng cấp cùng Siri cá nhân hóa sâu hơn được kỳ vọng sẽ ra mắt cùng iOS 26.4. Khi đó, Siri sẽ hoạt động giống các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hiện đại hơn, có khả năng hiểu ngữ cảnh tốt hơn, phản hồi tự nhiên hơn và xử lý nhiều tác vụ phức tạp hơn.

Siri vẫn giữ triết lý cốt lõi của Apple: AI mạnh nhưng không xâm phạm quyền riêng tư. Ảnh: AppleInsider

Điểm khác biệt là Siri vẫn giữ triết lý cốt lõi của Apple: AI mạnh nhưng không xâm phạm quyền riêng tư. Siri sẽ tương tác với dữ liệu trên thiết bị và thông tin từ web theo cách an toàn, không biến người dùng thành “nguồn dữ liệu” cho bên thứ ba.

Theo các dự đoán, tại WWDC 2026, Apple sẽ tiếp tục công bố những thay đổi lớn hơn cho Siri. Trợ lý ảo này được cho là sẽ có khả năng ghi nhớ hội thoại tốt hơn, phản hồi linh hoạt hơn và thậm chí điều chỉnh cách nói dựa trên giọng điệu, cảm xúc của người dùng.

Dù vậy, Apple vẫn không có kế hoạch biến Siri thành một ứng dụng chatbot độc lập.

Thay vào đó, Siri sẽ được tích hợp sâu hơn vào hệ điều hành, đóng vai trò như một “lớp AI nền” cho toàn bộ trải nghiệm iPhone, iPad và Mac.

Một yếu tố khác khiến giới công nghệ chú ý là vấn đề hạ tầng. Nhu cầu chip AI từ Nvidia đang tăng vọt, trong đó có những linh kiện tương tự như Apple sử dụng cho các máy chủ phục vụ Apple Foundation Models.

Điều này có thể khiến Apple gặp khó khăn trong việc mở rộng đủ nhanh hệ thống Private Cloud Compute của riêng mình.

Vì vậy, một số tin đồn cho rằng Apple có thể tiếp tục dựa vào Google, lần này là thuê máy chủ của Google để vận hành Private Cloud Compute cho các mô hình của Apple.

Ngay cả trong kịch bản đó, Tim Cook khẳng định trải nghiệm người dùng vẫn không thay đổi: Apple Intelligence vẫn chạy bằng mô hình của Apple, theo quy tắc bảo mật của Apple.

Apple không có ý định công bố chi tiết thỏa thuận Gemini với Google. Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh, Tim Cook xác nhận Apple sẽ không “tiết lộ các chi tiết” của thỏa thuận này.

Điều đó phù hợp với những gì giới quan sát đã ghi nhận: Gemini không chạy trên iPhone, không trực tiếp xử lý dữ liệu người dùng và không thay thế Apple Foundation Models.

Quan trọng hơn, các cam kết này được đưa ra trong bối cảnh báo cáo tài chính, nơi mọi tuyên bố sai lệch đều có thể dẫn đến rủi ro pháp lý nghiêm trọng, từ các vụ kiện tập thể cho đến sự can thiệp của Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC). Điều đó khiến lời hứa của Apple mang trọng lượng đáng kể.

Thông điệp của Tim Cook rất nhất quán: Apple sẵn sàng hợp tác với các “ông lớn” AI như Google để tăng tốc phát triển công nghệ, nhưng không đánh đổi quyền riêng tư của người dùng.

Dù Apple Intelligence ngày càng thông minh và Siri ngày càng giống chatbot, nền tảng cốt lõi vẫn là hệ sinh thái do Apple kiểm soát.

Với Apple, AI không chỉ cần mạnh mà còn phải an toàn, kín đáo và đáng tin cậy. Và đó là lời hứa mà Tim Cook tiếp tục đặt cược uy tín của mình vào.

(Theo AppleInsider, Macworld)