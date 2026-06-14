Apple được cho là sẽ chính thức trình làng iPhone 18 Pro Max vào tháng 9 năm nay, tiếp tục duy trì lịch ra mắt truyền thống dành cho dòng iPhone cao cấp.

Dù iPhone 17 Pro Max vẫn được đánh giá là một trong những smartphone mạnh mẽ nhất trên thị trường, các thông tin rò rỉ gần đây cho thấy Apple đang chuẩn bị một loạt nâng cấp đáng chú ý cho người kế nhiệm.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ có thêm các màu mới. Ảnh: TT Technology/ YouTube

Từ bộ xử lý hoàn toàn mới, camera cải tiến, pin lớn hơn cho đến những thay đổi về thiết kế và màn hình, iPhone 18 Pro Max có thể trở thành một trong những bản nâng cấp đáng giá nhất của Apple trong nhiều năm trở lại đây.

Dưới đây là 9 điểm khác biệt lớn nhất được dự đoán giữa iPhone 18 Pro Max và iPhone 17 Pro Max.

Chip A20 Pro 2nm: Bước tiến lớn về sức mạnh xử lý

Nâng cấp quan trọng nhất trên iPhone 18 Pro Max nhiều khả năng sẽ đến từ bộ vi xử lý A20 Pro thế hệ mới. Con chip này được cho là sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến của TSMC, thay thế cho tiến trình 3nm đang được sử dụng trên A19 Pro của iPhone 17 Pro Max.

Không chỉ thu nhỏ kích thước bóng bán dẫn, Apple còn được cho là áp dụng công nghệ đóng gói wafer-level multi-chip module, cho phép tích hợp trực tiếp bộ nhớ RAM vào trong kiến trúc chip.

Cách tiếp cận này giúp tăng tốc độ truyền dữ liệu, giảm độ trễ và cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng.

Nhờ đó, iPhone 18 Pro Max được kỳ vọng mang lại hiệu năng xử lý AI nhanh hơn, khả năng chơi game tốt hơn và nhiệt độ hoạt động mát hơn so với thế hệ hiện tại.

Camera 48MP hoàn toàn mới với khẩu độ biến thiên

Lĩnh vực nhiếp ảnh cũng được dự đoán sẽ là trọng tâm nâng cấp của Apple trong năm nay.

Theo các nguồn tin rò rỉ, iPhone 18 Pro Max sẽ được trang bị cảm biến chính 48MP hoàn toàn mới, phát triển với sự hợp tác của Samsung.

Điểm đáng chú ý nhất là công nghệ khẩu độ biến thiên (Variable Aperture) lần đầu tiên xuất hiện trên iPhone.

Khác với khẩu độ cố định trên iPhone 17 Pro Max, hệ thống mới có thể tự động điều chỉnh độ mở của ống kính tùy theo điều kiện chụp.

Điều này mang lại khả năng kiểm soát ánh sáng tốt hơn, tăng chất lượng ảnh trong môi trường thiếu sáng, đồng thời giúp tạo hiệu ứng xóa phông tự nhiên hơn khi chụp chân dung.

Ngoài ra, ống kính telephoto cũng được cho là sẽ có khẩu độ lớn hơn nhằm cải thiện chất lượng ảnh zoom vào ban đêm.

Dynamic Island nhỏ gọn hơn

Sau nhiều năm gần như giữ nguyên thiết kế, Apple được cho là sẽ thu nhỏ khu vực Dynamic Island trên iPhone 18 Pro Max.

Việc này có thể đạt được nhờ tối ưu hoặc di chuyển một số thành phần của hệ thống Face ID.

Mặc dù thay đổi không quá lớn về mặt kích thước, nhưng nó sẽ giúp tăng diện tích hiển thị hữu dụng và mang lại cảm giác hiện đại hơn cho mặt trước thiết bị.

Cụm camera tiếp tục dày hơn

Nếu phần mặt trước được tinh giản thì mặt lưng lại có xu hướng nổi bật hơn. Theo các bản dựng CAD bị rò rỉ, cụm camera trên iPhone 18 Pro Max sẽ dày khoảng 11,54mm, tăng nhẹ so với mức 11,23mm của iPhone 17 Pro Max.

Tổng khu vực chứa camera có thể đạt độ dày khoảng 13,77mm. Sự thay đổi này nhiều khả năng xuất phát từ việc Apple sử dụng cảm biến lớn hơn và hệ thống quang học tiên tiến hơn nhằm nâng cao chất lượng hình ảnh.

