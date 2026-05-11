Trong nhiều năm qua, Samsung luôn được xem là hãng tiên phong trong lĩnh vực công nghệ màn hình smartphone. Tuy nhiên, mọi chuyện có thể thay đổi trên thế hệ iPhone 18 Pro sắp tới, khi Apple được cho là sẽ lần đầu tiên mang lên iPhone một công nghệ hiển thị hoàn toàn mới trước cả đối thủ Hàn Quốc.

iPhone 18 Pro sẽ được trang bị một Dynamic Island nhỏ hơn đáng kể so với hiện nay và màn hình LTPO+ tiên tiến. Ảnh: AppleInsider

Theo báo cáo mới từ tờ báo công nghệ Hàn Quốc The Elec, bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max dự kiến sẽ sử dụng công nghệ màn hình LTPO+ tiên tiến hơn đáng kể so với thế hệ hiện nay.

Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là một trong những nâng cấp phần cứng quan trọng nhất của Apple trong nhiều năm trở lại đây, không chỉ giúp cải thiện thời lượng pin mà còn mở đường cho thiết kế màn hình mới.

Apple lần đầu đưa công nghệ LTPO lên iPhone từ năm 2021 với dòng iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max. Công nghệ này cho phép màn hình thay đổi tần số quét linh hoạt tùy theo nội dung hiển thị, từ đó giảm mức tiêu thụ điện năng đáng kể.

Ví dụ, khi người dùng chỉ đọc văn bản hoặc xem ảnh tĩnh, màn hình có thể hạ xuống mức tần số quét rất thấp để tiết kiệm pin, trong khi vẫn tăng lên 120Hz khi chơi game hoặc cuộn nội dung.

Tuy nhiên, LTPO trên iPhone hiện tại có thể chỉ là bước khởi đầu. Với LTPO+, Apple được cho là sẽ nâng khả năng kiểm soát điện năng của màn hình OLED lên một cấp độ mới.

LTPO+ hoạt động như thế nào và vì sao nó quan trọng?

Để hiểu sự khác biệt, cần nhìn vào cấu trúc nền màn hình OLED hiện đại. Các màn hình AMOLED truyền thống sử dụng công nghệ LTPS (Low-Temperature Polycrystalline Silicon) cho toàn bộ hệ thống transistor màng mỏng, còn gọi là TFT, nằm phía sau màn hình.

Trong khi đó, LTPO tiêu chuẩn kết hợp thêm vật liệu IGZO (Indium Gallium Zinc Oxide) cho các transistor chuyển mạch nhằm tăng hiệu suất năng lượng.

Nhưng LTPO+ còn tiến xa hơn khi sử dụng transistor oxide cho cả phần điều khiển dòng điện chính.

Điều này giúp màn hình kiểm soát chính xác hơn lượng điện cung cấp cho từng điểm ảnh OLED để phát sáng.

Kết quả là màn hình có thể vận hành tối ưu hơn trong nhiều điều kiện sử dụng khác nhau, từ đó tiết kiệm pin hiệu quả hơn mà vẫn đảm bảo chất lượng hiển thị cao.

Nói cách khác, iPhone 18 Pro có thể trở thành chiếc iPhone sở hữu thời lượng pin tốt vượt trội mà không cần tăng đáng kể dung lượng pin vật lý.

Đây là hướng đi đặc biệt quan trọng trong bối cảnh smartphone ngày càng mỏng nhẹ nhưng vẫn phải đáp ứng các tính năng AI và xử lý đồ họa ngày càng nặng.

Dù Apple là hãng thiết kế sản phẩm, công nghệ màn hình OLED cao cấp cho iPhone vẫn phụ thuộc lớn vào các đối tác châu Á.

Theo nguồn tin từ Hàn Quốc, Samsung Display và LG Display đã được lựa chọn để cung cấp các tấm nền LTPO+ cho iPhone 18 Pro.

Trong khi đó, BOE – nhà sản xuất màn hình lớn của Trung Quốc, được cho là đã không đáp ứng được yêu cầu của Apple vì các vấn đề liên quan tới chất lượng sản phẩm và tỷ lệ hoàn thiện trong sản xuất hàng loạt.

Báo cáo cũng cho biết sản lượng màn hình của Samsung dành cho Apple đã tăng thêm khoảng 10–15% so với năm ngoái. Đây được xem là một trong những nguyên nhân khiến BOE bị gạt khỏi chuỗi cung ứng màn hình cao cấp cho dòng Pro.

Điều đáng chú ý là Apple vốn nổi tiếng với chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng nhằm tránh phụ thuộc vào một đối tác duy nhất. Công ty thường duy trì nhiều nhà cung cấp để tạo sức ép cạnh tranh về giá và năng lực sản xuất.

Vì vậy, giới phân tích cho rằng Apple khó có thể loại bỏ hoàn toàn BOE. Thay vào đó, hãng Trung Quốc nhiều khả năng vẫn sẽ cung cấp màn hình cho các phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn.

Một nguồn tin trong ngành nhận định rằng BOE vẫn có lợi thế lớn về giá thành. Ngay cả khi không thể giành được hợp đồng sản xuất quy mô lớn cho dòng Pro, việc tiếp tục hiện diện trong chuỗi cung ứng vẫn giúp Apple có thêm “quân bài mặc cả” trong các cuộc đàm phán giá với Samsung và LG.

iPhone 18 Pro có thể phá vỡ truyền thống thiết kế kéo dài nhiều năm

Ngoài nâng cấp về màn hình, iPhone 18 Pro còn được đồn đoán sẽ sở hữu thay đổi lớn về thiết kế mặt trước. Đây có thể là chiếc iPhone đầu tiên sau nhiều năm được thu nhỏ đáng kể phần notch hoặc Dynamic Island.

Theo các báo cáo trước đó, Apple đang phát triển công nghệ cảm biến hồng ngoại đặt dưới màn hình nhằm ẩn bớt hệ thống Face ID.

Nếu thành công, hãng có thể giảm diện tích phần khuyết trên màn hình xuống mức nhỏ hơn đáng kể hiện nay.

Chính công nghệ hồng ngoại dưới màn hình này cũng là một trong những lý do khiến việc sản xuất tấm nền OLED cho iPhone 18 Pro trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Và một lần nữa, BOE được cho là chưa đủ khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khắt khe của Apple.

Nếu Apple thực sự đưa LTPO+ cùng cảm biến Face ID ẩn dưới màn hình lên iPhone 18 Pro, đây có thể sẽ là bước tiến lớn nhất của dòng iPhone kể từ thời điểm Dynamic Island xuất hiện.

Không chỉ cải thiện thời lượng pin và chất lượng hiển thị, Apple còn có cơ hội tiến gần hơn tới mục tiêu tạo ra một chiếc iPhone với màn hình gần như toàn vẹn hoàn toàn ở mặt trước.

Dù vậy, câu hỏi lớn nhất hiện nay vẫn là mức cải thiện pin thực tế của LTPO+ sẽ lớn đến đâu. Nhưng rõ ràng, với những gì đang được hé lộ, iPhone 18 Pro đang dần trở thành một trong những mẫu smartphone đáng chú ý nhất của Apple trong nhiều năm qua.

(Theo PhoneArena, AppleInsider)