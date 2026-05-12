Trong nhiều năm, màn hình luôn là niềm tự hào lớn nhất của Samsung trên thị trường smartphone. Từ độ sáng, độ tương phản cho tới khả năng hiển thị màu sắc, các tấm nền OLED do Samsung sản xuất thường được xem là tiêu chuẩn vàng của ngành công nghiệp di động. Tuy nhiên, điều từng được coi là “bất khả xâm phạm” này có thể sắp thay đổi với dòng Galaxy S27.

Samsung Galaxy S26. Ảnh: PhoneArena

Theo nhiều nguồn tin từ chuỗi cung ứng, Samsung đang cân nhắc một bước đi gây bất ngờ: sử dụng màn hình từ hãng Trung Quốc BOE cho phiên bản tiêu chuẩn của Galaxy S27.

Nếu điều đó trở thành hiện thực, đây sẽ là lần đầu tiên một mẫu flagship dòng Galaxy S được trang bị màn hình do BOE sản xuất thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào Samsung Display hoặc LG Display.

Động thái này phản ánh áp lực ngày càng lớn mà các hãng smartphone đang phải đối mặt trong bối cảnh thị trường tăng trưởng chậm, chi phí linh kiện leo thang và cuộc cạnh tranh lợi nhuận ngày càng khốc liệt.

Màn hình Galaxy S27 có thể không còn “đỉnh” như trước

Theo công ty nghiên cứu SigmaIntel, bộ phận di động của Samsung đang tìm cách giảm giá mua màn hình từ Samsung Display. Tuy nhiên, nếu ép giá quá mạnh, điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận của chính mảng sản xuất màn hình, vốn là một trong những “con gà đẻ trứng vàng” của tập đoàn Hàn Quốc.

Để tránh tình trạng này, Samsung được cho là đang xem xét BOE như một đối tác thay thế cho phiên bản Galaxy S27 tiêu chuẩn. Dù Samsung Display vẫn cung cấp phần lớn tấm nền OLED cho toàn bộ dòng S27, việc BOE chen chân vào phân khúc flagship vẫn mang ý nghĩa rất lớn.

BOE hiện đã cung cấp màn hình cho một số mẫu máy tầm trung của Samsung như Galaxy A57, nhưng chất lượng của hãng này vẫn bị đánh giá thấp hơn Samsung Display và LG Display ở các công nghệ OLED cao cấp. Các chuyên gia cho rằng BOE có thể đáp ứng yêu cầu về số lượng và giá thành, nhưng khó đạt tới độ hoàn thiện hiển thị vốn là đặc sản của Galaxy S nhiều năm qua.

Nếu Samsung thực sự chuyển sang BOE, người dùng có thể nhận thấy khác biệt ở độ sáng ngoài trời, khả năng tiết kiệm pin hoặc độ đồng đều màu sắc của màn hình.

Không chỉ vấn đề nhà cung cấp, Galaxy S27 còn bị đồn đoán sẽ tiếp tục sử dụng công nghệ M13 OLED – thế hệ vật liệu cũ hơn so với M14 đang có mặt trên các mẫu Ultra cao cấp.

Theo các báo cáo trước đó, dòng Galaxy S26 tiêu chuẩn đã dùng M13 OLED, trong khi Galaxy S26 Ultra được trang bị công nghệ M14 tiên tiến hơn. Sự khác biệt giữa hai thế hệ không hề nhỏ: M14 cho độ sáng cao hơn, tiết kiệm điện tốt hơn và có tuổi thọ dài hơn đáng kể.

Điều này đồng nghĩa Galaxy S27 tiêu chuẩn có thể rơi vào tình cảnh “hai bước lùi”: vừa dùng tấm nền từ BOE, vừa tiếp tục sử dụng vật liệu OLED cũ.

Trong bối cảnh smartphone ngày càng khó tạo ra khác biệt về thiết kế hay hiệu năng, màn hình chính là một trong những yếu tố hiếm hoi giúp flagship Android duy trì sức hút. Vì vậy, việc Samsung cắt giảm ở hạng mục này khiến không ít người hâm mộ lo ngại Galaxy S27 sẽ mất đi một phần bản sắc vốn có.

Không chỉ Samsung, cả ngành smartphone đang thay đổi

Xu hướng “hy sinh” phiên bản flagship tiêu chuẩn thực tế không chỉ diễn ra ở Samsung. Apple cũng được cho là đang áp dụng chiến lược tương tự với dòng iPhone 18.

Nhiều tin đồn cho biết iPhone 18 Pro sẽ sở hữu màn hình LTPO+ cao cấp hơn, trong khi phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn tiếp tục bị cắt giảm tính năng để tạo khoảng cách rõ rệt với dòng Pro. Thậm chí, Apple còn được cho là sẽ tách lịch ra mắt của iPhone 18 thường khỏi các mẫu Pro và mẫu gập iPhone Ultra trong tương lai.

Điều này cho thấy các hãng công nghệ đang thay đổi cách định vị sản phẩm. Thay vì cố gắng biến mọi phiên bản flagship đều cao cấp như nhau, họ tập trung dồn công nghệ cho những mẫu đắt tiền nhất nhằm tối đa hóa lợi nhuận.

Người dùng muốn trải nghiệm tốt nhất sẽ phải chi nhiều tiền hơn, còn các phiên bản tiêu chuẩn dần trở thành lựa chọn “vừa đủ dùng” thay vì dẫn đầu công nghệ như trước.

Người dùng có chấp nhận đánh đổi?

Samsung đã tăng giá dòng Galaxy S26 trong năm nay, khiến áp lực về giá bán với thế hệ kế tiếp càng lớn hơn. Nếu việc chuyển sang BOE giúp hãng tránh thêm một đợt tăng giá mới, nhiều người mua có thể vẫn chấp nhận sự đánh đổi này.

Trên thực tế, phần lớn người dùng phổ thông khó nhận ra khác biệt nhỏ về chất lượng màn hình trong quá trình sử dụng hằng ngày. Với họ, mức giá hợp lý có thể quan trọng hơn vài thông số kỹ thuật cao cấp.

Tuy nhiên, đối với những người yêu công nghệ, quyết định này vẫn mang ý nghĩa biểu tượng. Samsung từ lâu được xem là “ông vua màn hình” của thế giới smartphone. Nếu ngay cả flagship Galaxy S cũng không còn sử dụng công nghệ hiển thị tốt nhất của chính Samsung, đó có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường smartphone đang bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới: thời kỳ mà tối ưu chi phí quan trọng hơn việc chạy đua công nghệ bằng mọi giá.

(Theo PhoneArena, Macworld)