RAM tăng lên 16GB

Một trong những nâng cấp được người dùng mong đợi nhất là dung lượng RAM. Nhiều nguồn tin cho rằng Apple sẽ nâng RAM từ 12GB trên iPhone 17 Pro Max lên 16GB trên iPhone 18 Pro Max.

Việc tăng thêm 4GB RAM sẽ mang lại lợi ích rõ rệt cho các tác vụ đa nhiệm, xử lý trí tuệ nhân tạo và chơi game đồ họa nặng. Đây cũng là yếu tố quan trọng khi Apple ngày càng đẩy mạnh các tính năng AI trên hệ điều hành iOS.

Pin lớn hơn, thời lượng sử dụng dài hơn

Dung lượng pin được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trên iPhone 18 Pro Max. Để chứa viên pin lớn hơn, thân máy có thể dày khoảng 8,8mm, nhỉnh hơn đôi chút so với thế hệ trước.

Trọng lượng thiết bị cũng được cho là sẽ vượt mốc 240g, trong khi iPhone 17 Pro Max hiện nặng khoảng 231g. Mặc dù máy có thể nặng hơn, đổi lại người dùng sẽ nhận được thời lượng pin tốt hơn, đặc biệt khi sử dụng các ứng dụng AI hoặc quay video chất lượng cao.

Bảng màu mới với sắc đỏ rượu vang độc đáo

Apple cũng được kỳ vọng sẽ làm mới lựa chọn màu sắc trên dòng Pro Max.

Màu bạc truyền thống nhiều khả năng vẫn được giữ lại. Trong khi đó, màu Deep Blue có thể được thay thế bằng Sky Blue, tương tự tông xanh từng xuất hiện trên một số sản phẩm khác của Apple.

Ngoài ra, hãng được cho là sẽ bổ sung tùy chọn Dark Grey mới, đồng thời thay thế màu Cosmic Orange bằng Dark Cherry – một sắc đỏ rượu vang đậm mang phong cách sang trọng và cao cấp hơn.

Modem Apple C2 thay thế Qualcomm

iPhone 17 Pro Max sử dụng modem Snapdragon X80 của Qualcomm để kết nối mạng di động.

Tuy nhiên, Apple được cho là sẽ tiếp tục giảm sự phụ thuộc vào đối tác bên ngoài bằng cách trang bị modem C2 tự phát triển trên iPhone 18 Pro Max.

Đây là phiên bản kế nhiệm của modem C1 từng xuất hiện trên iPhone 16e. Nếu những thông tin rò rỉ là chính xác, modem C2 sẽ mang lại khả năng kết nối ổn định hơn, tiết kiệm điện năng hơn và giúp Apple kiểm soát sâu hơn hệ sinh thái phần cứng của mình.

Màn hình gần 7 inch với công nghệ LTPO+ mới

Nâng cấp cuối cùng nằm ở màn hình. iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ sở hữu màn hình có kích thước gần 7 inch, lớn hơn đôi chút so với tấm nền 6,9 inch trên iPhone 17 Pro Max.

Bên cạnh việc tăng diện tích hiển thị, Apple còn được cho là sẽ áp dụng công nghệ LTPO+ thế hệ mới. Công nghệ này giúp tối ưu tần số quét linh hoạt hơn, giảm mức tiêu thụ điện năng và cải thiện độ mượt trong quá trình sử dụng.

Nhìn tổng thể, iPhone 18 Pro Max không phải là một cuộc cách mạng về thiết kế, nhưng lại hứa hẹn mang đến hàng loạt cải tiến thực dụng và có giá trị sử dụng cao.

Từ chip A20 Pro 2nm, camera khẩu độ biến thiên, RAM 16GB, pin lớn hơn cho đến modem C2 và màn hình gần 7 inch, đây có thể là thế hệ iPhone tập trung mạnh vào hiệu năng, trí tuệ nhân tạo và trải nghiệm nhiếp ảnh.

Nếu các thông tin rò rỉ hiện nay trở thành hiện thực, iPhone 18 Pro Max nhiều khả năng sẽ tạo ra khoảng cách đáng kể với iPhone 17 Pro Max, đồng thời tiếp tục củng cố vị thế của Apple trong phân khúc smartphone cao cấp toàn cầu.

(Theo NDTV, Forbes, PhoneArena)